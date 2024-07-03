此食記為花見團子造訪「鬥佐燒肉 桃園店」 (造訪日期 : 2024/06)



「鬥佐燒肉」桃園吃到飽推薦

桃園燒肉推薦、桃園藝文中心美食推薦







鬥佐燒肉 桃園店



地址 : 桃園市桃園區大興西路二段8號

電話 : 03-3558580

時間 : 12:00~凌晨00:00 • 最後收客時間為22:00 • 最後點餐時間為23:30

消費方式 :

成人1080+10% 兒童110cm~130cm 399+10% 幼兒未滿110cm 100元清潔費

用餐時間為 2 個小時 點餐時間為 1.5 小時

全食材 ( A5日本和牛/手工甜點除外）皆無限量供應



本次團子與友人相約來到桃園藝文中心附近的「鬥佐燒肉」聚餐，店家提供炭火燒肉吃到飽的服務，消費不分時段採用單一價格，提供美澳和牛、牛舌、松阪豬、生蠔、草蝦等高級食材，還有啤酒、沙瓦、Haigball、可以喝到飽。也可選擇加價再升級為更高等的食材，會有伊比利豬、生食級干貝、日本A5和牛、鮭魚菲力，種類品項多元且豐富，是許多桃園朋友和喜歡吃到飽及熱愛燒肉的老饕一訪再訪的知名店家。

店內用餐空間十分寬敞，裝飾許多日本元素，浮世繪、歌舞伎等，有提供四人、六人桌的桌椅，動線十分流暢，很適合多人聚餐，給人舒適放鬆用餐環境。

「鬥佐燒肉」是使用炭火燒烤，烤出來的食材會增添炭火的焦香氣息，除可自己烤，特殊食材也可請店員協助燒烤，店家採用特製排煙設備，讓吃完燒烤身體不會臭臭的，也能吃得更健康，每當燒烤盤髒了，店員都會主動詢問進行更換，服務專業又到位。

「鬥佐燒肉」提供燒肉吃到飽的服務，消費不分時段採用單一價格，成人1080元+10%，這次我們直攻再加價618元的價位，就能享受到「日本A5和牛」和「鮭魚菲力」吃到飽，另外也直接包含加價三項100元的食材，外面的A5和牛超級貴，在這裡都可以全部無限量追加，可以大口吃高級美味，讓愛吃和牛的友人大呼CP值超高。

自助吧提供軟性飲料採喝到飽，有可樂、雪碧、果汁、無糖綠茶等，想喝什麼自己拿，清涼暢快又解渴。

除一般茶飲、軟性飲料，也有提供氣泡飲、沙瓦、Haigball、啤酒喝到飽，可以和店員直接點！「可爾必思氣泡飲」和「巨峰葡萄氣泡飲」酸甜有勁，清涼暢快；「台灣生啤酒」泡沫豐富細膩，口感清爽帶有麥香，一邊吃肉，與好友乾一杯，再暢快不過了。

自助吧還有提供特調製「和牛滷肉」，使用和牛邊角肉燉煮，鹹香有味；「牛筋煮」有大塊牛肉、蘿蔔，盛一碗白飯，淋上滷肉、牛筋煮，就是一極美味。 另外「義式牛肉湯」內有滿滿牛肉塊和馬鈴薯、紅蘿蔔及洋蔥， 店家用料不手軟，酸酸甜甜，開胃又好喝。

大口吃肉也有新吃法，配上麵包口袋餅，美味升級！店家提供「口袋餅」，可將烤好的肉夾入餅中，薄軟餅皮與淡淡麥香，譜出絕品美味；「法式軟麵包」外皮香脆，內層柔軟，麵包搭配肉品，口袋餅和麵包也可放在烤盤上中微烤，會更加誘人！

店內也有提供多種特製調味料，包含黑胡椒、玫瑰鹽、味噌醬、孜然辣椒粉、特製燒肉醬等，可視個人喜好添加，讓食材增添不同風味。

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！

日本A5和牛

和牛的最大特徵就是肉的紋理和油脂呈網狀均勻分布，有如雪花一般的霜降油花，店家提供的「日本A5和牛」 是團子逛高級百貨超市才能看到的品質，在這也能吃到飽，還可品嚐平常到多種和牛部位的不同口感。

最高等級的「A5和牛生蠔」均勻遍佈著雪白細緻的油花，入口後肉汁滿溢、肉質細緻如奶油般細嫩，吃過就愛上、「A5銀邊三叉」油脂豐厚、「A5後腰脊霜降」肉汁很豐沛，不同部份都在嘴裡留下美味烙印。

鮭魚菲力

「鮭魚菲力」使用上等生魚片等級的鮭魚，店家有先調味，並灑上黑胡椒增香。要吃之前油先預熱，再來煎烤鮭魚，魚肉厚實甘甜，鮭魚可煎到半生熟或是全熟，風味都很完美。

生食級干貝

「生食級干貝」外觀如珍珠般晶瑩剔透，口感Q彈鮮美，食材夠新鮮才能吃出甜味，連盤子內的鮮甜高湯，我都沒有放過，全部喝光光，海鮮控一定會吃到狂喜不已。

伊比利豬肋條 / 伊比利戰斧豬排

「伊比利豬肋條」肉質細嫩略有嚼勁，鮮美又嫩口，不用沾醬就十分夠味。「伊比利戰斧豬排」可以烤到略帶焦香，入口後肉質緊緻，焦香在口中飄散四溢，是吃完立刻會回味再三的好味道。

白金美澳和牛

必點的「白金美澳和牛」呈現美麗雪花，建議可烤到約5分熟，仔細品嚐和牛肉質軟嫩、口感細膩醇厚多汁，怎麼都吃不膩。

日本A5和牛

此款「日本A5和牛」只要點基本價位，每人都可以享用一片。「日本A5和牛」細緻油花均勻分布，肉質細嫩脂豐肉香、入口即化，軟嫩多汁。

嚴選大草蝦 \ 鯖魚一夜乾 \ 醬烤魷魚

「嚴選大草蝦」店家已事先貼心幫忙剝殼，一口咬下口感鮮美、肉質彈牙、鮮度爆表；「鯖魚一夜乾」帶有風乾後的海洋鹹香口感，無論是香氣或口感都讓人無可挑剔；「醬烤魷魚」鮮甜彈牙，可感受到滿滿海味。

干貝漁師風散壽司

這也能品嚐到日式料庭和風美味！「干貝漁師風散壽司」裡有干貝、鮭魚卵、洋蔥、生菜等食材，搭配調製好比例的醋飯，可以拌一下再享用，一次盡收美味菁華。

一番橫隔膜 \ 極上胸腹肉 \ 手切菲力牛

「一番橫隔膜」味道濃郁，口感有彈性且容易咀嚼；「極上胸腹肉」油花豐富細緻，風味濃厚；「手切菲力牛」份量十足，肉質軟嫩，烤到7分熟，煞是美味，肉肉控不可錯過的美味一次滿足！

蔥鹽牛舌

「蔥鹽牛舌」入口後彈牙有咬勁，配上超級合拍的鹽蔥，鹹中帶味，一吃就上癮。

松阪豬頸肉

「松阪豬頸肉」入口後Q彈有咬勁，肉質鮮美嫩口，烤到表層洽洽的口感最是美味。

鮮蔬烤串(牛) / 鮮蔬烤串(雞)

這也能品嚐到串燒店的豐美滋味！「鮮蔬烤串」店家將肉品切成一口大小串成棒大口咬下，搭配青椒、紅椒，營養滿點！牛肉塊口感扎實、雞肉塊Q彈緊緻，再淋上些許胡椒鹽、孜然辣椒粉又有不同風味。

雪花生牛肉洋蔥沙拉

「雪花生牛肉洋蔥沙拉 」是老饕必點！高品質的生食等級的雪花牛佈滿美麗油花，散發天然肉香，口感軟嫩適中不油膩，搭配切絲洋蔥、青蔥與和風醋調味，口感清脆爽口，獨特的風味一吃就上癮。

野菜拼盤

「野菜拼盤」品嚐多種肉片後，也別忘了多一點蔬菜！包含青椒、香菇、玉米、玉米筍、杏鮑菇、櫛瓜等，烤蔬菜入口後清爽又順口，給人滿滿的營養 ，去油又解膩，讓營養更加均衡，吃完後又可再多吃三盤肉。

酥炸大魷魚 \ 日式蝦酥 \ 鹽酥三角骨 \ 炸干貝

這也有主廚特製炸物，「酥炸大魷魚」外酥內軟，厚實有嚼勁；「日式蝦酥」春捲皮口感脆酥，內餡蝦肉和起司無敵契合；「鹽酥三角骨」雞軟骨鮮香酥脆，越吃越涮嘴；「炸干貝」滑嫩彈牙，大人小孩都喜歡。

牛奶熔岩布朗尼 \ 相思芋見抹茶 \ 芋圓嫩仙草

店家有三款手工現做甜點，每人限點一份，我們當然都要點來試看看。「牛奶熔岩布朗尼」布朗尼外層烤到酥脆，切開後巧克力會爆漿流洩而出， 配上牛奶冰淇淋有如冰火交加，團子個人很喜歡推薦必點；「相思芋見抹茶」甜而不膩的紅豆配上抹茶冰淇淋加上芋圓，，呈現日式風味的甜品；「芋圓嫩仙草」Q彈仙草搭配上慢慢融化的冰淇淋，香甜又可口。

整體而言，「鬥佐燒肉」是很適合個人用餐，多人聚餐的好地方。店家交通便利，在桃園藝文中心附近的大馬路上。店家食材品質均是一等一，顧客回頭率超高。有烤肉、炸物、主食、甜點、飲品、酒類等，琳瑯滿目的食材通通可以吃到飽，完全可以大大滿足。心動的朋友快相揪三五好友來此聚餐，把「鬥佐燒肉」的美味全部一網打盡。

菜單

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