【桃園食記】麵屋一虎(中壢店)

這天回中壢見中壢車站最後一面，午餐就在附近的麵屋一虎用餐，這間在桃園有多間分店，有清湯、豚骨、雞白湯、番茄、醬油多種湯頭可選，叉燒肉使用舒肥方式料理，肉質厚實軟嫩吃過讓人印象深刻，店內座位不多，用餐時段常客滿需排隊，在中壢市區是間很熱門的拉麵店。

搭乘火車前往可在中壢車站下，步行約七分鐘，開車可停附近的俥亭中央地下停車場。

▲餐廳上方有一大片白色招牌，騎機車可直接停在店門口。

▲麵屋一虎菜單：拉麵有11種湯頭可選，可加購A、B、C三種不同的套餐，其中出示學生證還可以免費加麵一次，真的是很佛心的老闆。

▲店內有個長型吧台用餐空間，適合一個人用餐，最內側則有四人方桌用餐空間。

▲吧檯上方有冰開水可自行取用。

▲我點了加飲料和唐揚雞的B套餐129元，飲料選的是檸檬紅茶，喝得出來是某牌的鋁箔包飲料。

▲濃厚雞白湯拉麵 239元：拉麵的擺盤蠻好看的，有兩片叉燒肉，配菜有洋蔥段、節瓜、玉米筍、香菇和水蓮，溏心放在湯匙上避免泡在湯中導致蛋黃過熟，店家對於細節真的很講究。

▲雞白湯頭呈現乳白色，口感濃郁溫和，鹹度適中，是會讓人想把它默默喝完的湯。

▲拉麵麵條是白麵，軟硬度適中，麵體很吸湯頭。

▲糖心蛋的蛋心呈現膏狀，通常拉麵一送到，我第一個會先吃糖心蛋避免蛋黃過熟影響口感。

▲叉燒肉切得厚實又大塊，使用舒肥方式料理，肉質軟嫩不乾柴，表面的胡椒非常提味。

▲特別的是連玉米筍都炙燒過，吃起來有淡淡的焦香味，水蓮則是清脆爽口，當作拉麵的配菜很少見。

▲唐揚炸雞麵衣炸得極為酥脆，肉質鮮嫩多汁，較可惜的有點偏油膩。





雞蛋糕短評：店內用餐空間不大，有吧檯座位和方桌座位區，店員會詢問是否第一次來用餐，並詳細做介紹，吃到一半會詢問是否吃得習慣，雞白湯拉麵湯頭濃郁順口，喝起來很舒服，拉麵是口感偏硬的細麵，叉燒使用舒肥過的雞肉，肉質很軟嫩，唐揚炸雞稍微偏油，整體餐點跟服務用餐環境都很不錯，有水準的拉麵店！



用餐環境★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★★★

CP值★★★★



【麵屋一虎中壢店美食資訊】

地址：桃園市中壢區中央東路36號

電話：034278250

官網：facebook

營業時間：11:30–14:00、17:00–21:00

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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