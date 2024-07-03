在台南除了喝上一碗現沖牛肉湯或是吃溫體牛肉火鍋外，可以來到這裡品嚐一碗料多湯鮮的牛雜湯也是很不錯的選擇，內用免費提供白飯無限吃到飽，除此之外還有熱炒、炒麵、清燉牛腩湯，店裡養了兩位可愛的比熊犬，同時也是寵物友善餐廳。

平日從下午四點開始營業，假日則是早上十點開始，當天看到來吃的客人幾乎都是在地人，每一個幾乎都是一碗湯然後配著白飯，感覺也都是熟客居多，因為都能跟店家話家常，很少像我們一樣是觀光客的來吃。實際以當時客人為主

很愛毛孩的我們，第一時間看的不是菜單而是趴在地上的這兩位可愛的比熊，老闆娘說他們兩位是兄弟，看著老闆娘跟他們的互動還有說話，覺得有滿滿愛的感覺，他們不一定會在店內上班，所以想要遇到需要碰碰運氣或是打電話問問。

經過店家同意後拍攝，眼神跟姿態就像是一位小麻豆，很好看又很可愛。

牛雜湯

從色澤上來看沒有看到任何油膩的感覺，味道聞起來有牛肉跟蔬菜的甜味，大方向跟牛肉湯的味道差不多。

裡面的料我覺得給得不少，處理得也都很乾淨沒有腥味，牛雜的好就在於一次可以吃到不同口感的食物，湯甘美鮮甜有淡淡的蔥香跟薑絲味提香，很好喝、很順口......( 繼續閱讀食記 )

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