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平價料多湯鮮甜的牛雜湯，內用白飯免費吃到飽

2024-07-03 14:49:00 果果愛Fruitlove 人氣：102
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窩客好文

果果愛Fruitlove

發表篇數：595篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

姜姐牛雜湯
phone06-2630439
place台南市南區新都路500號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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姜姐牛雜湯⟩台南南區美食，平價料多湯鮮甜的牛雜湯，內用白飯免費吃到飽，寵物友善餐廳 @果果愛Fruitlove

在台南除了喝上一碗現沖牛肉湯或是吃溫體牛肉火鍋外，可以來到這裡品嚐一碗料多湯鮮的牛雜湯也是很不錯的選擇，內用免費提供白飯無限吃到飽，除此之外還有熱炒、炒麵、清燉牛腩湯，店裡養了兩位可愛的比熊犬，同時也是寵物友善餐廳。

姜姐牛雜湯⟩台南南區美食，平價料多湯鮮甜的牛雜湯，內用白飯免費吃到飽，寵物友善餐廳 @果果愛Fruitlove

平日從下午四點開始營業，假日則是早上十點開始，當天看到來吃的客人幾乎都是在地人，每一個幾乎都是一碗湯然後配著白飯，感覺也都是熟客居多，因為都能跟店家話家常，很少像我們一樣是觀光客的來吃。實際以當時客人為主

姜姐牛雜湯⟩台南南區美食，平價料多湯鮮甜的牛雜湯，內用白飯免費吃到飽，寵物友善餐廳 @果果愛Fruitlove

很愛毛孩的我們，第一時間看的不是菜單而是趴在地上的這兩位可愛的比熊，老闆娘說他們兩位是兄弟，看著老闆娘跟他們的互動還有說話，覺得有滿滿愛的感覺，他們不一定會在店內上班，所以想要遇到需要碰碰運氣或是打電話問問。

姜姐牛雜湯⟩台南南區美食，平價料多湯鮮甜的牛雜湯，內用白飯免費吃到飽，寵物友善餐廳 @果果愛Fruitlove

經過店家同意後拍攝，眼神跟姿態就像是一位小麻豆，很好看又很可愛。

姜姐牛雜湯⟩台南南區美食，平價料多湯鮮甜的牛雜湯，內用白飯免費吃到飽，寵物友善餐廳 @果果愛Fruitlove

牛雜湯

從色澤上來看沒有看到任何油膩的感覺，味道聞起來有牛肉跟蔬菜的甜味，大方向跟牛肉湯的味道差不多。

姜姐牛雜湯⟩台南南區美食，平價料多湯鮮甜的牛雜湯，內用白飯免費吃到飽，寵物友善餐廳 @果果愛Fruitlove

裡面的料我覺得給得不少，處理得也都很乾淨沒有腥味，牛雜的好就在於一次可以吃到不同口感的食物，湯甘美鮮甜有淡淡的蔥香跟薑絲味提香，很好喝、很順口......( 繼續閱讀食記 )

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#台南美食
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文章關鍵字
台南美食 牛雜湯
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平價又美味的小吃店，內用免費加麵一次

讓人好放鬆的地方，還有可愛的店狗讓人很療癒

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