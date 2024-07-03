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妮妮快餐｜據說新光三越櫃姐最愛的便當店

這家 妮妮快餐

印象開了好幾十年了

一開始開在康樂街 接近中正路處

舊址 我們家買了兩三次

後來才搬遷到 附近的 正興街上



妮妮快餐 是鐵皮屋外觀

乾淨明亮

也有內用座位！

還有免費的湯，可自由取用～



前陣子朋友約我PK 台南便當店

他選了正興街後段有名的 妮妮快餐

今日餐點

雞腿飯$90

單點排骨$60

全部$150

妮妮快餐｜店家菜單

妮妮快餐 餐點選擇簡單

價格也算平價

每款可選2菜1蛋

這次選擇外帶

長方形便當紙盒，一般常見的傳統外帶餐盒

妮妮快餐｜開箱便當

妮妮快餐 據說必吃的就是 排骨飯

朋友選了雞腿飯＋單點排骨

總共 $150

這樣也滿澎湃的！

今日餐點｜雞腿飯$90 ｜單點排骨$60

打開便當盒

喜歡菜飯分開，這種乾乾淨淨的分隔便當

（我個人不喜歡 菜飯全部混在一起的樣子）

因為太晚去買，青菜只剩下一種

所以 兩種青菜 就都給了 高麗菜！

雞腿飯$90

簡單的一隻大雞腿

還有全熟荷包蛋

非常清爽系的便當～

他們家便當受歡迎，也是這個關係

簡單搭配 又 口味清爽

尤其公司行號叫便當，常常是輪流吃飯，

便當放置後才吃，也不會濕糊糊

放涼吃 也不會影響口感

個人覺得這滿重要的！

高麗菜 偏水煮的 清淡調味

雞腿 是先滷後炸的那種

沒有傳統炸雞腿的油膩

而且

外皮乾爽 肉質嫩甜

加點的 排骨

厚度稍薄些

口感香嫩 滋味微甜些

整體說起來

妮妮快餐 就是 清爽系的家常便當

口感平實

價格也能接受

同樣很類似的 便當店

個人更喜歡 府前路的 一大便當

也是很清爽美味！



簡單分享～

店家資訊｜妮妮快餐 妮妮快餐

地址：台南市中西區正興街160號

聯絡電話：06 228 2203

營業時間：週一～週六 11:00-14:00 / 16:30-20:00

公休日：週日 固定公休

店家地圖：

進食的巨鼠Giant Mouse 吃喝玩樂小天地 台南在地女子/部落客/作者/食尚玩家駐站部落客 一個分享我所聞所見所食所行的小天地！

我吃故我在！

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