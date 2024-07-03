或許你也曾經遠眺過富士山，但你能想像他就在你窗邊嗎🗻！這次要替大家開箱的🏕【TSUNAGARU CAMP RESORT QOONEL+】🏕 就能滿足你！隱身在高山中的秘境森林，卻超有質感的日本豪華露營，絕對必收藏💥 快跟著AsiaYo一起來享受日本特色住宿的自然氛圍吧🌟！

TSUNAGARU CAMP RESORT QOONEL+ 四大特色

1【🎈隱私有保障】每間房都是獨立且注重個人隱私的設定，就連用餐區和下廚的地方都是專屬一區的！自在享受獨立空間，超愜意的露營選擇🏕

2【🎈下廚超方便】住宿區可以烹煮，且提供各類廚房用品，餐具/洗碗精/鍋具/獨立洗滌區/電磁爐/瓦斯爐，完全就是豪華住宿的配置了🍳！

3【🎈衛浴100分】淋浴間是共用的，但廁所是私人的~備品超齊全，洗護用品/吹風機等等都有！而且是免治馬桶喔，讓你有賓至如歸的感覺🤣

4【🎈富士山】絕美的富士山景搭配灑落下來的陽光，早起看見這樣的畫面感覺心靈都被洗滌乾淨了✨夜晚幸運的話還能看見富士山搭配雲海，真的好愜意...🥰

（⚠營區全面禁菸，請到專屬吸菸區。12歲以下兒童無法入住⚠）

TSUNAGARU CAMP RESORT QOONEL+ 房型介紹

【QOO HOUSE】🏕

內有4張單人床，超漂亮的隔局空間，還可以加購一泊二食的早、晚餐方案，再送山梨縣葡萄酒！不囉嗦直接看圖😍（※贈品內容，以現場提供為主）

【NEL HOUSE】🏕

內有2張單人床，整體外觀是超可愛的露營車，內部裝潢別緻舒服🥰！也可以加購一泊二食的早、晚餐方案，送山梨縣葡萄酒~（※贈品內容，以現場提供為主）

TSUNAGARU CAMP RESORT QOONEL+ 手刀下單！

🏕 立即預訂！👉【豪華露營】TSUNAGARU CAMP RESORT QOONEL+

📍 飯店地址(中)：日本山梨縣南都留郡富士河口湖町川口2568-1，郵遞區號401-0304

📍 飯店地址(日)：2568-1 Kawaguchi, Fujikawaguchiko, Minamitsuru District, Yamanashi 401-0304

🏕 入住時間：15:00 - 18:00 / 🏕 退房時間：10:00

🚌 預約接駁！⚠必須提前至少3天向旅宿預約！！！

請先搭到河口湖站，後等待免費接駁車~條件如下：

1、下午 2:30 到 4:30 之間才可預約接駁上山喔！

2、退房時間是早上10點，同時可接駁回到河口湖站~

3、接駁車中途不會停靠，有需要的建議都在山下買好唷✨

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如果你也超喜歡這次開箱的超豪華日本露營住宿，機會難得，真的要手刀下單！不管你是想來東京近郊一日遊，或是來日本自由行很多天，真的超級推薦分1~2天的時間來親近大自然，絕對會有意外收穫🏞！喜歡露營的朋友們，出國也別錯過這麼厲害的露營住宿啊🤩還有日本富士山經典跟團遊，也超推✨

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