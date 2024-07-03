台中太平宵夜-炸綺來鹹酥雞台中東區十甲店，藝人張文綺好吃的「炸綺來鹹酥雞」在東區/太平也吃得到囉!炸綺來鹹酥雞台中東區十甲店五月份開幕，今天還舉辦了百份雞排免費送活動，人潮滿滿還有藝人到場，超熱鬧，新推出小小兵薯餅，可愛又好吃!!



之前在台中廣三SOGO附近吃過藝人張文綺的炸物品牌「炸綺來鹹酥雞」，

味道不錯，

但用餐時間、假日都會等蠻久的，

後來發現五月份台中東區十甲店開幕了，

現在東區/太平的朋友想吃炸綺來也方便多了!!

今天(6/15)還推出百份雞排免費送的活動，

吸引不少民眾前往，

雖然我們沒排到雞排，

但跟張文綺、劉璇合照，

還吃到了新品小小兵薯餅，

還是覺得很開心喔~

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台中東區炸物 炸綺來鹹酥雞 位置

炸綺來鹹酥雞台中東區十甲店位於熱鬧的十甲東路上，

鄰近樂利公園，

離金龍棒球場、東英公園也不遠。

熱門時段店前比較難停車，

可以把汽機車停在樂利公園附近。



台中東區炸物 炸綺來鹹酥雞 店內空間

店內沒有用餐區，

不過左右兩側都有座位可以休息，

方便大家等餐。

兩張小沙發座位還挺舒服的，

小孩坐下就開始打瞌睡 XD

布置風格很清新，

拍照也很好看。

透明櫥櫃中展示著食材，

但不用自己夾取，

只要畫菜單點餐就可以了。

不得不說蔬菜的種類還頗多的。

台中東區炸物 炸綺來鹹酥雞 菜單

菜單是這樣一張，

有招牌、串物、海鮮、蔬菜、經典炸物和飲料，

光是甜不辣就有六種，

這也太有趣了吧~

多人用餐或是不知道怎麼點的，

也可以參考螢幕上出現的套餐，

像是包含了鹹酥雞、勝利骨、翅腿等的阿綺全雞餐。

或是可以搭配阿綺海陸餐，

就可以吃到鹹酥雞與魷魚酥的搭配。

還有雙人分享餐，

幫助選擇障礙的朋友直接都配好好。

新品小小兵薯餅已經出現在粉專，

但菜單上還沒有，

不過現場已經點得到了，

一份$25，

有兩隻小小兵。

炸翅腿目前優惠中，

買兩支送一支，

買四支送兩支喔~

台中東區炸物 炸綺來鹹酥雞 餐點介紹

現場稍微等待一下就拿到熱騰騰的炸物了，

說真的他們家的提袋真的設計的很可愛。

飄著蒜香、胡椒香的炸物熱騰騰的，

真的讓人想要馬上開吃。

一整個紙盒包裝，

可以直接拆開平鋪著，

這樣吃起來更方便。

我們點了月亮蝦餅跟煉乳銀絲卷是有附醬料的，

所以有兩個小小的醬包。

炸物搭配生蒜、生洋蔥更添美味，

也是不少朋友喜歡炸綺來的原因。

點炸物米血真的是我必點的品項，

米血外層非常酥脆，

內部綿軟吃起來不黏牙。

雞皮真的一定要推一下，

酥酥香香的，

吃起來很對味，

真的是非常棒的下酒菜。

最近很喜歡豆包，

不過炸綺來的豆包我個人是覺得不夠酥啦~

台中甜不辣，

一般我們買炸物都會看到的，

原來這是台中甜不辣阿~

酥脆度OK，

也會讓人想試試看其他的甜不辣。

外酥內軟的月亮蝦餅，

吃得到蝦肉的口感，

嘴饞想吃的時候不用到泰式餐廳，

也可以點一份解解饞。

蔬菜類選了小朋友喜歡的玉米跟青椒，

菜單上還有青龍跟櫛瓜，

這兩項我也蠻喜歡的。

炸綺來鹹酥雞的超綺香雞排可以選擇經典酥皮或鮮嫩脆皮，

我們選擇經典酥皮就是傳統的炸雞排。

雞排是蠻大一片的，

肉質軟嫩搭配胡椒香，

吃起來有肉汁不乾柴。

雖然是稍微覺得薄了一點，

但整體份量還是很OK的。

煉乳銀絲卷在菜單上有標明是兩顆，

不過個人是覺得有點小啦~

不過酥香的銀絲卷搭配煉乳，

在整體風味上還是很讓人喜歡。

口口愛愛的小小兵薯餅~

一份$25有兩隻小小兵，

還是不同造型的小小兵。

炸綺來的薯餅是$10，

相較之下是貴一咪咪，

但這麼可愛，

怎麼能不吃一下哩??

小孩對這種有造型的食物真的沒有招架力~

其實媽媽也是 XD

台中東區炸物 炸綺來鹹酥雞 百份雞排免費送活動

東區十甲店今天(6/15)活動送雞排，

兩點半開始排隊，

我們到的時候已經是長長的人龍，

一下子一百份的號碼牌就發光了。

張文綺出現的時候大家都很興奮阿!

不過就算沒有拿到免費雞排，

很多民眾還是留在現場，

等著跟張文綺和藝人朋友們拍照。

現場領個雞排的現況，

感覺很像記者採訪現場一樣，

大家手機都舉起來拍個不停。

來現場都有機會可以跟張文綺合影喔~

還看到長腿美女劉璇出現，

在飢餓遊戲節目上看到她就覺得她人漂亮、運動細胞也好，

本人也很親切。

可惜的是沒有跟陳宇風合影到 ORZ

整體來說炸綺來鹹酥雞台中東區十甲店出餐速度、服務上都蠻不錯的，

唯一比較要注意的會漏餐點。

我們第一次去買的時候就漏了花枝丸，

後來到Google maps上一看，

這件事情其他消費者也有反應，

建議還是拿到餐點先大致上看一下再離開會比較好。

台中東區炸物 炸綺來鹹酥雞 店家資訊

營業時間:15:00–23:00

電話:0966402280

地點:台中市東區十甲東路470號

【本文為自行消費後之心得，內文口感純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】

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