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台中火鍋必吃宵夜火鍋 「肉多多火鍋-大里國光店」

最強排隊宵夜火鍋第一品牌肉多多 一直都是YUNO的口袋名單

更是連續三年獲得了網路聲量第一名的台中鍋物-肉多多火鍋

營業到凌晨三點 宵夜時段可享180分鐘無限放題 平日中午用餐時間更是幸福加長3.5小時

最低$349起就可以無限享用近80種超豐富自助吧 含海派45種蔬食好料

還有飲料吧、冰淇淋 只要不浪費食物 通通給它吃免驚

加入樂多多APP會員 還可獲得入會禮梅花豬or雞腿二選一及積分禮

當月壽星還加贈「生日肉蛋糕」 會員消費累積點數 集團全品牌可換購指定餐點

推薦網友最愛的爆炒招牌石頭湯 桌邊現炒香味撲鼻 涮肉煮海鮮都超對味

無辣不歡小夥伴必點爆炒川府麻辣湯 牛油加上辛香料爆炒香醇夠辣

原文：肉多多火鍋｜自助放題268元起！海派45種蔬食好料吃到飽 網友一致推薦的宵夜名店 180分鐘輕鬆享用 連續三年網路聲量好感度第1名。菜單價位（台中大里）

台中火鍋推薦-肉多多火鍋-大里國光店在哪裡?怎麼去?

奉上店家資訊



店家名稱:台中火鍋推薦-肉多多火鍋-大里國光店



台中火鍋-肉多多火鍋電話:04-2407-5000(餐期建議提前訂位)

台中火鍋-肉多多火鍋營業時間:平日 1:30-15:30/17:30-03:30 假日 11:00–03:00（最後點餐02:00）

台中火鍋-肉多多火鍋臉書: 點我

台中火鍋-肉多多火鍋網站: 點我

台中火鍋-肉多多火鍋菜單: 點我

台中火鍋-肉多多火鍋地址:台中市大里區國光路二段297號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主

文章內有台中火鍋-肉多多火鍋地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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台灣火鍋第一品牌 《肉多多火鍋》全台已超過50家分店

台中火鍋迷必吃名店 這次用餐的《肉多多火鍋-大里國光店 》

位於台中大里區東榮路及國光路交叉口

鄰近國光路消防隊 、 大里仁愛醫院 坐公車的話可以搭到大里仁愛醫院下車步行300公尺約走4分鐘

開車的小夥伴們則可以停在前方約50公尺的國光路停車場

肉多多火鍋以其寬敞的用餐空間和靈活的座位配置 成為台中熱門的聚餐好選擇

可以容納百人以上 設有2人、4人和6人的座位區 非常適合公司同事、家庭或同學聚餐

裝潢以木質元素為主 簡約明亮 桌位之間的距離保持適中 確保了隱私和舒適的用餐氛圍

營業至凌晨3點 是台中夜貓子們的好去處 如果有包場需求 也可以直接洽詢服務人員

肉多多火鍋菜單價位 點我

採用線上點餐方式 掃描桌上的QRCODE進入點餐頁面即可點餐

點餐的方式是先點湯頭 再點主餐

接著就是看有那些單點可以選擇 主餐最便宜349元起 享自助吧無限量供應

CP值相當高 新推出的熟成肉肉元宇宙 五款肉品皆是經過熟成工序處理

軟嫩富有滋味 卻無腥羶味

選好湯底及搭配肉品之後 就可以等待好料上桌 大飽口福囉

飲品區提供了豐富的選擇 不僅有常見的汽水機 還有更健康的氣泡水 喝得更無負擔

還有酸梅湯、可爾必思、日式煎茶和咖啡.....等 所有飲品皆無限暢飲 可滿足不同口味的需求

飯後還有泰國明果頂級冰淇淋 有四種 讓人享受大快朵頤後的甜蜜時光

肉多多沾醬佐料方面也提供了豐富多樣的選擇

除了基本的淡口醬油、烏醋、白醋、岡山豆乳醬、白蘿蔔泥、辣椒碎、蒜泥和沙茶醬...等

應有盡有和沙茶醬外 還有獨門海皇醬 無論是喜歡清爽口感還是濃郁風味

都能在這裡找到心儀的搭配 可以根據個人口味 自行調配出完美比例的專屬醬料

《肉多多火鍋》 海派45種蔬食好料自助吧選擇很豐富 如果只想享受菜多多 只要268元(湯底另計)就能輕鬆吃到飽！

自助吧保持乾淨整潔 即使人多也不會顯得凌亂 店員補充食材的速度也很快

虱目魚滑YUNO每次來都是必拿 可以當作丸子來煮 也可以做創意料理唷

當季蔬菜、番茄、玉米、芋頭、南瓜、豆腐、豆皮、小熱狗.....等

加上各種飯麵/熟食 想吃多少都是自己夾取吃到飽的 相當划算

YUNO牌綜合菜盤

第一盤就給它不客氣的疊高高！YUNO真的超愛吃蔬菜

芋頭鬆軟又大塊 玉米吃起來也超甜的 用來熬湯頭更是一絕

副食類選擇上也相當豐富 除了白飯外 還有王子麵、蒸煮麵、手工拉麵和寬麵....等多種選擇

黃金淬滷汁和古早味豬油 淋上一旁醬油膏 大嗑滷肉飯和豬油拌飯

這兩種經典的台式吃法 真是充滿了古早味 每一口都充滿了濃濃的懷舊氣息

台中火鍋推薦-肉多多火鍋｜爆炒川府麻辣湯頭

爆炒系列都會由專人在桌邊現炒加高湯 香氣十足又能滿足視覺饗宴

這道爆炒川府麻辣湯頭可是YUNO來肉多多 每次必點神湯頭

服務員會在桌邊爆炒 使用牛油、辣椒、各種辛香料及自製麻辣醬爆炒

最後加入豚骨高湯烹煮 整個香氣四溢 帶有濃郁辛香及麻辣感 口感溫潤不嗆

無論是搭配涮肉片或海鮮 都不會搶味香 麻紅油包覆在外層 深得YUNO心 麻辣控必點

台中火鍋推薦-肉多多火鍋｜爆炒招牌石頭湯

這款爆炒招牌石頭湯也是由專人桌邊拌炒而成 湯頭包含一份肉品 可選活力梅花豬肉或無骨雞腿

這次YUNO選了活力梅花豬肉 服務員先將蒜頭、蔥花、洋蔥、番茄和秘製石頭醬

再搭配柴魚高湯烹煮 爆炒過程香氣迷人

食材百搭 相當復古經典的湯頭 口感清香甘醇

每一口都能喝到濃郁鮮香 涮肉或煮海鮮都很適合

肉多多火鍋入會禮：送活力豬培根 或 無骨鮮雞腿 2 擇 1

來肉多多一定要下載APP 就算是剛加入肉多多火鍋會員 也有送入會禮

入會禮有無骨鮮雞腿跟活力豬培根可以選 不用什麼打卡按讚 有夠佛心的

無骨鮮雞腿肉質滑嫩 切成條狀 超方便食用 口感鮮嫩多汁

活力豬培根吃起來鮮嫩 肉汁十足 涮煮起來又嫩又香

台中火鍋推薦-肉多多火鍋｜活力梅花豬

活力梅花豬油花勻稱 肉質扎實 不會乾柴 不是那種組合肉 都是原肉

涮煮起來又嫩又香 加進麻辣鍋涮煮 扒上麻辣湯之後享用風味最棒

台中火鍋推薦-肉多多火鍋｜美國牛腹肉XL

肉多多的明星商品大肉盤有10種可以選擇 份量提供25oz、32oz、35oz 可以選自己想吃的肉量

這份美國牛腹肉是XL份量 含有豐富油脂 口感軟嫩富含肉香 不會有油膩感

台中火鍋推薦-肉多多火鍋｜藍鑽蝦

藍鑽蝦 單點一份是139元 總共會有6隻蝦 也可以用會員點數來換

每隻都很大尾 重點是還有剝蝦殼服務 也太爽了 直接給他吃個過癮

蝦殼緊實不鬆脫 真的有夠新鮮 肉質扎實脆嫩 滋味鮮甜

不沾醬吃原味 感受海味的甜美滋味 就算是吃到痛風也甘願啦

台中火鍋推薦-肉多多火鍋｜肉多多火鍋慶生禮 / 生日肉蛋糕(會員當月免費兌換)

壽星會員來《肉多多火鍋》用餐 還可以得到一份精緻可愛的肉肉蛋糕

而且只要是當"月"壽星就享有免費招待的生日肉蛋糕喔 不是當日是當月喔

用的是培根豬肉片 肉片相當多 等於是多了一盤肉盤 有夠佛心