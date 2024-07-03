今天帶大家開箱鹿日本豪華露營住宿→美肌之湯 小鹿野溫泉飯店✨隱身在山林間的超讚鹿兒島住宿，每間房型都提供私人獨立溫泉，還有超豪華的一泊二食方案，喜歡大自然又想一掃疲勞的你，來日本自由行時務必別錯過這間AsiaYo精選的溫泉住宿♨！

美肌之湯 小鹿野溫泉飯店 三大特色🌟

1️⃣所有房型皆有獨立溫泉設施！

不論是露營的圓頂帳篷房型，還是本館的飯店住宿，都有專屬自己的溫泉、桑拿空間，超級舒服愜意！

2️⃣輕鬆享受豪華一泊二食！

入住就能輕鬆享受美味晚餐，還提供無限暢飲的飲料，早上起床還有早餐在等著你，超chill的豪華享受都在這！

3️⃣提供預約制免費接駁車！務必提前預約！

提供鹿兒島機場和國分站（JR九州）兩個地方可預約上車

可預訂時間為：入住前 16:00至19:00🚌、退房後 8:00至10:00🚌

美肌之湯 小鹿野溫泉飯店 房型推薦🌟

每種房型的設備、設施都超級齊全，也都可以搭配一泊二食的豪華方案！包含廚房、廚具、衛浴設備/備品、免治馬桶等等，不論哪種房型都超級推薦，一起看看吧👀！

♨【豪華露營套房】圓頂帳篷/露天溫泉/三溫暖

入住人數：2~4人。圓頂帳棚超可愛之外，溫泉區是室外獨立空間，還有三溫暖可以享受山林環境~超愜意🌄

♨【豪華露營】圓頂帳篷+露天溫泉

入住人數：2~4人。有乾溼分離的衛浴區，也有露天溫泉可以泡，另外提供兒童沐浴用具，像是小椅子、小玩具，超貼心👶

♨【本館】四葉、睡蓮、蒲公英

入住人數：1~2人。非露營住宿但同樣有獨立溫泉空間，房間舒服，想體驗山林的悠哉但想睡房間的朋友請選它🏡！

🏃‍♀️速速下單【美肌之湯 小鹿野溫泉飯店】！🏃‍♂️

立即預訂♨：美肌之湯 小鹿野溫泉飯店💥

📍 飯店地址(中)：日本鹿兒島縣霧島市隼人町松永2625號，郵遞區號899-5112

📍 飯店地址(日)：2625 Hayatocho Matsunaga, Kirishima, Kagoshima 899-5112日本

🏕 入住時間：17:00 - 20:00｜🏕 退房時間：10:00

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