這次要來開箱位在富士山腳下的絕美日本豪華露營區，除了有可以看星星的景觀圓頂帳篷，還有三種不同的小木屋房型可以選擇，PICA FUJIYAMA露營區被山林圍繞，雄偉壯闊的富士山就在眼前，整體寧靜又舒適的環境，快跟著AsiaYo來探索這間山梨縣豪華露營區！

🏡 PICA FUJIYAMA 特色介紹 🏡

｜多元露營住宿房型｜

園區內有三種特色小木屋與圓頂帳篷露營區，可以依照自身喜好選擇不同風格的露營體驗。且園區內遍佈草地與樹木，享受大自然的懷抱超級舒壓。

｜豪華一泊二食組合｜

依據房型的不同有四種早餐、六種晚餐的組合提供自由選擇，餐點精緻又美味，份量絕對讓你吃飽飽！

｜免費天文、雙筒望遠鏡租借｜

這裡白天不僅可以直接看見遠方壯麗的富士山，晚上還能租借望遠鏡當小天文學家觀賞絕美星空！

⚠️觀星建議使用雙筒望遠鏡較方便⚠️

｜絕佳地裡位置｜

附近有超刺激創下世界紀錄的雲霄飛車和鬼屋聞名的富士急樂園，距離知名賞楓、賞花的景點富士河口湖都很近！

PICA FUJIYAMA

🏡 房 型 介 紹 🏡

種類 實際照片 特色 🌿 豪華木屋 🌿 豪華小木屋的二樓有附設吊椅的休憩露台，內部採光通透，和家人、朋友團聚在篝火前超溫馨。 🌿 標準木屋 🌿 標準小木屋一樓有露台用餐區，在陽光與森林的沐浴下享用美食超享受，客廳還有大沙發床可以耍廢😆 🌿 拖車木屋 🌿 外觀超可愛的美式的拖車木屋，屋內廚房、衛浴設備都很齊全，還能在門口的陽台燒烤BBQ！ 🌱 圓頂帳篷 🌱 外觀神似雪球的圓頂帳篷，景觀窗讓你可以躺在床上看著星星入眠，還有雙人吊床、炊事帳，夜晚園區打燈絕對美翻你。

每間小木屋都既豪華又舒適，不小心就會住到不想離開😝圓頂帳篷真的是露營氛圍感拉到最滿，而且公共衛浴男女各有六間，空間乾淨就像SPA會館一樣，真的無可挑剃！

✏️ 馬上預訂PICA FUJIYAMA

📍 飯店地址(中)：日本山梨縣南都留郡山中湖村山中字栗木林1385-43

📍 飯店地址(日)：401-0501 Yamanashi, Minamitsuru District, Yamanakako, 村山 中字栗木林1385-43

入住時間：14:00 - 18:00｜退房時間：11:00

專人/ 櫃檯服務：14:00 - 18:00

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這間隱身在富士山林中的絕美日本露營住宿，不管是小木屋還是豪華帳篷都很適合度假放鬆，真的很推薦大家來日本自由行一定要安排！AsiaYo還有很多日本熱門跟團行程，推薦給懶得找景點行程的你🫵🏻

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