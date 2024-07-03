位於台中南屯區的大墩路上，《Hechino 做茶菜》是一家將川味與台味完美結合的餐廳。這家店用餐空間舒適，以獨特的料理風格和精緻的餐點，吸引了眾多饕客。接下來，讓我們一起來探索這家令人垂涎欲滴的美食天堂！

內容目錄 Toggle

店內環境

《Hechino 做茶菜》大墩店的環境雅緻且充滿現代感，餐廳內部裝潢簡潔大方，讓人感到舒適愜意。無論是朋友聚會還是家庭聚餐，這裡都能提供一個舒適的用餐氛圍。

Hechino 做茶菜-川味粉粿（140元）

這道川味粉粿，口感Q彈有勁，搭配獨特的川味醬汁，辣勁十足，絕對能夠激發你的味蕾。每一口都充滿了濃郁的麻辣風味，讓人回味無窮。

Hechino 做茶菜-京醬肉絲尬燒餅（420元）

京醬肉絲尬燒餅的肉絲嫩滑入味，搭配香酥的燒餅，口感層次豐富。京醬的甜鹹滋味與肉絲的鮮美相得益彰，是一道令人無法抗拒的美味。

Hechino 做茶菜-台味炸燒肉（300元）

台味炸燒肉的外皮酥脆，內裡鮮嫩多汁，搭配獨特的台味醬汁，讓人一吃就停不下來。每一塊炸燒肉都經過精心烹製，保留了肉質的鮮嫩與多汁。

Hechino 做茶菜-煙燻培根高麗菜（250元）

煙燻培根高麗菜也很好吃，培根的煙燻香氣與高麗菜的清甜相融合，口感獨特，令人難以忘懷。每一口都能感受到培根的香氣與高麗菜的爽脆，是一道非常開胃的小菜。

Hechino 做茶菜-夯烤沙茶珍珠筍（280元）

夯烤沙茶珍珠筍是他們家的創意料理，珍珠筍的脆嫩與沙茶醬的香濃相結合，味道鮮美。夯烤的方式讓珍珠筍更加香脆可口，是一道讓人欲罷不能的美味。

Hechino 做茶菜-主廚秘製焦糖炸菇菇（280元）

同樣是主廚特製的主廚秘製焦糖炸菇菇，菇菇外皮酥脆，內裡嫩滑，搭配焦糖的甜香，口感絕佳。每一口都能感受到菇菇的鮮嫩與焦糖的甜美，是一道非常特別的小吃。

總結

《Hechino 做茶菜》不僅提供多樣的川味與台味料理，還有精緻的用餐環境與貼心的服務。在這裡，無論你是熱愛麻辣口味還是偏好清淡爽口的料理，都能找到心儀的美食。快來《Hechino 做茶菜》體驗一場味蕾的盛宴吧！