ㄩㄐ今天吃什麼？帶你們吃中山新開幕質感餐酒館 THE FLOW

人氣酒吧DraftLand的新品牌THE FLOW餐酒館一開幕就廣受歡迎！這裡融合各種食材，營造出多元化的美食體驗，氛圍、環境和餐點都讓人喜愛。

現階段只開放一樓用餐，預計七月中旬開放二樓空間。

冷盤前菜絲綢乳酪搭配柑橘、杏桃和烤杏仁，帶有鹹酸口感，非常開胃。

熱盤前菜推薦碳烤東北角小卷，佐以阿根廷青醬和水田芥，層次豐富，讓人喜愛。

主餐部分，清爽風味的檸檬巴西里麻花卷麵和濃郁的蟹汁胭脂蝦義大利陳年米都值得一試。

另外，酸奶醬佐墨西哥酥餅也非常美味。

甜點推薦烤蘋果酥配香草冰淇淋，冰火交融的口感令人療癒。

💡17:15 開放現場登記，平日17:00前到可以順利第一輪用餐喲！

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✔️ 慢慢弄絲綢乳酪 $280

✔️ 碳烤東北角小卷 $320

✔️ 墨西哥酥餅 $360

✔️ 檸檬巴西里麻花卷麵 $350

✔️ 蟹汁胭脂蝦義大利陳年米 $420

✔️ 烤蘋果酥香草冰淇淋 $250

✔️ 鐵觀音氣泡水

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📍 台北市中山區中山北路一段49號

🚉 #捷運中山站

☎️ 0961-198-012

🕰 18:00-23:30 (週一週二休)

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