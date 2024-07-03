新大戈壁蒙古烤肉進駐西門町囉！

大戈壁蒙古烤肉從2008年開始營業，至今已經快超過15年，

這回進駐到西門町，來和5月初新開幕的詹記麻辣火鍋西門大世界當鄰居！

老字號大戈壁蒙古烤肉吃到飽的「新大戈壁蒙古烤肉 西門旗艦店」，地點就位在大世界商業大樓的4樓，

於6月20日開始試營運，全天候不分時段打9折，至6月底止，

除了經典蒙古烤肉，自助吧提供近百種食材，有熟食炸物、小菜、冰品、水果、飲料、甜點等，通通無限吃到飽，

還有主廚料理酸菜魚、水煮牛，同時更有鴛鴦火鍋，火烤兩吃超滿足，想嚐的朋友趕快衝一波！

新大戈壁蒙古烤肉西門店粉專已佈於7月5日開放線上及電話預約訂位囉！

粉專訂位 :arrow: 新大戈壁蒙古烤肉 西門旗艦店

粉專追起來↓↓↓

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新大戈壁蒙古烤肉 西門旗艦店，地點就位在大世界商業大樓的4樓，

隔壁地下室就是詹記麻辣火鍋西門大世界～

新大戈壁蒙古烤肉

地址：108台北市萬華區成都路81號4樓

電話：02 2311 5656

營業時間：11:30-21:30(用餐時間為120分鐘)

交通

公車:

西門國小站

221,232,235,257,513,621,635,637

640,663,758,783,797,799,835,藍2

西門市場(成都)站

18,221,232,235,257,513,621,635,637

640,663,758,783,797,799,835,藍2

(步行約140公尺)

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捷運:

板南/松山線：西門站六號出口

(成都路方向步行約400公尺)

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自行開車鄰近停車場:

★台灣聯通停車場-大世界場

台北市萬華區成都路81號

★Times 浩瀚運創西門館停車場

台北市萬華區成都路98號

(步行約140公尺)

★今日育樂大樓車輛保管處停車場(誠品生活西門)

台北市萬華區峨眉街52號B2樓

(步行約180公尺)

★峨眉立體停車場

台北市萬華區峨眉街83號

(步行約220公尺)

★台灣聯通停車場-阿曼TIT場

台北市萬華區西寧南路123號

(步行約290公尺)

我們6月20日試運當天前往，因為新開張，有些硬體還沒到位，營業時間有點延遲，原本11點半變12點才開放進場，

現場已經有不少等候客人～

吃到飽 收費標準

週一至週五中午 499元（16:30以前進場）

週一至週四晚上 539元（16:31以後進場）

週五晚週六、日及例假日全天579元

小朋友收費

110cm以下免費

110cm～140cm

平日300元 假日350元

以上價格需加收10%服務費

於6/20 起試營運，至6月底全面打9折

營業時間11:30～21:30

用餐時間為120分鐘

正式開幕暫定為7月10日，實際日期以粉專公佈為主。

西門店的店名「新大戈壁蒙古烤肉」多了一個新字，不知是否是食材有升級，

因為大戈壁蒙古烤肉目前吃到飽價位為399元，而西門店為499元，

問了服務人員，蒙古烤肉的肉品選擇較多，自助吧的食材也更為豐富，讓人期待等等的開箱～

排隊進場先結帳，再選火鍋鴛鴦湯底五選二，

有大骨原味湯、經典麻辣湯、韓式泡菜湯、酸菜湯、日式壽喜燒等五種～

比台北松江店多了一款日式壽喜燒口味！

新大戈壁蒙古烤肉用餐環境，真的有夠寬敞的，

佔地300-400百坪，有440席位，

之前去詹記麻辣火鍋西門大世界就覺得他們的用餐空間很大了，

沒想到新大戈壁蒙古烤肉更大！

非常適合多人的團體聚餐，感覺空間還可以來個即興表演，喂）））

還有收餐機器人，會不定時隨桌來收盤子，很方便吔！

蒙古烤肉區

最前方是蒙古烤肉區，

用黑色大碗公裝盛，建議先裝調味料再裝青菜和肉品，這樣比較不會把調味料溢出來～

記得碗公要夾上有號碼的夾子，這樣才不會拿錯唷！

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