新大戈壁蒙古烤肉進駐西門町囉！
大戈壁蒙古烤肉從2008年開始營業，至今已經快超過15年，
這回進駐到西門町，來和5月初新開幕的詹記麻辣火鍋西門大世界當鄰居！
老字號大戈壁蒙古烤肉吃到飽的「新大戈壁蒙古烤肉 西門旗艦店」，地點就位在大世界商業大樓的4樓，
於6月20日開始試營運，全天候不分時段打9折，至6月底止，
除了經典蒙古烤肉，自助吧提供近百種食材，有熟食炸物、小菜、冰品、水果、飲料、甜點等，通通無限吃到飽，
還有主廚料理酸菜魚、水煮牛，同時更有鴛鴦火鍋，火烤兩吃超滿足，想嚐的朋友趕快衝一波！
新大戈壁蒙古烤肉西門店粉專已佈於7月5日開放線上及電話預約訂位囉！
粉專訂位 :arrow: 新大戈壁蒙古烤肉 西門旗艦店
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新大戈壁蒙古烤肉 西門旗艦店｜交通位置
新大戈壁蒙古烤肉 西門旗艦店，地點就位在大世界商業大樓的4樓，
隔壁地下室就是詹記麻辣火鍋西門大世界～
新大戈壁蒙古烤肉
地址：108台北市萬華區成都路81號4樓
電話：02 2311 5656
營業時間：11:30-21:30(用餐時間為120分鐘)
交通
公車:
西門國小站
221,232,235,257,513,621,635,637
640,663,758,783,797,799,835,藍2
西門市場(成都)站
18,221,232,235,257,513,621,635,637
640,663,758,783,797,799,835,藍2
(步行約140公尺)
——————————
捷運:
板南/松山線：西門站六號出口
(成都路方向步行約400公尺)
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自行開車鄰近停車場:
★台灣聯通停車場-大世界場
台北市萬華區成都路81號
★Times 浩瀚運創西門館停車場
台北市萬華區成都路98號
(步行約140公尺)
★今日育樂大樓車輛保管處停車場(誠品生活西門)
台北市萬華區峨眉街52號B2樓
(步行約180公尺)
★峨眉立體停車場
台北市萬華區峨眉街83號
(步行約220公尺)
★台灣聯通停車場-阿曼TIT場
台北市萬華區西寧南路123號
(步行約290公尺)
我們6月20日試運當天前往，因為新開張，有些硬體還沒到位，營業時間有點延遲，原本11點半變12點才開放進場，
現場已經有不少等候客人～
新大戈壁蒙古烤肉 西門旗艦店｜菜單、吃到飽收費價格
吃到飽 收費標準
週一至週五中午 499元（16:30以前進場）
週一至週四晚上 539元（16:31以後進場）
週五晚週六、日及例假日全天579元
小朋友收費
110cm以下免費
110cm～140cm
平日300元 假日350元
以上價格需加收10%服務費
於6/20 起試營運，至6月底全面打9折
營業時間11:30～21:30
用餐時間為120分鐘
正式開幕暫定為7月10日，實際日期以粉專公佈為主。
西門店的店名「新大戈壁蒙古烤肉」多了一個新字，不知是否是食材有升級，
因為大戈壁蒙古烤肉目前吃到飽價位為399元，而西門店為499元，
問了服務人員，蒙古烤肉的肉品選擇較多，自助吧的食材也更為豐富，讓人期待等等的開箱～
排隊進場先結帳，再選火鍋鴛鴦湯底五選二，
有大骨原味湯、經典麻辣湯、韓式泡菜湯、酸菜湯、日式壽喜燒等五種～
比台北松江店多了一款日式壽喜燒口味！
新大戈壁蒙古烤肉 西門旗艦店｜用餐環境
新大戈壁蒙古烤肉用餐環境，真的有夠寬敞的，
佔地300-400百坪，有440席位，
之前去詹記麻辣火鍋西門大世界就覺得他們的用餐空間很大了，
沒想到新大戈壁蒙古烤肉更大！
非常適合多人的團體聚餐，感覺空間還可以來個即興表演，喂）））
還有收餐機器人，會不定時隨桌來收盤子，很方便吔！
新大戈壁蒙古烤肉 西門旗艦店｜自助吧區
蒙古烤肉區
最前方是蒙古烤肉區，
用黑色大碗公裝盛，建議先裝調味料再裝青菜和肉品，這樣比較不會把調味料溢出來～
記得碗公要夾上有號碼的夾子，這樣才不會拿錯唷！
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