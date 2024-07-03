





北車補習街美食林立，尤其是南陽街銅板美食超多，對於下班、下課的補習生來說，真是一大福音，分享一家南陽街美食 艾隆義式麵食館(北車店) ，中正區餐廳裡面算親民價位的平價義大利麵連鎖店。











台北車站義大利麵 | 艾隆義式麵食館(北車店) 地理位置 交通資訊

艾隆義式麵食館(北車店) 座落於台北許昌街上，距離北車捷運站步行只要10分鐘腳程，隔壁就是墊腳石圖書文化廣場，餐廳位置於2樓，可以從7-11旁邊的樓梯直上即可，不僅是北車美食推薦，更是京站義大利麵推薦之一。













中正區聚餐餐廳 | 艾隆義式麵食館(北車店) 環境介紹

以 台北百元義大利麵 及 平價義大利麵台北 為主軸，用餐環境讓人感覺慵懶放鬆，北車來往人潮腳步通常過快，希望能給顧客以親民價位，利用短短30分鐘的午、晚餐時間，在忙碌的城市裡也能小歇、放鬆一下，好好享受美食，療癒舒壓的自在感。

























中正區美食 | 艾隆義式麵食館(北車店) 點餐方式

艾隆義式麵食館(北車店) 不論內用、外帶均採 自助式點餐 ，內用採掃描QRCode線上點餐，需完成結帳付款才算點餐成功，廚房會開始準備製餐、出餐，提供街口支付、Line pay 等行動支付，如果選擇其他付款方式，可以以店內付款至點餐機付款。



外帶可以直接至自助點餐機點餐，一樣也是完成付款後，訂單成立開始製餐。













▼ 自助點餐機





▼ 內用採掃描QRCode線上點餐▼ 自助點餐機







中正區午餐推薦 | 艾隆義式麵食館(北車店) 人氣菜單

中正區美食小吃很多，不一定每間餐廳都要冷氣開放或是提供座位，艾隆義式麵食館(北車店) 提供親民價位及舒適環境，讓你享受天然健康的義式麵食，主打平日午、晚餐三種麵食優惠：

紅醬德式香腸原價NT$150，特價NT$130

奶油雙菇麵原價NT$140，特價NT$120

蒜味蛤蜊麵原價NT$150，特價NT$130



另外還有，GOOGLE評論 拍照打卡+五星好評 送 麥克雞塊一份 （四塊），是許多學生族群、上班族們的最愛。





奶油松露雞柳麵（+NT$50加雞肉） 第一次吃平價義大利麵沒有撒起司粉，還能這麼好吃的～

濃郁奶香結合松露的特殊香氣，讓人念念不忘，醬汁給量非常大氣，每一口義大利麵都充滿馥郁醇香，雞柳肉質軟嫩、不乾柴，也很大塊，吃起來完全不空虛。















紅醬海鮮總匯 以天然手作紅醬為基底，義大利直麵為主食，鮮蝦、蛤蜊、時蔬等豐富配料，成就出的紅醬海鮮總匯，新鮮美味。



貼心使用手工去殼鮮蝦，讓你省去撥蝦的麻煩，蝦肉口感紮實飽滿又彈牙，CP值真的很高。











濃湯（葷） 奶香濃郁的濃湯，特別加了2小塊的吐司，增添口感。



蒜香麵包 吃起來柔軟細緻的蒜香麵包，搭配濃湯更好吃。



焦糖拿鐵咖啡（冰）＆榛果拿鐵咖啡（冰） 甜度適中，奶香與咖啡香氣的比例拿捏的剛剛好。



美式脆薯 內層軟綿、外層金黃酥脆。



雞米花



義式鮮奶酪 純天然手作的鮮奶酪，帶著濃厚的奶香與細緻的口感，吃起來比高級餐廳的飯後甜品還好吃。















［ 店家資訊 ］



艾隆義式麵食館(北車店)

地址：

100台北市中正區許昌街26號2樓

電話：

02 2312 2019

營業時間：

週一至週六

11:00-15:00 16:30-20:00

（週日公休）



粉絲團：

https://www.facebook.com/Iknowpasta2019/?locale=zh_TW 地址：100台北市中正區許昌街26號2樓電話：02 2312 2019營業時間：週一至週六11:00-15:00 16:30-20:00（週日公休）粉絲團：









所有餐點均可升級套餐，我們選擇升級E套餐（+NT$89 炸物、濃湯），另外單點 飲品、義式鮮奶酪以及蒜香麵包，吃得非常飽足。

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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。