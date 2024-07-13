先前分享過泰格斯Targus USB-C DV 4K 100W多功能擴充埠（DOCK182），可以讓自己的Microsoft Sarfuce Go變形平板電腦在家透過PC電腦螢幕顯示畫面，由於這台變形平板電腦只有一個USB Type-C埠，如果外出時要複製相機或空拍機記憶卡裡的照片、影片，或是要接USB隨身碟使用，其實都蠻不方便的，後來就決定再挑具備PD充電能力的多功能擴充埠，還有搭配使用的氮化鎵充電器，所以Targus PowerElite 65W氮化鎵GaN充電器（APA803），還有Targus USB-C Dual HDMI 4K Docking Station with 100W PD多功能擴充埠（DOCK423）就進駐家裡，這樣以後外出就不需要帶Microsoft Sarfuce Go的充電器，而且還能讓隨身3C設備外出充電與擴充使用更有彈性呢！

這次新進駐家裡的兩個泰格斯Targus商品，首先來看內附萬國轉接頭，出國使用也沒問題的Targus PowerElite 65W氮化鎵GaN充電器。

將Targus PowerElite 65W氮化鎵GaN充電器從盒子裡取出，160克重量還有尺寸大小（7 x 7 x 3 cm），個人覺得攜帶使用不會有太大負擔。

本體之外提供了五個AC插頭，可讓使用者視需要接到這個氮化鎵GaN充電器上使用。

另一個泰格斯Targus商品，，是支援100W（20V / 5A）功率電源，有著兩個支援4K高畫質HDMI連接埠的Targus USB-C Dual HDMI 4K Docking Station with 100W PD多功能擴充埠。

重量130克，尺寸15 x 10 x 3 cm的Targus USB-C Dual HDMI 4K Docking Station with 100W PD多功能擴充埠，攜帶使用同樣不會有太大負擔。

目前Targus PowerElite 65W氮化鎵GaN充電器，還有Targus USB-C Dual HDMI 4K Docking Station with 100W PD多功能擴充埠，主要就是搭配Microsoft Sarfuce Go使用，由於可以省去原來變形平板電腦的充電器，因此外出攜帶的整體重量並不會增加太多。

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