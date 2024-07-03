Next Stop+ 香港手作料理竹北店

地址：302新竹縣竹北市文信路373號

電話：0908 280 781

營業時間：（週四～週二）11:30-14:30; 17:00-20:30，週三公休

店家粉絲團

推薦菜色：絲襪奶茶、請不要叫我凍檸茶、皇帝黯然銷魂叉燒米飯、無敵咖哩土匪雞翅 米飯、黃金熔岩西多士

平均消費：550/人

等待時間：有訂位

店內氣氛：★★★★

美味程度：★★★★

再訪率：★★★★

最近發現這間「Next Stop+ 香港手作料理竹北店」，主打結合異國風的全新港式料理

餐點保留經典港式美味，加上異國元素點綴，打造出煥然一新的創意料理

Next Stop+ 香港手作料理竹北店位於文信路上，在十一街附近

開車的話可以繞一下附近的路邊停車格，或是停十一街對面的公二停五地下停車場，算是好停車

這次吃的是竹北店，第一間店是在龍潭，叫做「Next Stop」

店面看起來小小的，NEXT STOP+招牌很醒目，搭配木門 有種鄉村可愛感

Next Stop+ 的老闆與老闆娘是土生土長的香港人，為了陪伴小孩的成長過程，毅然絕然辭去工作，全家移民來台

陪伴孩子成長的同時，夫妻也在台灣實現了餐廳創業夢，在龍潭開始了第一家店「Next Stop」

夫婦倆也這段奇幻旅程出版成兩本書，與大家分享

除了實體餐廳外，也有在網路販售港式料理包「 懶惰媽媽-港式美食冷凍料理 」

Next Stop+ 香港手作料理竹北店最近剛換新菜單，推出咖哩跟許多港式小吃，提供更多樣化的餐點

從菜單中就可以發現許多新奇的餐點，像是叉燒三重奏，除了蜜汁叉燒外，居然還有柚子蜜叉燒跟椒麻叉燒！非常特別

餐點還有提供兒童餐！帶小孩來也沒問題

＊此篇為邀約體驗，心得皆為真實感受

冰鎮 絲襪奶茶（＄118）

冰塊不是在杯內，不用擔心冰塊融化後味道變淡，很讚！

奶茶不會太甜，茶跟奶融合完美，口感特別絲滑

請不要叫我凍檸茶（＄118）

可以把瓶口的檸檬塞進去，添加檸檬風味

一入口先是茶香味，接著是檸檬清爽果香，層層疊起的味道非常好喝！

LINE會員還可享平日凍檸茶無限續杯（需低消一份主餐），非常划算！

紅荔枝烏龍茶（＄118）

這次的新菜單加了幾款茶類，可免費回沖

使用日月潭花果茶，香醇茶葉搭配清爽果香，喝起來很很清新，很適合夏天

港式臘味辣蘿蔔糕（＄138）

這蘿蔔糕很特別，居然是辣的！！

看起來沒任何辣椒醬、辣油，但蘿蔔糕本身就是辣的！！

搭配臘肉末，味道特別香

無敵咖哩土匪雞翅 米飯（＄308）

白飯是台灣的形狀，超可愛！！

咖哩是這季新品，有別於日式甜甜咖哩，這款咖哩比較偏南洋風味，多種新香料點綴，比較多層次的味道

搭配清爽的生菜，很解膩

土匪雞翅是台灣比較少見的港點，外皮煎至酥脆不油膩，還不錯～

皇帝黯然銷魂叉燒米飯（＄328）

叉燒肉量增加40％，搭配兩顆太陽蛋，非常滿足～

叉燒肉超！好！吃！！！

肉有一定的厚度，肥瘦比適中，口感相當軟嫩又多汁

醃的味道也剛剛好，可以大口大口扒飯！

冰火菠蘿包（附冰奶油）（＄88）

菠蘿包是店家手工烘焙的，表皮非常酥脆、充滿奶香

中間夾著冰奶油，特別喜歡這種冰火交織的衝突感！

但冰奶油只有兩小塊，後半部麵包沒有奶油搭配的話會略乾

黃金熔岩西多士（＄128）

炸至金黃色的法國吐司，吐司中間夾著花生醬，表面再淋上蜂蜜

吐司很柔軟，蜂蜜跟花生醬甜鹹味道交錯，很好吃～

最後是環境照

看門口感覺小小的，沒想到裡面非常深，座位很多

有不少南洋風的裝潢點綴，有種可愛渡假感

整體來說我覺得Next Stop+ 香港手作料理竹北店的餐點都很不錯，很多特色創意料理

店內空間很大，也有提供兒童餐，適合全家大小一起好好吃頓飯～～

Next Stop+ 香港手作料理竹北店

地址：302新竹縣竹北市文信路373號

電話：0908 280 781

營業時間：（週四～週二）11:30-14:30; 17:00-20:30，週三公休

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