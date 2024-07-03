Next Stop+ 香港手作料理竹北店
地址：302新竹縣竹北市文信路373號
電話：0908 280 781
營業時間：（週四～週二）11:30-14:30; 17:00-20:30，週三公休
推薦菜色：絲襪奶茶、請不要叫我凍檸茶、皇帝黯然銷魂叉燒米飯、無敵咖哩土匪雞翅 米飯、黃金熔岩西多士
平均消費：550/人
等待時間：有訂位
店內氣氛：★★★★
美味程度：★★★★
再訪率：★★★★
最近發現這間「Next Stop+ 香港手作料理竹北店」，主打結合異國風的全新港式料理
餐點保留經典港式美味，加上異國元素點綴，打造出煥然一新的創意料理
Next Stop+ 香港手作料理竹北店位於文信路上，在十一街附近
開車的話可以繞一下附近的路邊停車格，或是停十一街對面的公二停五地下停車場，算是好停車
這次吃的是竹北店，第一間店是在龍潭，叫做「Next Stop」
店面看起來小小的，NEXT STOP+招牌很醒目，搭配木門 有種鄉村可愛感
Next Stop+ 的老闆與老闆娘是土生土長的香港人，為了陪伴小孩的成長過程，毅然絕然辭去工作，全家移民來台
陪伴孩子成長的同時，夫妻也在台灣實現了餐廳創業夢，在龍潭開始了第一家店「Next Stop」
夫婦倆也這段奇幻旅程出版成兩本書，與大家分享
除了實體餐廳外，也有在網路販售港式料理包「懶惰媽媽-港式美食冷凍料理」
Next Stop+ 香港手作料理竹北店最近剛換新菜單，推出咖哩跟許多港式小吃，提供更多樣化的餐點
從菜單中就可以發現許多新奇的餐點，像是叉燒三重奏，除了蜜汁叉燒外，居然還有柚子蜜叉燒跟椒麻叉燒！非常特別
餐點還有提供兒童餐！帶小孩來也沒問題
＊此篇為邀約體驗，心得皆為真實感受
冰鎮 絲襪奶茶（＄118）
冰塊不是在杯內，不用擔心冰塊融化後味道變淡，很讚！
奶茶不會太甜，茶跟奶融合完美，口感特別絲滑
請不要叫我凍檸茶（＄118）
可以把瓶口的檸檬塞進去，添加檸檬風味
一入口先是茶香味，接著是檸檬清爽果香，層層疊起的味道非常好喝！
LINE會員還可享平日凍檸茶無限續杯（需低消一份主餐），非常划算！
紅荔枝烏龍茶（＄118）
這次的新菜單加了幾款茶類，可免費回沖
使用日月潭花果茶，香醇茶葉搭配清爽果香，喝起來很很清新，很適合夏天
港式臘味辣蘿蔔糕（＄138）
這蘿蔔糕很特別，居然是辣的！！
看起來沒任何辣椒醬、辣油，但蘿蔔糕本身就是辣的！！
搭配臘肉末，味道特別香
無敵咖哩土匪雞翅 米飯（＄308）
白飯是台灣的形狀，超可愛！！
咖哩是這季新品，有別於日式甜甜咖哩，這款咖哩比較偏南洋風味，多種新香料點綴，比較多層次的味道
搭配清爽的生菜，很解膩
土匪雞翅是台灣比較少見的港點，外皮煎至酥脆不油膩，還不錯～
皇帝黯然銷魂叉燒米飯（＄328）
叉燒肉量增加40％，搭配兩顆太陽蛋，非常滿足～
叉燒肉超！好！吃！！！
肉有一定的厚度，肥瘦比適中，口感相當軟嫩又多汁
醃的味道也剛剛好，可以大口大口扒飯！
冰火菠蘿包（附冰奶油）（＄88）
菠蘿包是店家手工烘焙的，表皮非常酥脆、充滿奶香
中間夾著冰奶油，特別喜歡這種冰火交織的衝突感！
但冰奶油只有兩小塊，後半部麵包沒有奶油搭配的話會略乾
黃金熔岩西多士（＄128）
炸至金黃色的法國吐司，吐司中間夾著花生醬，表面再淋上蜂蜜
吐司很柔軟，蜂蜜跟花生醬甜鹹味道交錯，很好吃～
最後是環境照
看門口感覺小小的，沒想到裡面非常深，座位很多
有不少南洋風的裝潢點綴，有種可愛渡假感
整體來說我覺得Next Stop+ 香港手作料理竹北店的餐點都很不錯，很多特色創意料理
店內空間很大，也有提供兒童餐，適合全家大小一起好好吃頓飯～～
Next Stop+ 香港手作料理竹北店
地址：302新竹縣竹北市文信路373號
電話：0908 280 781
營業時間：（週四～週二）11:30-14:30; 17:00-20:30，週三公休
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