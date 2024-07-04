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【美食】「大塊ㄟ魯肉飯」魯肉飯、控肉飯、排骨酥麵 ，新莊滷肉飯推薦、新莊廟街夜市美食推薦 (附菜單)

2024-07-04 10:39:00 花見團子玩耍趣 人氣：112
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花見團子玩耍趣

發表篇數：278篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

大塊ㄟ魯肉飯
place新北市新莊區新莊路321號
作者本次評價：
4.70
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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此食記為花見團子造訪「大塊ㄟ魯肉飯」     (造訪日期 : 2024/06)

「大塊ㄟ魯肉飯」魯肉飯、控肉飯、排骨酥麵

新莊滷肉飯推薦、新莊廟街夜市美食推薦

【美食】「大塊ㄟ魯肉飯」魯肉飯、控肉飯、排骨酥麵 ，新莊滷肉

 大塊ㄟ魯肉飯 

地址 : 新北市新莊區新莊路321號 (近捷運新莊站2號出口、慈祐宮、新莊廟街夜市)
電話 : 0906-563-087
時間 : 週二至週日 17:00~00:00 每週一公休

本次團子來到新莊的「大塊ㄟ魯肉飯」用餐，店家位於新莊廟街夜市入口處，從捷運新莊站2號出口步行3分鐘即可抵達，交通很便利。「大塊ㄟ魯肉飯」是2023年末開的店，主要販售魯肉飯、控肉飯、排骨酥麵等商品，商品種類多元，除主餐外，可搭配多種小菜一同品嚐，且價格經濟實惠，CP值很高，獲得不少在地客與網友推薦，喜歡吃台灣特色小吃的朋友，獲來到這邊一定會超級滿足。 【美食】「大塊ㄟ魯肉飯」魯肉飯、控肉飯、排骨酥麵 ，新莊滷肉

店家裝潢乾淨明亮，有提供多組2人、4人座位，也可併桌，多人聚餐也沒有問題。除內用外，店家也有提供滿額外送服務，想在家吃美味的料理也很方便。【美食】「大塊ㄟ魯肉飯」魯肉飯、控肉飯、排骨酥麵 ，新莊滷肉

【美食】「大塊ㄟ魯肉飯」魯肉飯、控肉飯、排骨酥麵 ，新莊滷肉

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！【美食】「大塊ㄟ魯肉飯」魯肉飯、控肉飯、排骨酥麵 ，新莊滷肉

小菜拼盤 + 油豆腐

「小菜拼盤」豐盛又澎湃，有豬頭皮、控肉、嘴邊肉、豆干、米血、甜不辣，我們有再加點一份油豆腐。店家滷味均是每日精心調煮，保留住滷汁精華。「豬頭皮」鹹香Q彈、越嚼越香；「控肉」肥而不膩、軟嫩好入口；「嘴邊肉」肉質Q彈緊緻、富有彈性；「豆干」口感比較紮實、處理得很到位；「米血」Q彈有勁、百吃不膩 ；「甜不辣」Q彈有嚼勁 ，「油豆腐」滷到很入味。團子個人推薦 ，多人用餐時一定要來一份拼盤，就可一次將店家多種美味小菜一網打盡。【美食】「大塊ㄟ魯肉飯」魯肉飯、控肉飯、排骨酥麵 ，新莊滷肉

【美食】「大塊ㄟ魯肉飯」魯肉飯、控肉飯、排骨酥麵 ，新莊滷肉

蔥油雞腿

「蔥油雞腿肉」精選雞腿肉精心調理，再淋上店家特製蔥油醬，雞腿肉Q彈緊緻，配上鹹香的油蔥，更顯提味加分，吃完依舊意猶未盡。【美食】「大塊ㄟ魯肉飯」魯肉飯、控肉飯、排骨酥麵 ，新莊滷肉

【美食】「大塊ㄟ魯肉飯」魯肉飯、控肉飯、排骨酥麵 ，新莊滷肉

魯肉便當

「魯肉便當」是店家人氣招牌！店家的魯肉飯吃起來超厲害，精選溫體豬肉製成的滷肉與特調醬汁燉煮，魯肉肥瘦適中，滑嫩彈口，滷汁配上白飯堪稱白飯殺手，便當還會提供3道配菜，有筍絲、豆干、滷蛋，還有酸甜可口的酸菜，搭配蔬菜，營養滿點。【美食】「大塊ㄟ魯肉飯」魯肉飯、控肉飯、排骨酥麵 ，新莊滷肉

【美食】「大塊ㄟ魯肉飯」魯肉飯、控肉飯、排骨酥麵 ，新莊滷肉

排骨酥湯

「排骨酥」是店家另一項招牌單品！炸到金黃香酥的排骨酥與高湯熬煮後香氣四溢，排骨酥份量不少，肉質軟嫩不膩口，骨頭也可以吃，嚼勁十足，還有入味軟嫩的冬瓜，湯頭喝起來濃郁香甜，湯品可單點，或是搭配麵、飯、粄條、米粉，吃的會更加飽足。【美食】「大塊ㄟ魯肉飯」魯肉飯、控肉飯、排骨酥麵 ，新莊滷肉

【美食】「大塊ㄟ魯肉飯」魯肉飯、控肉飯、排骨酥麵 ，新莊滷肉

香菇雞湯

「香菇雞湯」清爽甘甜！內有雞肉塊、鮮香菇，雞肉鮮嫩Q彈，香菇彈牙有嚼勁，搭配滷肉飯一起品嚐，好喝又美味。【美食】「大塊ㄟ魯肉飯」魯肉飯、控肉飯、排骨酥麵 ，新莊滷肉

燙青菜

「燙青菜」當天的種類有空心菜、高麗菜、地瓜葉等選擇。我們點了翠綠鮮美的空心菜，店家會淋上招牌的滷肉醬汁，讓口感更豐盛，可以吃得到滿滿的健康及營養。【美食】「大塊ㄟ魯肉飯」魯肉飯、控肉飯、排骨酥麵 ，新莊滷肉

整體而言，團子覺得「大塊ㄟ魯肉飯」是間CP值很高的店家，店家嚴選食材，料理道地，價格經濟實惠。除可內用，也方便外帶。喜歡魯肉飯、控肉飯、排骨酥湯的朋友，不妨來新莊廟街走走，還可以到慈祐宮拜神求好運，順道品嚐特色的台灣美味小吃喔。【美食】「大塊ㄟ魯肉飯」魯肉飯、控肉飯、排骨酥麵 ，新莊滷肉

 

 菜單 

【美食】「大塊ㄟ魯肉飯」魯肉飯、控肉飯、排骨酥麵 ，新莊滷肉

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