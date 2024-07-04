提到三重美食 ，首先被聯想到的一定有三重的幾家知名的滷肉飯

我也順勢吃了不少間，而滷好記豬腳飯看過好友小可推薦多次，原來離我住的地方不遠，找天來用餐吧

滷好記豬腳飯三重總店由三和國中捷運站步行前來大約8~10分鐘的距離

滷好記除了三重總店之外近期也在新北市樹林開了分店

滷好記豬腳飯提供的餐點比起其他三重知名滷肉飯店家更多元化一些

餐點提供飯、麵類、便當與小菜、湯品與南部口味的辦桌羹等等

店內用餐環境還不錯，出餐的速度也很快，口味也滿不錯的，有機會可以來吃吃看喔

店家相關資料

滷好記豬腳飯

地址：新北市三重區三和路四段22號

電話： 02 2982 3558

營業時間：11:00–14:00, 16:30–20:30

公休日:星期日

菜單/DM

滷好記豬腳飯餐點提供飯、麵類、便當與小菜、湯品與南部口味的辦桌羹等等

點餐時會提供一個叫號機 ，震動時至櫃台取餐

店內用餐環境滿乾淨、明亮的，比起部分傳統小吃店乾淨很多

來看看我們吃了些麼?

出餐的速度很快，一下子我們點的餐點都準備好了

滷肉飯(大) + 半熟荷包蛋

肥肉比較高的滷肉塊，調味對我來說甜鹹適中，肥肉部份吃起來略帶點黏嘴，但沒有今大滷肉飯那樣黏嘴

邪惡的滷肉飯搭配上濃郁的蛋黃更是加分

可以吃一點辣的朋友，滿建議加上一些店家自製的辣酸菜更加解膩唷

白菜滷的份量不少，吃起來甘甜不會很油膩

排骨酥湯

是清湯底，喝起來還不錯胡椒味不會很重

蘿蔔肉羹湯

湯頭滿甘甜的，可惜肉羹吃起來比較像丸子類，我個人偏愛肉感比較多一點

滷大腸

滷好記的滷大腸處理得非常乾淨，滷得相當入味，非常像我家媽媽滷出來的味道(讓我懷念起媽媽味了)

來買過幾次滷好記豬腳飯無論是口味或是服務都還滿不錯的，有機會再來試試其他的餐點

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店家/景點資訊

店家名稱：滷好記豬腳飯

所在地址：臺灣新北市三重區三和路四段22號

營業時間：00:00-24:00

店家電話：02 2982 3558

備註資訊：

營業時間：11:00–14:00, 16:30–20:30

公休日:星期日 Google即時導航

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