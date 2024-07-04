早餐是一天的開始，吃到美味的早餐，整天就會感覺到活力滿滿。

今天就要跟大家分享一家，近期 V 吃到一家很棒的早餐店。

Dino Brunch迪諾早午餐

第一次到訪，親切的老闆娘讓我印象深刻，看起來好年輕的老闆娘，

卻很用心的挑選食材，研發新產品提供給每一位客人。

吃過一次後，會想一訪再訪的店家怎可不推薦給大家呢?

Dino Brunch迪諾早午餐 環境

Dino Brunch迪諾早午餐 位於台北市中山區的德惠街上，搭乘捷運可以搭到

" 中山國小站 " 再步行約10分鐘的腳程，就可以到達囉 !

精緻小巧的店面，如果不注意就會錯過這家美食喔 !

落地窗的店面，在店外就有菜單可以參考，最特別的在店外還設有洗手台，

這點好貼心喔 !

Dino Brunch迪諾早午餐 店面小巧，但很溫馨。

餐具在櫃台旁需要自取喔 !

Dino Brunch迪諾早午餐 菜單

六月份開始有賣闆娘研發許久的芋泥商品，如果你也是芋頭控，一定一定

不能錯過。

內用可以先找座位後，再掃桌上QR Code 點餐後再到櫃台結帳就可以囉 !

Dino Brunch迪諾早午餐 美食

菜單上每一樣都好想吃，於是跟女兒點了幾款想吃的。

雙起士牽絲蛋餅 $60

蛋餅皮煎到恰恰，裡面包裹了起士，一併入口可以感受到牽絲的起士

及有咬勁的蛋餅皮。

維力炒泡麵 $75

香噴噴的維力炸醬麵，炒起來就是讓人不自覺流口水。

用炒得跟用泡的口感不一樣，麵條更為Q彈，香氣也更濃郁，再加上顆蛋

及店家秘製溫體豬排，簡直是天堂級的美味料理。

Nutella 巧克力香蕉熱壓吐司 $55

我的天啊 !! 這Nutella 巧克力香蕉熱壓吐司，你一定、一定不能錯過它 !

濃郁的巧克力醬中，隱藏了新鮮香蕉本人，一起被熱壓吐司包圍著，當你

一口咬下，會先感受到恰恰吐司緊接著是濃郁巧克力香、新鮮香蕉味。

這樣的組合真的是絕配，其他地方都沒吃過，如果你有來

Dino Brunch迪諾早午餐 真的一定不能錯過它。

福源花生醬厚吐司 $30

比起一般花生醬我更愛有顆粒的花生醬，福源花生醬根本就是我的心頭肉，

老闆用料也太大方了吧 !

Dino Brunch迪諾早午餐 的厚吐司跟一般店家不一樣，軟嫩綿密的厚吐司，

口感更為美味，夾著有顆粒感的花生醬，這價格也太佛心了吧!

熔岩起士鮪魚可頌 $105

這可頌的尺寸有嚇到我，怎麼那麼大一個阿 !!!

鬆軟的可頌夾著滿滿的鮪魚，再加上誘人的起士，營養滿分又料多味美，

吃完這個可以飽一天喔 !

芋泥起士熱壓吐司 $75

這個 !! 這個 !! 這個 !! 一整個擄獲我的心。

芋頭控的我每次看到芋頭類商品總是會忍不住點來吃，但說真的很多店家的

芋泥不是過濃郁就是沒有芋頭香氣。

而 Dino Brunch迪諾早午餐 芋泥經過老闆及老闆娘多次用心研發而成，綿密

濃郁又帶有芋頭香氣的芋泥，真的一吃就會愛上它 !

芋泥內餡給的也超大方，都快比吐司厚了，濃郁芋泥夾著二種不同的起士，

經過熱壓後那酥脆的熱壓吐司真的讓我忘不了。

雙色QQ地瓜球 $35

雙色QQ地瓜球，喜歡他的Q彈口感，是小孩、大人都會喜歡的美味。

主恩鮮奶茶&蜂蜜奶茶

主恩鮮奶茶 ~ 滑順好喝，茶味也很適中。

蜂蜜奶茶 ~ 可以喝到蜂蜜的香味，入口也甜而不膩。

開啟活力的早餐真的很重要，吃到一頓美味的早餐就會一整天活力滿滿，

有種不管面對什麼困難或不愉快都可以迎戰它 !

Dino Brunch迪諾早午餐

小巧的店面 、親切的服務 、多元的選擇 、嚴選的食材 ，讓人家一吃就會

愛上，會有想再回訪的衝動。

Dino Brunch迪諾早午餐 店家資訊

Dino Brunch迪諾早午餐

電話 : (02) 2599-5125

營業時間 : AM 6:30 ~ PM 2:00

地址 : 台北市中山區德惠街95號

FB 粉絲團 : https://www.facebook.com/dinobrunch95/

IG : https://www.instagram.com/dinobrunch95/?hl=zh-tw

線上點餐 : https://bit.ly/3W3q806

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