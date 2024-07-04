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【桃園食記】一心蔥油餅 - 又酥又香陪伴中壢人搭車的回憶

2024-07-04 13:35:00 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：110
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：716篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

一心蔥油餅中壢總店
place桃園市中壢區中平路5號
作者本次評價：
4.15
美味度
4.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.00
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【桃園食記】一心蔥油餅

 

離開中壢家鄉，偶而會思念車站附近學生時期常會吃的美食，這間一心蔥油餅在中壢車站對面，以前在搭車前總會買一份在車上吃，蔥油餅又酥又香光在旁邊聞就超誘人，是伴隨著我兒時回憶的美食，這次來跟舊車站告別，順道巡禮一下這間車站附近小吃。

 

 

【桃園食記】一心蔥油餅

【桃園食記】一心蔥油餅

▲一心蔥油餅為黃色招牌的小攤，蔥油餅可加蛋加10元，另外還有販售多款醬料和生麵糰。

 

【桃園食記】一心蔥油餅

【桃園食記】一心蔥油餅

【桃園食記】一心蔥油餅

蔥油餅加蛋 40元：蔥油餅有點像是炸彈蔥油餅的作法，使用高溫的熱油將餅皮炸到蓬鬆酥脆，蛋香與麵皮香氣完美融合，再搭配店家特製的醬油膏更加提味，吃這個一定要趁熱吃，冷掉就會有油膩感。
 

 

雞蛋糕短評：蔥油餅一定要加蛋，蛋香與餅香完美融合，要趁熱吃才能吃到剛煎好酥酥的口感，離開中壢很多年，還是很懷念車站前的美食！


用餐環境
餐點★★★★☆    
服務★★★☆
CP值★★★★


【一心蔥油餅美食資訊】

地址：桃園市中壢區中平路5號
電話：034257298
官網：facebook
營業時間：07:00–20:30
外送：
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：可linepay、街口支付

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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