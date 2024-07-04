【桃園食記】一心蔥油餅

離開中壢家鄉，偶而會思念車站附近學生時期常會吃的美食，這間一心蔥油餅在中壢車站對面，以前在搭車前總會買一份在車上吃，蔥油餅又酥又香光在旁邊聞就超誘人，是伴隨著我兒時回憶的美食，這次來跟舊車站告別，順道巡禮一下這間車站附近小吃。

▲一心蔥油餅為黃色招牌的小攤，蔥油餅可加蛋加10元，另外還有販售多款醬料和生麵糰。

▲蔥油餅加蛋 40元：蔥油餅有點像是炸彈蔥油餅的作法，使用高溫的熱油將餅皮炸到蓬鬆酥脆，蛋香與麵皮香氣完美融合，再搭配店家特製的醬油膏更加提味，吃這個一定要趁熱吃，冷掉就會有油膩感。



雞蛋糕短評：蔥油餅一定要加蛋，蛋香與餅香完美融合，要趁熱吃才能吃到剛煎好酥酥的口感，離開中壢很多年，還是很懷念車站前的美食！



用餐環境

餐點★★★★☆

服務★★★☆

CP值★★★★



【一心蔥油餅美食資訊】

地址：桃園市中壢區中平路5號

電話：034257298

官網：facebook

營業時間：07:00–20:30

外送：

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：無

刷卡：可linepay、街口支付

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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