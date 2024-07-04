【桃園食記】一心蔥油餅

離開中壢家鄉，偶而會思念車站附近學生時期常會吃的美食，這間一心蔥油餅在中壢車站對面，以前在搭車前總會買一份在車上吃，蔥油餅又酥又香光在旁邊聞就超誘人，是伴隨著我兒時回憶的美食，這次來跟舊車站告別，順道巡禮一下這間車站附近小吃。
▲一心蔥油餅為黃色招牌的小攤，蔥油餅可加蛋加10元，另外還有販售多款醬料和生麵糰。
▲蔥油餅加蛋 40元：蔥油餅有點像是炸彈蔥油餅的作法，使用高溫的熱油將餅皮炸到蓬鬆酥脆，蛋香與麵皮香氣完美融合，再搭配店家特製的醬油膏更加提味，吃這個一定要趁熱吃，冷掉就會有油膩感。
雞蛋糕短評：蔥油餅一定要加蛋，蛋香與餅香完美融合，要趁熱吃才能吃到剛煎好酥酥的口感，離開中壢很多年，還是很懷念車站前的美食！
用餐環境
餐點★★★★☆
服務★★★☆
CP值★★★★
【一心蔥油餅美食資訊】
地址：桃園市中壢區中平路5號
電話：034257298
官網：facebook
營業時間：07:00–20:30
外送：
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：可linepay、街口支付
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】
延伸閱讀：
- 【桃園食記】拉麵吧 - 2700則google評論，叉燒透薄軟嫩日式豬排也是必吃
- 【桃園食記】山禾堂拉麵(中壢店) - 超過40種食材吃到飽只要399元起，自住吧還有草莓CP值超高
- 【桃園食記】阿含thai - 隱藏在龍岡的南洋風平價泰式料理，香蕉煎餅又酥又香超誘人
- 【桃園食記】現炸脆皮肉圓 - 外酥內軟口感多層次，根本肉圓界天花板
- 【桃園食記】玉津咖啡 Y.J COFFEE(青埔概念店) - 結合青親書屋的咖啡館，點杯飲料享受愜意的下午茶吧
新竹美食懶人包，請點我↓↓↓
下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓