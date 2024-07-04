台中拍照景點-三井OUTLET台中港店，超可愛的蠟筆小新宇宙超級戰隊登陸台中!!互動裝置好拍又好玩，快閃店還有滿滿新品和限定商品，憑發票還可以兌換小新造型頭套喔!!



喜歡小新的朋友請注意!!

適合親子同遊的台中三井OUTLET今年也推出了讓超可愛的蠟筆小新宇宙超級戰隊，

不僅是拍照打卡的景點，

互動式裝置讓小朋友現場可以玩起來，

還有滿滿新品和限定商品的快閃店，

一路展到9/1，

來高美濕地走走、夕陽漫漫露營，

順道台中三井OUTLET逛街吃美食，

來和蠟筆小新拍拍照吧!!

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台中三井OUTLET 蠟筆小新 超級戰隊 活動內容

這一次台中三井OUTLET推出蠟筆小新X超級戰隊活動，

展期為2024/06/07-2024/09/01，

一共有四大場景+蠟筆小新周邊快閃店，

來現場拍照上傳台中三井OUTLET粉專活動貼文，

還可以抽蠟筆小新藍芽耳機喔!!

台中三井OUTLET 蠟筆小新 超級戰隊 位置

這一次展出的位置分為兩區，

探索月球位於南二口處，

跟著小心搭乘火箭一起登陸月球吧~



旋轉地球上的方向盤，

就可以看到月亮陰晴圓缺的樣貌喔!

一旁的小新大型公仔搭配火箭是不是超可愛的?

怎麼能不跟小白、小葵合照一下哩?



另外三組位於南四口處，

一個大大的銀河系就位於上方。

這角度就是靠insta360 X2拍出來的。

南四口的第一站由廣智跟美芽一起守護的能量之源。

在腳印的地方急速踏步可以讓能量變成光源，

會讓前方的光圈變大，

不過不知道是不是腳步不夠快，

覺得好像沒有什麼變化。

第二站是由小新和正男把關的攀上火星。

是考驗小朋友眼力的互動裝飾，

可以看看哪顆岩石在發光喔。

銀河尋蹤是一個蠻考驗耐心的遊戲。

透過旋轉大圓盤，

要將其中的小白球送到目的地。

台中三井OUTLET 蠟筆小新 超級戰隊 快閃店

蠟筆小新超級戰隊的快閃店位於一樓美食區旁，

這次有不少新品等著大家帶回家。

娃娃、公仔、盲盒、手機殼、積木場景、寵物用品、生活用品、文具等，

品項很多~

後方還有一區是實體展示區，

像是手推行李車、寵物窩、軟性大型滑鼠墊的展示品，

都可以直接看。

夏天很需要的夾立兩用電風扇。

超大30公分造型立體存錢筒。

造型絨毛磁體也很可愛，

不過我想要小新跟風間，

那就要兩組都買了，

誰允許你們把阿呆跟風間配一隊的!!

積木月曆放在書桌/辦公桌上很療癒，

還有小新在上頭監督大家。

色彩繽紛的小朋友後背包，

出遊、旅行都很方便。

爆米花造型的絨毛伸縮證件套真的讓我有心動說~

喜歡喝手搖飲的朋友就可以把這超CUTE的飲料提袋帶回家囉~

很可愛的鱷魚阿山存錢筒，

不知道能不能幫忙守護Q比的零用錢。

這麼可愛的小新磁扣式口罩香氛扣，

這是展場限定商品喔~

蠟筆小新與犀牛盾聯名的手機殼，

每一款都覺得很喜歡啊!

還有積木場景組，

可以直接把漫畫中的場景整組帶回家~

這個我很想要阿。

帶去上課絕對會讓同學羨慕的公仔六色筆，

這一組我就比較喜歡肥嘟嘟左衛門。

這一組室內拖鞋也太可愛了~

買小白的話，

我絕對捨不得穿。

這大型的軟性滑鼠墊應該是其中我覺得最實用的。

不管上班還是念書，

一整個春日部防衛隊在幫你加油，

怎麼好意思偷懶??

還有寵物小窩，

上頭還配了一個小玩具，

很別緻阿。

遊戲機、手機的收納包，

一整顆屁屁很可愛，

不過...屁屁是硬的(囧)

露屁屁的怪獸小新杯墊，

屁屁也是硬的，

如果是軟QQ的屁屁，

我是蠻想買的啦!~(掩面)

娃娃抱枕也很多，

荷包不失血一番真的是很難離開。

有消費還可以以加購價加購小風扇、香氛扣、口罩等商品喔!

旁邊還有小新姓名貼機，

下學期開學前先把姓名貼準備起來吧!

台中三井OUTLET 蠟筆小新 超級戰隊 造型頭套

持會員APP和當日消費發票(不限金額)，

就可以免費兌換蠟筆小新X超級戰隊 造型頭套一個喔!

是說小孩真好，

還可以拿來當腰帶，

看起來也是蠻好看的啦~~

Mitsui Outlet Park 台中港店家資訊

營業時間：11:00-21:30、10:30-21:30(周末、假日）

電話：04-25218999

地址：435台中市梧棲區臺灣大道十段168號

粉絲團：Mitsui Outlet Park 台中港

台中三井OUTLET官網

【本文為自行消費後之心得，內文純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】

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