台中拍照景點-三井OUTLET台中港店，超可愛的蠟筆小新宇宙超級戰隊登陸台中!!互動裝置好拍又好玩，快閃店還有滿滿新品和限定商品，憑發票還可以兌換小新造型頭套喔!!
喜歡小新的朋友請注意!!
適合親子同遊的台中三井OUTLET今年也推出了讓超可愛的蠟筆小新宇宙超級戰隊，
不僅是拍照打卡的景點，
互動式裝置讓小朋友現場可以玩起來，
還有滿滿新品和限定商品的快閃店，
一路展到9/1，
來高美濕地走走、夕陽漫漫露營，
順道台中三井OUTLET逛街吃美食，
來和蠟筆小新拍拍照吧!!
|台中三井OUTLET 蠟筆小新超級戰隊 活動內容
|台中三井OUTLET 蠟筆小新超級戰隊 位置
|台中三井OUTLET 蠟筆小新超級戰隊 快閃店
|台中三井OUTLET 蠟筆小新超級戰隊 造型頭套
|台中三井OUTLET 店家資訊
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台中三井OUTLET 蠟筆小新 超級戰隊 活動內容
這一次台中三井OUTLET推出蠟筆小新X超級戰隊活動，
展期為2024/06/07-2024/09/01，
一共有四大場景+蠟筆小新周邊快閃店，
來現場拍照上傳台中三井OUTLET粉專活動貼文，
還可以抽蠟筆小新藍芽耳機喔!!
台中三井OUTLET 蠟筆小新 超級戰隊 位置
這一次展出的位置分為兩區，
探索月球位於南二口處，
跟著小心搭乘火箭一起登陸月球吧~
旋轉地球上的方向盤，
就可以看到月亮陰晴圓缺的樣貌喔!
一旁的小新大型公仔搭配火箭是不是超可愛的?
怎麼能不跟小白、小葵合照一下哩?
另外三組位於南四口處，
一個大大的銀河系就位於上方。
這角度就是靠insta360 X2拍出來的。
南四口的第一站由廣智跟美芽一起守護的能量之源。
在腳印的地方急速踏步可以讓能量變成光源，
會讓前方的光圈變大，
不過不知道是不是腳步不夠快，
覺得好像沒有什麼變化。
第二站是由小新和正男把關的攀上火星。
是考驗小朋友眼力的互動裝飾，
可以看看哪顆岩石在發光喔。
銀河尋蹤是一個蠻考驗耐心的遊戲。
台中三井OUTLET 蠟筆小新 超級戰隊 快閃店
蠟筆小新超級戰隊的快閃店位於一樓美食區旁，
這次有不少新品等著大家帶回家。
娃娃、公仔、盲盒、手機殼、積木場景、寵物用品、生活用品、文具等，
品項很多~
後方還有一區是實體展示區，
像是手推行李車、寵物窩、軟性大型滑鼠墊的展示品，
都可以直接看。
夏天很需要的夾立兩用電風扇。
超大30公分造型立體存錢筒。
造型絨毛磁體也很可愛，
不過我想要小新跟風間，
那就要兩組都買了，
誰允許你們把阿呆跟風間配一隊的!!
積木月曆放在書桌/辦公桌上很療癒，
還有小新在上頭監督大家。
色彩繽紛的小朋友後背包，
出遊、旅行都很方便。
爆米花造型的絨毛伸縮證件套真的讓我有心動說~
喜歡喝手搖飲的朋友就可以把這超CUTE的飲料提袋帶回家囉~
很可愛的鱷魚阿山存錢筒，
不知道能不能幫忙守護Q比的零用錢。
這麼可愛的小新磁扣式口罩香氛扣，
這是展場限定商品喔~
蠟筆小新與犀牛盾聯名的手機殼，
每一款都覺得很喜歡啊!
還有積木場景組，
可以直接把漫畫中的場景整組帶回家~
這個我很想要阿。
帶去上課絕對會讓同學羨慕的公仔六色筆，
這一組我就比較喜歡肥嘟嘟左衛門。
這一組室內拖鞋也太可愛了~
買小白的話，
我絕對捨不得穿。
這大型的軟性滑鼠墊應該是其中我覺得最實用的。
不管上班還是念書，
一整個春日部防衛隊在幫你加油，
怎麼好意思偷懶??
還有寵物小窩，
上頭還配了一個小玩具，
很別緻阿。
遊戲機、手機的收納包，
一整顆屁屁很可愛，
不過...屁屁是硬的(囧)
露屁屁的怪獸小新杯墊，
屁屁也是硬的，
如果是軟QQ的屁屁，
我是蠻想買的啦!~(掩面)
娃娃抱枕也很多，
荷包不失血一番真的是很難離開。
有消費還可以以加購價加購小風扇、香氛扣、口罩等商品喔!
台中三井OUTLET 蠟筆小新 超級戰隊 造型頭套
持會員APP和當日消費發票(不限金額)，
就可以免費兌換蠟筆小新X超級戰隊 造型頭套一個喔!
是說小孩真好，
還可以拿來當腰帶，
看起來也是蠻好看的啦~~
Mitsui Outlet Park 台中港店家資訊
營業時間：11:00-21:30、10:30-21:30(周末、假日）
電話：04-25218999
地址：435台中市梧棲區臺灣大道十段168號
粉絲團：Mitsui Outlet Park 台中港
台中三井OUTLET官網
【本文為自行消費後之心得，內文純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】
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**都看到最底端了，認真閱讀的孩子真真的值得獎勵!!祈願大家事事平安、貴人運滿滿*