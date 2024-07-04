以「共創」為概念、從小孩到大人都能體會樂趣的展覽，打造互動性十足、色彩繽紛絢麗、共同創造的多樣超人氣作品群。沉浸在生生不息的自然生態裡，倘佯蔚藍海洋、恣意空中翱翔，日本沖繩夢幻同步，海、陸、空一次滿足！

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teamLab共創！未來園｜地理位置

teamLab共創！未來園位於國立臺灣科學教育館 七樓南側特展區，是今夏必去的夢幻展覽，不論是親子或是網美都很適合前往~

teamLab共創！未來園｜展覽內容

此次展覽的teamLab共創！未來園與沖繩同步，海、陸、空一次滿足！不須飛往沖繩就能感受到teamLab共創！未來園的魅力~~

點滴瀑布

一進到展場就被美麗的畫作給吸引，眾多水滴隨著地形順流而下，美不勝收~

水的多種型態變化讓動畫更佳的生動有趣，拍起來有不同的風格，看著水珠在身體周圍散開及匯流成水，真的讓人移不開眼~

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鼓動山谷中的塗鴉自然

立體地形構成的鼓動山谷有高低落差，不僅能在此自由嬉戲玩耍，也能感受到生物最絕美的姿態與輪迴，山谷中有蠑螈、蛇、蜥蜴、青蛙、蝴蝶等生物栩栩如生，能感受到生命的悸動，同時也能欣賞花朵的綻放~

與花共生的動物們

不同季節有不同的花季，以花朵呈現各種動物的姿態，花朵會慢慢地變換著它的種類並綻放，重復著成長、綻放、凋零的循環中，碰觸花朵時，花朵就會凋謝散落，很夢幻的互動牆~

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這裡彩繪的圖案可以掃描QR CODE到出口處做成獨一無二的徽章唷~~

彩繪的圖案會出現在鼓動山谷中，可以找找自己彩繪的可愛小動物出現在哪唷~

坡道上的點滴瀑布

眾多水滴落下，踩上坡階梯時，附近的水滴受到能量影響，跳躍反彈並散開，並且發出清脆水聲，每個人踩上階梯的時候，更深刻感受躍動的節奏~想要溜滑梯就要先爬上彩色階梯唷!!

滑梯水果園

溜滑梯上，正培育著各式各樣的水果，滑梯上順勢而下，當身體與球體相撞時，球體因接受太陽光就會充滿力量地四處彈飛，水果與飛出去的球體碰撞後，就會獲得培育的力量，依每個人溜下來的速度及碰撞到的球體不同，畫面會不一樣，還蠻酷的!!

光球管弦樂團

當碰撞到球體會發出聲響，顏色也會隨著變化，就能演奏一場管弦樂表演，除了好拍照之外也挺有趣的~

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小人兒所居住的音樂牆

牆上的蘑菇、羊小屋、冰柱等各式各樣的圖章可以任意移動，移動後就會有不同的光影效果出現，碰撞圖章發出的音樂還會根據牆壁的高度，產生音階上的高低變化，隨著小人兒小人兒會在牆壁裡來回奔跑非常有趣~~小朋友們肯定很喜歡~~

小人兒所居住的桌子

小人兒在桌子裡跑來跑去好忙碌啊!!將手或其他東西放在桌子上時，根據不同物體的形狀會有不同的互動超好玩的~

水上彈跳的天才跳房子

本以為地是硬的，一踏上去才發現這麼的Q彈，有彈性的地面可以盡情地跳躍，踩著浮在水上的圓形，三角形和正方形符號上，當連續跳到同樣形狀的符號上時，就會產生魚兒，蝴蝶和小鳥，當連續跳到同樣顏色的符號上時，這個顏色就會慢慢擴張，世界愈來愈多采多姿，碰到牆上的動物們還會散開消失唷~

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彩繪飛翔

來感受一下繽紛的童趣世界吧~超可愛的牆面讓人拍個不同~~

一旁可以彩繪飛機、蝴蝶或老鷹，圖畫經過掃描就出現在牆面上~來彩繪屬於自己獨一無二的圖案翱翔於天際吧!!

展場上還有手機設備，透過設備可以從不同角度控制所畫的飛機、蝴蝶或鷹，超好玩的~可以把自己畫的圖案叫回來唷~當觸摸飛行的飛機、蝴蝶和老鷹時，它們就會加速或逃跑，也太不改面子了XD

超好玩的teamLab與沖繩同步，不需要飛沖繩就能感受到teamLab的魅力無限~超好玩的展一定要來玩~