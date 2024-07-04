這真的是來釜山必吃！如果沒有人推薦我，根本不會去吃什麼烤肋排，想到就覺得硬還要啃，牙口不是很好的我光聽就沒興趣了，在台灣也很少會去吃肋排，不過還好有去吃，因為這是來釜山最難忘、最好吃的一餐了！

位在釜山樂天酒店後面的釜山烤肋排，從地鐵7號出口步行約6分鐘，附近還有知名的味贊王烤肉，一樣也是必吃的。

[釜山西面]全程免動手坐等吃肉肉～必吃3.5公分厚豬五花！味贊王鹽烤肉西面店맛찬들왕소금구이 서면점

真的不能小看釜山烤肋排，看到這個排隊的人潮，我相信這絕對是好吃的！不過排隊的人大部份是台灣人，看來大家都是慕名而來的。

在排隊的同時大家都在研究吃甚麼，其實菜單很簡單，只要注意辣度即可，韓國的餐廳有些會規定至少點三人份，聽起來好像很多但其實還好，上次介紹的烤肉也是低消三人。

店內不大但一直都是客滿的狀態，外面還有長長的排隊隊伍，裡面也有本地人約1/3，還好今天坐的位置在裡面，不然在窗邊看到排隊人潮會有些壓力。

肋排口味有分原味鹽烤₩11000和醬燒BBQ₩11000，這邊要注意一下辣度（溫和味、中等味、辣味），依自己的能力選擇，另外還有海鮮蔥餅、烤大蝦、燉排骨等等。

小菜們比較簡單，涼拌洋蔥、生菜沙拉、醃黃瓜、蘿蔔，湯只有一碗海帶湯，旁邊燒紅的炭火讓整個身子都熱起來了，天氣冷的時候一定很舒服。

在等待肋排的期間除了可以吃桌上小菜外，店家每桌都會招待奶油玉米（超級燙口），這是新鮮玉米不是罐頭玉米喔！吃起來脆口又有滿滿的奶香，算是意外好吃呢！

等了大約15分鐘肋排終於上桌了，店家是會烤好再上桌，所以上桌後就可以直接吃了，如果吃的比較慢的朋友不要讓肋排一直放中間，因為下面炭火還是持續燃燒著，可以放稍微旁邊一點以免烤焦。

戴上店家準備的手套就可以大快朵頤一番，碳烤味很香，骨肉輕輕一咬就分開來，建議先吃鹽烤原味，口味由重到輕。

可搭配調味料（鹽＆韓式辣醬）增添風味，不然豬肉味較為明顯，加了好吃很多，骨肉輕輕一咬就分離了。

BBQ醬燒圖片為兩份十隻的量，店內大部分都是點一份鹽味兩份BBQ口味，最小的辣度〔溫和）吃起來約是台灣的小辣接近中辣，甜辣的口味越吃越涮嘴，那個辣度不會很持久，平常吃小辣的人都可以接受的。

海鮮蔥餅 ₩20000

份量為2-3人份，跟在台灣吃到偏厚和脆口的感覺不太一樣，真正在地的海鮮餅其實是薄的且軟嫩。

滿滿的蔥香氣十足，每一口都吃得到料，比較特別的是紅色部分是生辣椒，韓國人果然無辣不歡，但吃起來不辣因為肋排辣多了，不過我還是喜歡台灣改良過的厚脆口感。

這一餐真的是意外好吃，回台灣後念念不忘，畢竟在台灣很少有專門賣肋排的店，炭火香加上新鮮的肉質真的很迷人，請大家一定要去吃。

【釜山烤肋排부산쪽쪽갈비 】

地址︰ 釜山广域市釜山镇区釜田洞 516-68

電話︰（+82）518168803

營業時間︰ 17:00–00:20

交通︰ 地鐵西面站7號出口步行6分鐘

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