大家下午時分工作到有點餓了吃什麼當點心啊? 吃幾片餅乾還是叫個手搖飲呢?

來跟大家介紹在龜山有個很特別的美食【蔥麥餅】

是老闆自行研發創業的喔! 口感跟一般的蔥油餅蔥抓餅都不一樣!

【騰田坊】

店址:桃園市龜山區文安街54號 (樂善公園旁)

電話: 0952-063-963

營業時間: 12:00-19:00 (日一公休)

(所以注意不是早餐店喔! 是可以從午餐，下午茶吃到晚餐的)

這附近比較像住宅區，看到轉角有間明亮裝潢得美美的小店就是【騰田坊】啦!

雖然主要是以外帶為主，但老闆還是弄了個質感小店面，讓大家來外帶好吃的蔥麥餅還可以在裡面吹冷氣等餐，貼心喔!

來看看【營業時間跟菜單】

店裡主打的就是【蔥麥餅】跟【粉漿蛋餅】，蔥麥餅有鹹跟甜口味

好奇問老闆蔥麥餅是什麼，老闆說這可是他自己研發出來的口味，吃起來絕不會像普通的蔥油餅那麼油喔!

於是我點了一個熱門招牌跟雲朵可可，甜鹹各來一個試試看

先來看看我的熱門招牌，老闆說餅都會加九層塔跟生洋蔥來增加風味喔!

剛煎好長這樣，抹一點老闆自製的醬油膏，加一點老闆自製的辣椒醬，看起來超級誘人

老闆是把餅摺起來裝兩層袋子，也是貼心，裝塑膠袋不會沾到手，隔一層紙袋，手拿起來也不會那麼燙

看得出這個餅皮有多脆吧!! 蔥麥餅的口感真的蠻特別! 吃起來很脆不油

也不會像有的蔥油餅麵粉味太重，蔥麥餅跟九層塔真的很搭，很聰明的搭配呢! 吃起來就是香又脆

店家自製的醬油膏，略帶甜味蒜味，絕不會死鹹，吃起來很剛好，很容易一口接一口的

接著來看我的【雲朵可可】

哇賽!這個厲害吧! 我問了一下老闆那菜單上的【螞蟻人】指的是什麼?

老闆說就是上面這個陣容再淋上煉乳喔!

一樣看得出這個餅超級脆的!! 我把這個餅給小孩時，她看到滿滿的巧克力醬和半溶的棉花糖，簡直要瘋掉!!

立刻就一口接一口，意猶未盡

除了【蔥麥餅】，我也想試試【粉漿蛋餅】，就點了一個乳酪絲蛋餅

送來的時候，哇!好有份量的一份喔!

這個粉漿蛋餅是麵糊去煎的，老闆一樣把它煎得脆脆的，一看就覺得很好吃

餅皮本身比較有厚度，吃起來口感扎實一點，但不會太有負擔的感覺

裡面的乳酪絲放得不手軟，所以整體起司味很濃厚，而且還會牽絲喔!!

拿到之後也是一口接一口，吃得好滿足! 好像有點渴了?!

點了杯店家特製的【招牌紅茶】和【濃厚奶茶】

喝得出店家對飲料也是不馬虎的，兩杯有一點甜度在，可是是好喝的

特別喜歡這個奶茶，滋味不是那種普通的早餐店大冰奶，也不像一般手搖飲店喝到的奶茶

奶味是很濃厚的，值得試試看喔!

整題而言的餐點體驗還不錯! 老闆人很健談，態度也非常親切

感覺得出他對這家店的用心和重視! 跟大家分享囉!!