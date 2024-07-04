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高雄市左營區吃。高雄美食｜左營區。「翠紅冷面（龍華市場第58攤）」龍華市場美食，僅供外帶人氣攤位，炎熱夏天來碗涼爽

2024-07-04 15:35:04 樂天小高&樂天人生 人氣：108
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窩客好文

樂天小高&樂天人生

發表篇數：2488篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 左營區

造訪商家：

翠紅冷面
place高雄市左營區富國60號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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這間「翠紅冷面」最近在網路上經常有人分享美食資訊，網路查高雄知名的部落客都分享過，可見天氣變化直接影響到我們的食慾，這間「翠紅冷面」攤位外觀是很有個性的裝潢，這裡主要賣5種口味冷麵供選擇，目前攤位設置是以外帶形式對外營業，店裡冷麵有細拉麵和韓國冬粉兩款可選，至於醬汁目前有麻辣、泰式酸辣、義式番茄、日式昆布柴魚及椒麻皮蛋等五種可選，品嚐覺得很美味定價合理範圍裡面，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

繽紛霓虹燈之下帶有異國風情，櫃檯前請依序排隊來點餐與結帳，小高發現外送量多導致點餐數度較慢。

櫃檯旁有菜單供客人觀看，菜單有招牌麻辣100元、泰酸辣100元、義式番茄100元、日式昆布柴魚100元及椒麻皮蛋120元等五種口味，至於麵條有細拉麵和韓國冬粉可挑選（選1種）。

店裡頭有3位工作人員各司其職忙碌中。

櫃檯旁有放置點菜單供客人直接畫選，假如不要蛋熟蛋或是蝦仁每樣可折抵5元，小高就選擇招牌麻辣冬粉100元和日式昆布柴魚拉麵100元。

料理台旁有一箱半熟的水煮蛋供使用。

一旁有員工負責把冷麵餐點全部組合好，櫃檯就負責把冷麵包裝好再放置醬汁。

這是招牌麻辣冬粉100元和日式昆布柴魚拉麵100元，其實裡面配料完全相同就醬汁不同而已。

這紙碗裡有涼麵都有蝦仁、火腿絲、豆皮絲、蟹肉棒絲、玉米粒、紅蘿蔔絲、小黃瓜絲、毛豆及溫泉蛋等配料，配料種類很多餐點色澤搭配很美觀。

這碗是招牌麻辣冬粉100元。

這是招牌麻辣醬汁供顧客酌量添加食用，上面有標示搖均勻再倒入的提醒語

這兩碗冷麵是小高晚上才要享用，如果把醬汁倒進去攪拌均勻來品嚐，晚上打開要吃這碗冷麵視覺感不好，因此先拍照晚上再品嚐這碗麵。

這招牌麻辣醬汁份量十足完全倒入麵裡面，充分攪拌之時就飄散出花椒香氣，這韓式冬粉有點像是螺螄粉咬勁，吃起來花椒香濃郁辣度適中，與上面配料一起吃變得更爽口好吃

這碗是日式昆布柴魚拉麵100元。

這包是日式昆布柴魚醬汁供酌量添加食用。

全部配料皆相同差別在醬汁與麵條，這碗是選擇細拉麵我喜歡，醬汁微微甜柴魚滋味濃郁，這細拉麵很軟Ｑ很順口真好吃

天小高食後個人主觀心得分享僅供參考且不保證店家食材品質與安全）：翠紅冷面」銷餐空間整潔舒服，服務親切，整體口感水準之上定價還可接受，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。


檢視較大的地圖

店家資訊：翠紅冷面

地址：813017高雄市左營區富國路60號第58攤

營業時間： 11:00–19:30（週日公休）

電話：0912-131-505

 

   樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

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