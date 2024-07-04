這間「翠紅冷面」最近在網路上經常有人分享美食資訊，網路查高雄知名的部落客都分享過，可見天氣變化直接影響到我們的食慾，這間「翠紅冷面」攤位外觀是很有個性的裝潢，這裡主要賣5種口味冷麵供選擇，目前攤位設置是以外帶形式對外營業，店裡冷麵有細拉麵和韓國冬粉兩款可選，至於醬汁目前有麻辣、泰式酸辣、義式番茄、日式昆布柴魚及椒麻皮蛋等五種可選，品嚐覺得很美味定價合理範圍裡面，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

繽紛霓虹燈之下帶有異國風情，櫃檯前請依序排隊來點餐與結帳，小高發現外送量多導致點餐數度較慢。

櫃檯旁有菜單供客人觀看，菜單有招牌麻辣100元、泰酸辣100元、義式番茄100元、日式昆布柴魚100元及椒麻皮蛋120元等五種口味，至於麵條有細拉麵和韓國冬粉可挑選（選1種）。

店裡頭有3位工作人員各司其職忙碌中。

櫃檯旁有放置點菜單供客人直接畫選，假如不要蛋熟蛋或是蝦仁每樣可折抵5元，小高就選擇招牌麻辣冬粉100元和日式昆布柴魚拉麵100元。

料理台旁有一箱半熟的水煮蛋供使用。

一旁有員工負責把冷麵餐點全部組合好，櫃檯就負責把冷麵包裝好再放置醬汁。

這是招牌麻辣冬粉100元和日式昆布柴魚拉麵100元，其實裡面配料完全相同就醬汁不同而已。

這紙碗裡有涼麵都有蝦仁、火腿絲、豆皮絲、蟹肉棒絲、玉米粒、紅蘿蔔絲、小黃瓜絲、毛豆及溫泉蛋等配料，配料種類很多餐點色澤搭配很美觀。

這碗是招牌麻辣冬粉100元。

這是招牌麻辣醬汁供顧客酌量添加食用，上面有標示搖均勻再倒入的提醒語。

這兩碗冷麵是小高晚上才要享用，如果把醬汁倒進去攪拌均勻來品嚐，晚上打開要吃這碗冷麵視覺感不好，因此先拍照晚上再品嚐這碗麵。

這招牌麻辣醬汁份量十足完全倒入麵裡面，充分攪拌之時就飄散出花椒香氣，這韓式冬粉有點像是螺螄粉咬勁，吃起來花椒香濃郁辣度適中，與上面配料一起吃變得更爽口好吃 。

這碗是日式昆布柴魚拉麵100元。

這包是日式昆布柴魚醬汁供酌量添加食用。

全部配料皆相同差別在醬汁與麵條，這碗是選擇細拉麵我喜歡，醬汁微微甜柴魚滋味濃郁，這細拉麵很軟Ｑ很順口真好吃 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「翠紅冷面」銷餐空間整潔舒服，服務親切，整體口感水準之上定價還可接受，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。



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店家資訊：翠紅冷面

地址：813017高雄市左營區富國路60號第58攤

營業時間： 11:00–19:30（週日公休）

電話：0912-131-505

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com