台中蔬食料理餐廳！太平路超人氣熱門美食推薦、台中科技大學素食、益民商圈好吃、台中科技大學、台中市北區必吃美食

近年來 隨著健康及環保意識的抬頭 全球掀起了綠色飲食的風潮

健康且豐富多彩的蔬食成為當代文青最青睞的生活方式之一

在台中北區一中商圈「阿潘家-幸福蔬食」以其獨特的蔬食特色麵食而聞名 價格僅需$139起

主食套餐不僅份量十足 還附送多樣飲料、小菜及黑糖紅藜燕麥小米粥

不收取服務費 擁有時尚的文青風格裝潢 質感十足

對於喜愛健康蔬食的消費者來說 這裡絕對是一中街上不容錯過的素食新選擇

原文:阿潘家-幸福蔬食｜台中最潮蔬食$139起內用享小菜、黑糖紅藜燕麥小米粥吃到飽。菜單價位(一中街素食推薦)

阿潘家-幸福蔬食在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



名稱:阿潘家-幸福蔬食

阿潘家-幸福蔬食電話:04-2229-2058

阿潘家-幸福蔬食營業時間:11:30-20:00

阿潘家-幸福蔬食ＦＢ: 點我

阿潘家-幸福蔬食ＩＧ: 點我

阿潘家-幸福蔬食地址:台中市北區太平路95號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以阿潘家-幸福蔬食為主

文章內有阿潘家-幸福蔬食地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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阿潘家幸福蔬食位於台中北區太平路上 靠近三民路 就在熱鬧的一中商圈外圍 對面是光南書局

外觀採用亮橘色招牌 非常醒目 附近有收費停車場 步行至餐廳不到三分鐘路程 交通十分方便

蔬食餐點提供多樣化的選擇 設有自助點餐機 接受現金支付 也支持行動支付 讓顧客用餐更加便捷

阿潘家幸福蔬食的經營理念傳承自中興大學人氣素食品牌「卡如那泰式素食」

目標是讓年輕人愛上蔬食 並將素食融入他們的日常生活習慣中 除了一代店的招牌亞麻仁油乾拌麵外

還積極研發出各種不同風味的麵食、米飯和多樣的小菜 更加符合年輕人的口味和偏好

因此深受他們的喜愛 這種持續創新並且注重年輕化風格的經營方式

使得阿潘家幸福蔬食在素食界中擁有了自己獨特的地位和廣泛的支持

開放式廚房 讓顧客可以清楚地看到廚師們製作餐點的整個過程 不僅增加了透明度和互動性

也讓顧客能夠直接感受到食物的新鮮度和製作過程的衛生 吃的也更加安心



阿潘家幸福蔬食提供便利的掃碼點餐服務 每張桌上都設有QR Code 可以使用手機掃描來進行點餐

方便顧客線上瀏覽菜單 選擇想要的餐點和飲料 並且選擇線上支付或到櫃檯結帳的方式

完成點餐後 顧客只需等候餐點送上桌即可 整個過程更加迅速和方便 符合現代人的用餐需求和生活方式

阿潘家幸福蔬食的裝潢設計以橘色和白色為主 搭配木質桌椅 營造出舒適明亮的簡約文青風格

用餐時段總是座無虛席 生意相當紅火 這樣的裝潢風格顯然符合年輕人的口味

餐具醬料都是自助取用的



用餐完畢後 需自行回收餐盤到後方回收台哦

阿潘家幸福蔬食菜單價位

主餐有乾拌麵、湯麵、米食、水餃....等選項 還有單點的暖心湯品、經典小菜及幸福炸物

點主食套餐即享飲料、小菜、黑糖紅藜燕麥小米粥吃到飽 免服務費

阿潘家幸福蔬食｜自助吧

餐點都是現點現做 因此需要稍微等待一段時間 等待餐點可以先到自助區享用各種飲料和配菜

套餐只需百元出頭 不僅價位親民 包含了自助吧吃到飽 ＣＰ值相當高 固定四種配菜 種類每日更換

飲料有綠茶、紅茶及冰開水

當天吃到的小菜有豆芽冬粉、毛豆玉米、涼拌黃瓜和素雞

口味清爽 調味適中 ＹＵＮＯ續了好幾次呢

阿潘家幸福蔬食｜小米粥

阿潘家的小米粥使用麥片和藜麥 再加上黑糖每天熬煮而成 口感綿密濃稠 帶有淡淡的黑糖香氣

不甜不膩 健康又美味 不論是當作配湯還是主食都十分適合

阿潘家幸福蔬食｜辣味胡麻豆腐

胡麻豆腐表面覆滿紅油 看似非常辣 但實際上香氣大於辣度 大概只有微辣的程度

就算不太能吃辣的人也能輕鬆接受 基底使用嫩豆腐 加入了自製辣油和胡麻醬汁

散發出獨特的香辣風味 上層還撒有爆米香 更是增加了不同的口感層次 使整道菜更加豐富

入口時 胡麻的香氣和微麻的花椒味一同釋放 令人食慾大開

阿潘家幸福蔬食｜三味酥炸豆包

這道外酥內嫩的炸豆包真是讓人無法抗拒！豆包在油中炸至酥脆 外皮金黃酥脆

內部則保留了嫩滑的口感 搭配阿潘家自製的三味醬及碧玉筍點綴 更是增添了層次感

咬下去時還會發出卡滋卡滋的清脆聲響 鹹香中帶有一絲酸甜 非常涮嘴

阿潘家幸福蔬食｜黃金炸蝦

吃蔬食料理竟然也能品嚐到“蝦”的美味 原來這道特別的炸蝦並非真蝦 而是以蒟蒻製作而成

主廚將外皮炸得香酥脆 內裡Q嫩 模擬出類似蝦肉的口感 搭配自製的泰式醬汁 酸酸甜甜的 非常開胃

不僅展示了素食料理的多樣性和創新性 還證明了素食也可以像肉食一樣美味 非常厲害的一道料理！

阿潘家幸福蔬食｜黑松露蕈菇雲吞湯麵

這道黑松露蕈菇雲吞湯麵 滿滿的好料讓人眼前一亮！分量十足 尤其是那一大匙的黑松露醬

讓愛吃松露的小夥伴們絕對滿足 湯麵內包含了雲吞、燻皮、蓮藕片、各種菇類和大陸妹

整碗湯麵散發出濃郁的松露香氣 麵條吸附了黑松露菌菇湯汁 每一口都充滿香氣 別具風味

阿潘家幸福蔬食｜紅油抄手拌麵

這道紅油抄手拌麵非常適合無辣不歡的小夥伴們 以花椒和辛香料熬製的辣油拌入Q彈的麵條中

麻中帶辣 有夠過癮 還有滿滿的小黃瓜絲和黃豆芽 增加了清爽的口感和豐富的層次

抄手的內餡包含豆包、菇類及青菜 一口麵 一口滑溜順口鮮Q抄手 很可以

阿潘家幸福蔬食｜激香椒麻拌麵

這碗麵真的是料多實在 不僅有滿滿的蔬菜、空心菜、小黃瓜、豆芽、花生碎、煙燻豆皮絲

還加了特製的黑芝麻醬 攪拌均勻後 椒麻香氣與黑芝麻醬的濃郁風味相互交織

散發出令人食指大動的香味 讓人一口接一口停不下來

阿潘家幸福蔬食｜臭豆腐水餃

這道臭豆腐水餃真的有夠特別 對於喜歡臭豆腐的人來說 絕對是一道不能錯過的美味！

手工製作的水餃皮非常Q彈 口感紮實又富有咬勁

一口咬下去 濃郁的臭豆腐香氣立刻在嘴裡蔓延開來 滋味相當濃郁

就像在吃一整塊臭豆腐依樣 沒想到臭豆腐水餃意外地美味 越吃越涮嘴 愛吃臭豆腐的小夥伴們一定不能錯過

阿潘家幸福蔬食價格實在 份量也很有誠意

口味上更是美味 難怪吸引不少肉食族也來一探究竟

內用還享小菜、黑糖紅藜燕麥小米粥及飲品吃到飽

一份套餐只要百元出頭 且免收服務費 加上清新質感的裝潢

真的讓人非常喜歡 經過附近時不妨也來阿潘家-幸福蔬食嘗嘗看吧!!