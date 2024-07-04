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京成電鐵 Skyliner 搭車真的很方便，這篇「京成電鐵 Skyliner從機場到市區」，再把優點一一列出來，真的適合第一次到東京自助旅行的遊客!! 同時附近的成田山也很玩，離成田機場只有十分鐘的車程，很適合搭京成本線來個成田山散策+好吃鰻魚飯，就是半日遊很棒的方案啦!
京成電鐵 Skyliner 搭車優點
對於不是那麼了解東京交通方式的朋友，最好的方式就是找一個不會出錯又簡單的方法!!
「Skyliner 京成電鐵」有好幾點優點，一一列出讓大家參考，如果要來東京玩 搭這個準沒錯！
- 到達日暮里車站只要36分鐘，到上野車站41分鐘
- 每隔20分鐘就一班車 ( 旅遊時間好控制)
- 從機場的指示很清楚 新手也不怕搭錯
- 從上野要轉乘山手線及其他線都很方便
- 它的速度僅次於新幹線(最快達 160km)。比起大家熟知的成田特快 N’EX，不僅抵達時間縮短，票價也便宜 500 日幣
- 車廂座位空間大，行李擺腳邊也沒問題
- 手機可以充電
- 都是指定席，保證有位置坐
- 車內也有穩定的WI-FI
- 車上有洗手間及販賣機
成田機場抵達東京都內，搭乘京成 Skyliner 可以舒舒服服抵達東京市區。
京成電鐵Skyliner 其他內容
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- 京成電鐵 Skyliner 搭車到上野》從成田機場到上野+ Skyliner 寬敞舒適的車廂+ 酒酒井購物中心交通方式、逛街心得
京成電鐵 快車特快 / 特快路線圖
青砥站靠近淺草區，現在這裏可以搭車哦!!
簡易版網頁「Keisei Grab&Go」外國旅客購買車票更方便
現在也推出簡易版網頁「Keisei Grab&Go」讓外國旅客購買更直觀更方便！
- Keisei Electric Railway 京成電鐵官網：
https://www.keisei.co.jp/keisei/tetudou/skyliner/tc/index.php
- 「Keisei Grab&Go」京成 Skyliner 單程優惠乘車券：
https://ars-keisei.triplabo.jp/activity/zt/LINKTIVITY-skyliner_coupon
京成本線如何搭 ? 月台在那裏 ?
這次我們搭乘京成本線的電車到附近的成田山一遊，也可以當成離開機場的美好ending
離機場只有只需要10分鐘左右的車程而已，如果時間足夠來個半日遊也很棒
買完票後(或是有日本的交通卡suica，pasmo 之類也可以)，就直接進入京成線的
月台閘門旁還特別叮嚀JR線的不能走這裏
1號就是直通日暮里、上野的京成Skyliner
跟著指示牌走就會搭車到京成成田站，也就是成田山了
#京成本線
京成本線相當於普通車，主要多停了京成船橋，最後也是抵達京成上野，票價最便宜，時間最久。
成田山散策+川豐鰻魚飯
來這裏主要是往「成田山新勝寺」出發，這裏是日本人每年新年參拜的熱門地點
往新勝寺前的路途也十分好逛，還可以來個美味的鰻魚飯呢
出站後跟著指標走
沿途有一些很有意思的小店可以逛
這清酒的店名取的真好，長命泉XD ( 喝酒不開車，未成年請勿飲酒)
烤仙貝
因為中午時分來的，所以一定要先這裏的人氣名店”川豐”吃鰻魚飯
這一帶其實有不少鰻魚飯的店，但特色就是在店門口現場處理!!! 因為畫面有點血腥，所以用黑白處理!!
站在門口除了欣賞廚師烤鰻的手藝，香味陣陣飄來，口水直流啊
桌上有點餐機，可以顯示中文，非常棒啊
鰻魚處理的幾乎入口即化，飯粒都沾滿了餐廳的獨門醬汁，一口接一口停不下來
真的超好吃，難怪是飄香百年的名店
-
川豊 店家資訊：
地址：千葉県成田市仲町386
時間：10:00～17:00
公休日：無休
日本的漬物也非常有特色，鐵炮漬的漬物(以瓜包裹辣椒來醃漬的漬物)更是成田山的代表名物，可以買回家當伴手禮
這段路上，愈接近成田山表參道這一帶，房舍仍保留著江戶時期的傳統風貌，真的很有懷舊復古的感覺
這真的是古宅了
是日本的漢藥!!! 一旁還有用鰻魚做成的魚油呢
沿途走走看看，真的滿有趣的
日本人有新年參拜的習慣，在關東地區，第一名的人氣的地點為「明治神宮」，而第二位就是成田山新勝寺！
聽說每年參拜者數量更是超過1000萬!! 真的很厲害啊
成田山新勝寺是真言宗智山派的佛教寺廟
這裏的仁王門、光明堂和三重塔等等是日本的重要文化財，如果想好好逛逛，花上個一、二個小時也不為過
- 成田山新勝寺 景點資訊：
- 地址：千葉縣成田市成田1番地
- 電話：0476-22-2111
聽說在短短800公尺的表參道上，有大約60間賣鰻魚飯的餐廳!!! 萬一名店”川豐”排不到的話，吃別間應該也很可以的
因為我們提早到機場，所以先把行李寄放在機場，再搭個十分鐘左右就可以抵達此地，所以時間許可的話，也可以這樣玩個半天哦
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