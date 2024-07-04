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> 圖文創作 > 旅遊 > 國外旅遊 > 日本京成電鐵 Skyliner》36分就從機場到市區(新手必看)+ 京成本線成田山散策+川豐鰻魚飯

日本京成電鐵 Skyliner》36分就從機場到市區(新手必看)+ 京成本線成田山散策+川豐鰻魚飯

2024-07-04 16:05:03 紫色微笑 人氣：102
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紫色微笑

發表篇數：1455篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本


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京成電鐵 Skyliner 搭車真的很方便，這篇京成電鐵 Skyliner從機場到市區，再把優點一一列出來，真的適合第一次到東京自助旅行的遊客!! 同時附近的成田山也很玩，離成田機場只有十分鐘的車程，很適合搭京成本線來個成田山散策+好吃鰻魚飯，就是半日遊很棒的方案啦!

京成電鐵 Skyliner 搭車優點

對於不是那麼了解東京交通方式的朋友，最好的方式就是找一個不會出錯又簡單的方法!!

Skyliner 京成電鐵有好幾點優點，一一列出讓大家參考，如果要來東京玩 搭這個準沒錯！

  • 到達日暮里車站只要36分鐘，到上野車站41分鐘
  • 每隔20分鐘就一班車 ( 旅遊時間好控制)
  • 從機場的指示很清楚 新手也不怕搭錯
  • 從上野要轉乘山手線及其他線都很方便
  • 它的速度僅次於新幹線(最快達 160km)。比起大家熟知的成田特快 N’EX，不僅抵達時間縮短，票價也便宜 500 日幣
  • 車廂座位空間大，行李擺腳邊也沒問題
  • 手機可以充電
  • 都是指定席，保證有位置坐
  • 車內也有穩定的WI-FI
  • 車上有洗手間及販賣機

成田機場抵達東京都內，搭乘京成 Skyliner 可以舒舒服服抵達東京市區。

京成電鐵Skyliner 其他內容

京成電鐵 快車特快 / 特快路線圖

 

青砥站靠近淺草區，現在這裏可以搭車哦!!

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京成本線如何搭 ? 月台在那裏 ?

這次我們搭乘京成本線的電車到附近的成田山一遊，也可以當成離開機場的美好ending
離機場只有只需要10分鐘左右的車程而已，如果時間足夠來個半日遊也很棒

買完票後(或是有日本的交通卡suica，pasmo 之類也可以)，就直接進入京成線的

月台閘門旁還特別叮嚀JR線的不能走這裏

1號就是直通日暮里、上野的京成Skyliner

跟著指示牌走就會搭車到京成成田站，也就是成田山了

#京成本線
京成本線相當於普通車，主要多停了京成船橋，最後也是抵達京成上野，票價最便宜，時間最久。

成田山散策+川豐鰻魚飯

來這裏主要是往「成田山新勝寺」出發，這裏是日本人每年新年參拜的熱門地點
往新勝寺前的路途也十分好逛，還可以來個美味的鰻魚飯呢

出站後跟著指標走

沿途有一些很有意思的小店可以逛

這清酒的店名取的真好，長命泉XD ( 喝酒不開車，未成年請勿飲酒)

烤仙貝

因為中午時分來的，所以一定要先這裏的人氣名店”川豐”吃鰻魚飯

這一帶其實有不少鰻魚飯的店，但特色就是在店門口現場處理!!! 因為畫面有點血腥，所以用黑白處理!!

站在門口除了欣賞廚師烤鰻的手藝，香味陣陣飄來，口水直流啊

桌上有點餐機，可以顯示中文，非常棒啊

鰻魚處理的幾乎入口即化，飯粒都沾滿了餐廳的獨門醬汁，一口接一口停不下來

真的超好吃，難怪是飄香百年的名店

  • 川豊 店家資訊：
    地址：千葉県成田市仲町386
    時間：10:00～17:00
    公休日：無休

日本的漬物也非常有特色，鐵炮漬的漬物(以瓜包裹辣椒來醃漬的漬物)更是成田山的代表名物，可以買回家當伴手禮

這段路上，愈接近成田山表參道這一帶，房舍仍保留著江戶時期的傳統風貌，真的很有懷舊復古的感覺

這真的是古宅了

是日本的漢藥!!! 一旁還有用鰻魚做成的魚油呢

沿途走走看看，真的滿有趣的

日本人有新年參拜的習慣，在關東地區，第一名的人氣的地點為「明治神宮」，而第二位就是成田山新勝寺！
聽說每年參拜者數量更是超過1000萬!! 真的很厲害啊

成田山新勝寺是真言宗智山派的佛教寺廟

這裏的仁王門、光明堂和三重塔等等是日本的重要文化財，如果想好好逛逛，花上個一、二個小時也不為過

  • 成田山新勝寺 景點資訊：
  • 地址：千葉縣成田市成田1番地
  • 電話：0476-22-2111

聽說在短短800公尺的表參道上，有大約60間賣鰻魚飯的餐廳!!! 萬一名店”川豐”排不到的話，吃別間應該也很可以的

因為我們提早到機場，所以先把行李寄放在機場，再搭個十分鐘左右就可以抵達此地，所以時間許可的話，也可以這樣玩個半天哦

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