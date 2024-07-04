近期手搖飲料愛店就是這間「禮想紅茶烏龍專販所」，金萱蘋果茶王加入兩顆現榨蘋果，茶香、果香都好濃郁！果凍般軟Q的白桃烏龍粉粿加什麼飲料都好適合！

這家「禮想紅茶烏龍專販所」飲料用料都很實在，重點是又好喝！招牌「金萱蘋果茶王」加入兩顆現榨蘋果，融合台灣高山金萱茶，不管茶香、果香都好濃郁，清新滋味，真的一喝就愛上！「金萱水果茶王」加入現榨蘋果等五種水果，一杯$70元有找，好喝CP值很高！也很推薦「海鹽生乳招牌烏龍奶蓋 」，鹹甜風味，喝起來更不膩口，搭配台灣在地烏龍茶好對味！「禮想紅茶烏龍專販所」的配料有夠讚，必加超ㄉㄨㄞ的「白桃烏龍粉粿」，吃得到大顆蜜桃果粒及烏龍茶香，像是果凍般的軟Q口感，搭什麼都很適合！顏值滿分「芭比珍珠」是天然紅麴的染成的粉紅色珍珠，每一顆都浸泡在糖水中，咬起來又Q又香甜～這間就是位在台中科博館旁的「禮想紅茶烏龍專販所」，目前台北、桃園、中壢、台中共有七間門市。

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「禮想紅茶烏龍專販所-博館所」就位在台中國立自然科學博物館旁邊，寬敞的轉角店面，走過、路過不易錯過。

「禮想紅茶烏龍專販所」目前在台中，還有學士所、昌平所兩間分店，桃園、中壢、台北台大所、光華所也有門市，全台目前有七間門市。

▲禮想紅茶烏龍專販所菜單價格

🔺金萱水果茶王 $69

🔺金萱蘋果茶王 $69

「金萱水果茶王」以台灣高山金萱茶為基底，加入現榨蘋果汁、百香果、鳳梨、檸檬、柳橙五種水果，茶香、果香都很足夠，重點是一杯只賣你$69，真材實料好喝且價格又實惠。

推薦必點還有這杯「金萱蘋果茶王」，加入兩顆現榨新鮮蘋果，清新的果香與台灣高山金萱茶完美融合，用料簡單但風味極佳，讓人一喝難忘！

喝飲料喜歡有口感，但不想要負擔感太重的朋友，這款自家製的「白桃烏龍粉粿」不要錯過，幾乎所有飲品都蠻適合加的。

🔺馡紅烏龍粉粿 $50

🔺莊園馡紅拿鐵三重奏 $70

🔺海鹽生乳招牌烏龍奶蓋 $60 (+珍珠$10)

奶蓋控不要錯過他們家的「海鹽生乳招牌烏龍奶蓋」，加入海鹽提味的奶蓋，鹹鹹甜甜更耐喝，搭配茶感較重的烏龍茶，整個超對味！

台中起家的「禮想紅茶烏龍專販所」是我近期最喜歡的飲料店之一，水果使用鮮榨果汁，蘋果汁更是新鮮現榨，烏龍茶、金萱茶王都是選用台灣高山茶，紅茶則是烏瓦、錫蘭莊園等級紅茶，鮮奶使用義美鮮乳，每一口都是真材實料，絕對是台中必喝飲料店！