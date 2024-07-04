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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新北鶯歌師傅很忙平價鐵板燒~白飯~湯品~飲料~冰淇淋無限續用吃到飽~近陶瓷老街~

新北鶯歌師傅很忙平價鐵板燒~白飯~湯品~飲料~冰淇淋無限續用吃到飽~近陶瓷老街~

2024-07-04 16:07:00 小青姐姐 人氣：99
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：243篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

師傅很忙平價鐵板燒 鶯歌尖山店
phone02-26775037
place新北市鶯歌區尖山埔路219號
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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   新北鶯歌師傅很忙平價鐵板燒~近陶瓷老街~

   ↑現點現做的主食+2樣青菜~熱騰騰上桌

   白飯~湯品~飲料~冰淇淋無限續用吃到飽

   讓人有回到家吃飯~吃飽~吃好的感動~新北鶯歌師傅很忙平價鐵板燒~白飯~湯品~飲料~冰淇淋無限續用

   新北鶯歌師傅很忙平價鐵板燒~近陶瓷老街~

  ↑鶯歌建國路上的師傅很忙~於日前搬家囉

    搬去哪呢~新店面地址~在尖山埔路219號

    靠近陶瓷老街~鶯歌國中附近

    歡迎舊雨新知不吝愛護與支持~新北鶯歌師傅很忙平價鐵板燒~白飯~湯品~飲料~冰淇淋無限續用

   新北鶯歌師傅很忙平價鐵板燒~近陶瓷老街~

  ↑某週五晚~小青和爸爸~騎著噗噗~來尋覓好味道

    這個營業說明有夠可愛~今天缺錢~所以有營業~新北鶯歌師傅很忙平價鐵板燒~白飯~湯品~飲料~冰淇淋無限續用

    之前建國路離小青家較近~經常光顧

    記錄文有興趣點我聯結~新北鶯歌師傅很忙平價鐵板燒~白飯~湯品~飲料~冰淇淋無限續用

   新北鶯歌師傅很忙平價鐵板燒~近陶瓷老街~    

   新北鶯歌師傅很忙平價鐵板燒~近陶瓷老街~

   ↑菜單一大頁~經濟套餐~含主食+二樣青菜

     另白飯~湯品~飲料~冰淇淋都可無限續吃到飽

   新北鶯歌師傅很忙平價鐵板燒~近陶瓷老街~

  ↑也有超值A、B餐及單點的部分

   新北鶯歌師傅很忙平價鐵板燒~近陶瓷老街~ 

   新北鶯歌師傅很忙平價鐵板燒~近陶瓷老街~

  ↑自助吧檯區~碗~筷~杯子~湯匙都請自取

    白飯~二湯品~飲料~冰淇淋~都請自便~新北鶯歌師傅很忙平價鐵板燒~白飯~湯品~飲料~冰淇淋無限續用        

   新北鶯歌師傅很忙平價鐵板燒~近陶瓷老街~

  ↑冰淇淋提供小美品牌~計4口味~新北鶯歌師傅很忙平價鐵板燒~白飯~湯品~飲料~冰淇淋無限續用

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  ↑小青今日來的較晚~已過用餐時間

    但店裡的電話還是響不停~師傅真的很忙~新北鶯歌師傅很忙平價鐵板燒~白飯~湯品~飲料~冰淇淋無限續用

   新北鶯歌師傅很忙平價鐵板燒~近陶瓷老街~

  ↑外送的熊貓進進出出~真的挺忙碌~新北鶯歌師傅很忙平價鐵板燒~白飯~湯品~飲料~冰淇淋無限續用

   新北鶯歌師傅很忙平價鐵板燒~近陶瓷老街~

  ↑白飯煮的軟硬Q彈~每回小青和爸爸

    這樣的白飯~總能吃上2碗~食量大的食客

    來這~真的太有福氣~新北鶯歌師傅很忙平價鐵板燒~白飯~湯品~飲料~冰淇淋無限續用

   新北鶯歌師傅很忙平價鐵板燒~近陶瓷老街~

  ↑每回都會單點的九層塔蛋~厚實好吃   

    蛋搭上九層塔~就是香~新北鶯歌師傅很忙平價鐵板燒~白飯~湯品~飲料~冰淇淋無限續用

   新北鶯歌師傅很忙平價鐵板燒~近陶瓷老街~ 

   新北鶯歌師傅很忙平價鐵板燒~近陶瓷老街~

  ↑今日小青還是點了~滑蛋果香生蚵190元

    生蚵給的很大器~且顆顆飽滿新鮮

    主廚幫小青搭了高麗菜+豆芽菜~現炒的青菜

    就是美味~新北鶯歌師傅很忙平價鐵板燒~白飯~湯品~飲料~冰淇淋無限續用

   新北鶯歌師傅很忙平價鐵板燒~近陶瓷老街~

   新北鶯歌師傅很忙平價鐵板燒~近陶瓷老街~

  ↑爸爸點了香煎鮭魚200元

    鮭魚煎的洽洽卻不會太乾柴~淋上檸檬汁~絕配

    主廚搭了空心菜+豆芽菜~讓我們多了一樣青菜的美味~新北鶯歌師傅很忙平價鐵板燒~白飯~湯品~飲料~冰淇淋無限續用

   新北鶯歌師傅很忙平價鐵板燒~近陶瓷老街~

   ↑吃的心滿意足~準備離開時~還是有新客人進場

   看來今日生意超好~老板應該不會太缺錢了~新北鶯歌師傅很忙平價鐵板燒~白飯~湯品~飲料~冰淇淋無限續用

   新北鶯歌師傅很忙平價鐵板燒~近陶瓷老街~

  ↑店家資訊

    店名~師傅很忙平價鐵板燒

    地址~新北巿鶯歌區尖山埔路219號

    電話~02-26775037

    營業時間~午餐11:30-14:00  晚餐16:30-21:00

文章標籤
師傅很忙 師傅很忙平價鐵板燒 陶瓷老街 無限吃到飽
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