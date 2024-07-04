↑現點現做的主食+2樣青菜~熱騰騰上桌
白飯~湯品~飲料~冰淇淋無限續用吃到飽
讓人有回到家吃飯~吃飽~吃好的感動~
↑鶯歌建國路上的師傅很忙~於日前搬家囉
搬去哪呢~新店面地址~在尖山埔路219號
靠近陶瓷老街~鶯歌國中附近
歡迎舊雨新知不吝愛護與支持~
↑某週五晚~小青和爸爸~騎著噗噗~來尋覓好味道
這個營業說明有夠可愛~今天缺錢~所以有營業~
↑菜單一大頁~經濟套餐~含主食+二樣青菜
另白飯~湯品~飲料~冰淇淋都可無限續吃到飽
↑也有超值A、B餐及單點的部分
↑自助吧檯區~碗~筷~杯子~湯匙都請自取
白飯~二湯品~飲料~冰淇淋~都請自便~
↑冰淇淋提供小美品牌~計4口味~
↑小青今日來的較晚~已過用餐時間
但店裡的電話還是響不停~師傅真的很忙~
↑外送的熊貓進進出出~真的挺忙碌~
↑白飯煮的軟硬Q彈~每回小青和爸爸
這樣的白飯~總能吃上2碗~食量大的食客
來這~真的太有福氣~
↑每回都會單點的九層塔蛋~厚實好吃
蛋搭上九層塔~就是香~
↑今日小青還是點了~滑蛋果香生蚵190元
生蚵給的很大器~且顆顆飽滿新鮮
主廚幫小青搭了高麗菜+豆芽菜~現炒的青菜
就是美味~
↑爸爸點了香煎鮭魚200元
鮭魚煎的洽洽卻不會太乾柴~淋上檸檬汁~絕配
主廚搭了空心菜+豆芽菜~讓我們多了一樣青菜的美味~
↑吃的心滿意足~準備離開時~還是有新客人進場
看來今日生意超好~老板應該不會太缺錢了~
↑店家資訊
店名~師傅很忙平價鐵板燒
地址~新北巿鶯歌區尖山埔路219號
電話~02-26775037
營業時間~午餐11:30-14:00 晚餐16:30-21:00