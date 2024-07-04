↑現點現做的主食+2樣青菜~熱騰騰上桌

白飯~湯品~飲料~冰淇淋無限續用吃到飽

讓人有回到家吃飯~吃飽~吃好的感動~

↑鶯歌建國路上的師傅很忙~於日前搬家囉

搬去哪呢~新店面地址~在尖山埔路219號

靠近陶瓷老街~鶯歌國中附近

歡迎舊雨新知不吝愛護與支持~

↑某週五晚~小青和爸爸~騎著噗噗~來尋覓好味道

這個營業說明有夠可愛~今天缺錢~所以有營業~

之前建國路離小青家較近~經常光顧

記錄文有興趣點我聯結~

↑菜單一大頁~經濟套餐~含主食+二樣青菜

另白飯~湯品~飲料~冰淇淋都可無限續吃到飽

↑也有超值A、B餐及單點的部分

↑自助吧檯區~碗~筷~杯子~湯匙都請自取

白飯~二湯品~飲料~冰淇淋~都請自便~

↑冰淇淋提供小美品牌~計4口味~

↑小青今日來的較晚~已過用餐時間

但店裡的電話還是響不停~師傅真的很忙~

↑外送的熊貓進進出出~真的挺忙碌~

↑白飯煮的軟硬Q彈~每回小青和爸爸

這樣的白飯~總能吃上2碗~食量大的食客

來這~真的太有福氣~

↑每回都會單點的九層塔蛋~厚實好吃

蛋搭上九層塔~就是香~

↑今日小青還是點了~滑蛋果香生蚵190元

生蚵給的很大器~且顆顆飽滿新鮮

主廚幫小青搭了高麗菜+豆芽菜~現炒的青菜

就是美味~

↑爸爸點了香煎鮭魚200元

鮭魚煎的洽洽卻不會太乾柴~淋上檸檬汁~絕配

主廚搭了空心菜+豆芽菜~讓我們多了一樣青菜的美味~

↑吃的心滿意足~準備離開時~還是有新客人進場

看來今日生意超好~老板應該不會太缺錢了~

↑店家資訊

店名~師傅很忙平價鐵板燒

地址~新北巿鶯歌區尖山埔路219號

電話~02-26775037

營業時間~午餐11:30-14:00 晚餐16:30-21:00