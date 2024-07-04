吃心絕對 2 天 ago 在〈岡山美食 – 小老板鍋燒意麵 x 鍋燒麵一條街上不退流行的經典美味〉中留言功能已關閉

關於小老板鍋燒意麵

位於岡山鍋燒麵一條街附近，環境很不錯，老闆也很客氣，今天帶小朋友來，吃完還送貼紙，座位是復古的學生座位。

每日湯頭限量，賣完為止，低消75元起，基本的鍋燒麵很豐富，有

豬肉片

蛤蜊

魚丸

蟹味棒

蝦子

燕餃

另一鍋是海鮮鍋燒麵，蝦子跟蛤蜊比較多，也多了魷魚，另外單點了白蝦，鮮甜好吃。

小板板鍋燒意麵店內外環境



▲店家在平和路上，這裡是汽車單行道，今天來很多妹子也來這裡吃，這裡也鄰近岡山老街，附近有阿志蝦餃、阿麗鍋燒麵、藍家米糕、新源發早餐 (目前不提供內用)、新美冰果室等老店，也有耳東家日式食堂、走廊餐廚zaolong等美食新勢力，哈。













▲餐具自取囉。



▲飲料自取。



▲▼座位有學生風格座位，與靠牆的雅座。

小老板鍋燒意麵菜單

除了原味外

另有沙茶、麻辣與泡菜口味

沙茶與麻辣+5元

泡菜+15元

小老板鍋燒意麵餐點介紹

原味 – 海鮮鍋燒科學麵 105元

原味的湯頭清淡鮮美

沒有什麼化學味

很天然好喝

沙茶 – 鍋燒意麵 80元

加了沙茶的湯頭也不錯

吃起來不會太鹹太油

也展現出了沙茶的風味

有帶點扁魚味

鹹中帶甜

涼拌小黃瓜 35元

非常清爽的小菜，適合夏天享用，口感清脆，味道鮮美，酸酸的很開胃，如果用刀背拍裂會更入味。

冰鎮白蝦 100元

大概有十隻蝦子，老闆還提供濕紙巾耶，很貼心的服務，因為我們是11點就來了，所以蝦子還沒冰鎮好，是剛川燙好的狀態。

小老板鍋燒意麵影片

「ハナミズキ」是日本台灣混血歌手一青窈於2004年發行的一首非常受歡迎的歌曲，中文常見翻譯是花水木。這首歌的名稱「ハナミズキ」指的是山茱萸樹，以其精緻美麗的花朵聞名。 這首歌常與愛、和平和希望的主題聯繫在一起。靈感來自於9/11事件後，一青窈收到來自美國朋友的信件，歌詞表達了對和平和親人安康的祈願。



▲完整音樂

小老板鍋燒意麵小檔案

地址：岡山區壽天里平和路166號

營業時間：11:00–14:00, 16:00–22:00

星期四休息

電話：0912-186-159

捷運岡山車站 走路17分鐘



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