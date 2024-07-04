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高雄市岡山區岡山美食 – 小老板鍋燒意麵 x 鍋燒麵一條街上不退流行的經典美味

2024-07-04 16:10:07 高雄旅遊王 人氣：108
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窩客好文

高雄旅遊王

發表篇數：308篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 岡山區

造訪商家：

小老板鍋燒意麵
place高雄市岡山區平和166號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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吃心絕對 2 天 ago 在〈岡山美食 – 小老板鍋燒意麵 x 鍋燒麵一條街上不退流行的經典美味〉中留言功能已關閉

關於小老板鍋燒意麵

位於岡山鍋燒麵一條街附近，環境很不錯，老闆也很客氣，今天帶小朋友來，吃完還送貼紙，座位是復古的學生座位。

每日湯頭限量，賣完為止，低消75元起，基本的鍋燒麵很豐富，有
豬肉片
蛤蜊
魚丸
蟹味棒
蝦子
燕餃

另一鍋是海鮮鍋燒麵，蝦子跟蛤蜊比較多，也多了魷魚，另外單點了白蝦，鮮甜好吃。

小板板鍋燒意麵店內外環境


▲店家在平和路上，這裡是汽車單行道，今天來很多妹子也來這裡吃，這裡也鄰近岡山老街，附近有阿志蝦餃阿麗鍋燒麵藍家米糕新源發早餐 (目前不提供內用)、新美冰果室等老店，也有耳東家日式食堂走廊餐廚zaolong等美食新勢力，哈。






▲餐具自取囉。


▲飲料自取。


▲▼座位有學生風格座位，與靠牆的雅座。

小老板鍋燒意麵菜單

除了原味外
另有沙茶、麻辣與泡菜口味
沙茶與麻辣+5元
泡菜+15元

小老板鍋燒意麵餐點介紹

原味 – 海鮮鍋燒科學麵 105元

原味的湯頭清淡鮮美
沒有什麼化學味
很天然好喝

沙茶 – 鍋燒意麵 80元

加了沙茶的湯頭也不錯
吃起來不會太鹹太油
也展現出了沙茶的風味
有帶點扁魚味
鹹中帶甜

涼拌小黃瓜 35元

非常清爽的小菜，適合夏天享用，口感清脆，味道鮮美，酸酸的很開胃，如果用刀背拍裂會更入味。

冰鎮白蝦 100元

大概有十隻蝦子，老闆還提供濕紙巾耶，很貼心的服務，因為我們是11點就來了，所以蝦子還沒冰鎮好，是剛川燙好的狀態。

小老板鍋燒意麵影片

「ハナミズキ」是日本台灣混血歌手一青窈於2004年發行的一首非常受歡迎的歌曲，中文常見翻譯是花水木。這首歌的名稱「ハナミズキ」指的是山茱萸樹，以其精緻美麗的花朵聞名。

這首歌常與愛、和平和希望的主題聯繫在一起。靈感來自於9/11事件後，一青窈收到來自美國朋友的信件，歌詞表達了對和平和親人安康的祈願。


▲完整音樂

小老板鍋燒意麵小檔案

  • 地址：岡山區壽天里平和路166號
  • 營業時間：11:00–14:00, 16:00–22:00
  • 星期四休息
  • 電話：0912-186-159
  • 捷運岡山車站 走路17分鐘


檢視較大的地圖

延伸閱讀 – 岡山美食懶人包


▲超過100家的岡山美食介紹：https://ksdelicacy.pixnet.net/blog/post/54488888

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