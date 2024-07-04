隨著近年來水湳經貿園區的發展，許多餐飲業也紛紛駐足此地，位於經貿路二段的KafeD咖啡滴，是一間令人心曠神怡的咖啡店，純白色的建築搭配寬敞高挑的空間，還有配有大片落地窗，陽光透過玻璃灑進來，整個空間瀰漫著療癒的氛圍。

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kafeD 台中水湳旗艦店-環境設計

kafeD 台中水湳旗艦店一樓以白色簡約風為主，設有大型中島吧台，四周環繞著各式座位，包括窗景座位，還有一架很大的鋼琴。

二樓採用了奶茶色系座位，特別吸引人的是U型沙發區，儘管二樓缺乏吸音設計，人多時可能稍顯吵雜。

kafeD 台中水湳旗艦店-停車資訊

kafeD 台中水湳旗艦店的周圍停車相當便利，除了經貿路上有許多停車格外，後面的廣吉二街也有免費停車場，若有消費，離開時別忘了向店家索取停車硬幣喔！

kafeD 台中水湳旗艦店-菜單

kafeD 台中水湳旗艦店除了有紙本菜單外，一樓的結帳櫃檯處也有大型看板的菜單，種類品項非常多，滿足許多愛喝咖啡飲品的饕客。

kafeD 台中水湳旗艦店推薦飲品-葡萄有式 美式冰咖啡 – 180元

這款季節限定飲品，美式冰咖啡將葡萄柚的清新酸甜與蜂蜜的香甜完美結合，再融入濃郁的精品濃縮咖啡，帶來獨特的味覺體驗。每一口都能感受到清新與濃郁的交融，是夏日清涼的最佳選擇。

kafeD 台中水湳旗艦店推薦飲品-鳳梨沒式 美式冰咖啡

同樣是夏天才有的季節限定飲品，純鳳梨原汁的自然甜味，搭配蔗糖和濃郁的濃縮咖啡，這款美式冰咖啡既清爽又帶有熱帶水果的香氣。酸甜的鳳梨味道與咖啡的醇厚交織，讓人彷彿置身於夏日的熱帶樂園。

kafeD 台中水湳旗艦店推薦飲品-小山園抹茶拿鐵 – 200元

選用小山園的高品質抹茶，與濃郁的牛奶結合，這款抹茶拿鐵呈現出濃厚的抹茶香氣和絲滑的口感。視覺和味覺上的雙重享受，讓每一口都帶來無限回味。

kafeD 台中水湳旗艦店推薦飲品-浪漫玫瑰拿鐵 – 170元

浪漫玫瑰拿鐵將玫瑰的芬芳融入咖啡的醇香之中。淡淡的玫瑰香氣與咖啡的濃郁口感完美結合，讓每一口都充滿浪漫與優雅的氛圍，適合沉醉於午後的閒暇時光。

結語

KafeD咖啡滴的明亮舒適環境，使其成為與好友相聚的理想場所。不僅能享受美食，還能拍照打卡，感受溫馨愉悅的氛圍。假日期間經常客滿，建議提前預約！