萃99’Caffee 楊梅店

我是一個行動力很強的人，

不過，應該是針對「吃」、「喝」方面（笑）

看到朋友PO出一間外觀很誘人的店，我就找皮皮去吃早午餐嚕

萃99’Caffee 楊梅店

嗯，不過一開始沒搞清楚狀況，差點撲了空，

那日，運氣很好，入內坐了唯一個一個位置（笑）

萃99’Caffee 楊梅店

我想，我應該還是跟美食有緣分的吧？！

那日在現場才知道當日的預定須在晚上6:30後才有位置....

啊～～我們幸運吧？！

萃99’Caffee 楊梅店

萃99'Caffee

地址：326桃園市楊梅區楊新路一段308號

電話：034780267

營業時間：10:00–20:00

＊週末假日建議先預定＊

萃99’Caffee 楊梅店

位於有點偏僻，且我們不會特別來的地方，

沒想到竟然藏有這麼一間店「萃99’Caffee」，

建築外觀真的挺吸睛的，是IF得獎設計師莊哲湧用4500支南投運來的竹子所打造的，

不過，在這有些潮濕的楊梅，相信顏色應該會隨著時間不同，而改變吧？！

嗯，也確實隨著天候不同，外觀的顏色也略有不同嚕

萃99’Caffee 楊梅店

我後來才知道「萃99’Caffee楊梅店」

原來是建築商為了「賞屋」而打造出這樣美麗的咖啡館（樣品屋？）

據說在房子銷售完後依舊保留了空間經營餐點和咖啡館；

不過，造訪當日仍遇到三組來看屋的客人，

兩組在咖啡聽洽談，另外一組則帶上二樓；

不小心聽到她們的對話，感覺這個建商在附近還陸續推了不少案場的感覺？！

萃99’Caffee 楊梅店

「萃99’Caffee楊梅店」挑高明亮的空間，一入內就讓人感覺舒服，

也很有在國外旅行的氛圍；

在被服務人員招呼到位置後，她送上了菜單，並說：11點後才工餐.....

嗯，是早午餐？還是午餐呢？

萃99’Caffee 楊梅店

我們就當作是午餐，點了份沙拉、一麵、一燉飯跟兩杯飲料，

就吃正餐嚕，在等待餐飲上桌的同時，我聽著空間的音樂，

覺得這裡的音樂選得很好，跟這個空間很搭，

也真的很有海外旅行的fu。

萃99’Caffee 楊梅店

萃99’Caffee|原來不只有一間店，是連鎖的？

在這裡可以喝到咖啡也能吃到餐點、甜點與其他飲品，選擇不少；

可惜當日因氣泡類的飲品原料缺乏，所以沒提供，可惜了，

櫃內的甜品看起來也挺少的，剛好造訪那日我們也沒想點甜品。

萃99’Caffee 楊梅店

這裡的空間很舒服，大片玻璃的採光很好，

不過，一開始可能才剛營業的關係，所以覺得空調有些不足（熱）

我想，如果再晚一點，天氣炎熱一點的話，

這.....我可就坐不住嚕（我怕熱）

不過，後來冷氣有越來越冷囉

萃99’Caffee 楊梅店

空間中的書櫃上擺放了不少雜誌，多為日本雜誌；

這些雜誌似乎也是裝潢的一部分，

也讓這空間感覺多了書香氣息，有點圖書館的fu，

也讓我想起了伯明翰的圖書館........

萃99’Caffee 楊梅店

本來以為店內採取自助式點餐，

後來才知道服務人員會來幫忙點餐，且是離開時才付錢；

嗯，就像是一般餐廳，且要加10%的服務費哦！

不過加入萃99’Caffee|的Line會員可以打折也能累積消費。

萃99’Caffee 楊梅店

因覺得要當作正餐來吃，所以點了：巴薩米克溫烤鴨胸佐焦糖柑橘沙拉、

牛肝箘野菇燉飯、熱諾亞羅勒係餅扁麵、美式咖啡與伯爵紅茶。

（對了，這裡的低消是一人一杯飲料，客滿時用餐90分鐘為限）

萃99’Caffee 楊梅店

巴薩米克溫烤鴨胸佐焦糖柑橘沙拉(NT240元）

這沙拉的調味還不錯，巴薩米克醋應該也選得不錯，

新鮮的生菜搭配上巴薩米克還有用焦糖炙燒過的柑橘與醃製過的鴨胸肉，

萃99’Caffee 楊梅店

攪拌入口時，微酸甜的滋味，加上生菜的口感與鴨胸肉，有點國外吃飯的口味，

嗯，我是喜歡的！！

特別是沙拉中還有自己最愛的芝麻葉，這....我覺得美味又划算的呦

萃99’Caffee 楊梅店

牛肝菌奶油野菇燉飯(NT220元)

這道菜只有飯，也可以加價選不同的主菜，

如：唐揚炸雞、乾煎鮮蝦、香煎小卷、炙烤生食干貝...等，

若是想吃豪華版燉飯，也可以每樣都加點一份哦！

不過，因我有點了有鴨胸肉的沙拉，所以就沒額外加點了，

店員還跟我們再次確定，也跟我們說，不少人都會加點香煎小捲哦！！

萃99’Caffee 楊梅店

奶油白醬拌炒的野菇燉飯挺香的，

還有一些生菜絲與烘乾過的野菇（應該是吧？！）

搭配著兩個豆豆，這....有點卡通了點，

不過，就當是妝點的色彩嚕（笑）

燉飯的口感還可以，不會過於軟嫩或太水，

濃郁的奶油香與起司黏稠的口感，

是堂堂正正的燉飯，若以咖啡館來說，這裡的食物已經很可以嚕

萃99’Caffee 楊梅店

熱諾亞羅勒係餅扁麵(NT240元）

皮皮喜歡「細扁麵」，特別是我們在英國時，他可是常叫Linguine的呦

那日義大利麵的口感還行，不會太軟，

不過，還挺油的呦

萃99’Caffee 楊梅店

口味上不至於太台式，這羅勒醬的味道還算是濃郁

加上烤蕃茄跟黑橄欖，

這味道也還算是中規中矩嚕

對我們來說，倒也是吃得很習慣。

萃99’Caffee 楊梅店

另外飲料分別點了美式咖啡(NT100元）與伯爵紅茶(NT100元）

本想點西西里咖啡的，可惜這裡的做法是有加上氣泡的，

今日氣泡飲的原料缺貨，所以也就沒法點了，

那.....我們就點了最簡單的咖啡與紅茶

嗯，味道也都算是可以嚕

今日在萃99’Caffee，我想空間真的是挺美，挺舒服的呦

食物也OK，不踩雷，以網美咖啡來說，

這裡的一切都算是不錯；

萃99’Caffee 楊梅店

瞧見店員與客人熱絡的問候語聊天，

感覺這裡也有不少熟客；

那日一位太太帶著狗狗入店，

原來這裡還是寵物友善餐廳哦！

萃99’Caffee 楊梅店

嗯，一個還不錯的地方，

一間有點偏僻位置的咖啡館萃99’Caffee，

有在附近的朋友們，可以去瞧瞧；

旁邊有個停車場，開車來玩也相當方便哦！！

.............................吃喝玩樂，沒有終點

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