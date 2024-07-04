這間流流社風味餐是我妹推薦的，聽說開了很久我們竟然都沒聽過！位於美崙，大概要有人推薦才會發現這間有點低調的餐廳。店門口也很有特色，一看就是很有風味的樣子對吧？！

店門口看起來不大，店內空間還蠻大的呢！用餐環境也很寬敞，沒有華麗精緻的桌椅擺設，感覺到的是一股隨性的風情，一些特色的原住民擺設，連服務人員都很隨性親切。

這裡主打無菜單料理，有兩種價位可以選，我們是選一人660元的套餐，也就是幾個人就是660元乘以人數，但是上餐的時候是像合菜一樣的方式。飲料是很特別的洛神花福壽菊花茶，酸甜中帶點涼感，不會太甜，喝起來蠻清爽的。

因為是無菜單料理，所以我們也不知道菜名，就是上菜時服務人員會稍微介紹一下，有時還會來叫你猜猜是什麼食材，跟客人來個有趣的互動。像這道菜中間那一杯就是個特色食材，吃起來酸酸甜甜，旁邊的點心就像開胃菜，也是手工製作，外皮脆脆的，裡面軟綿綿又夾雜著咬下去有顆粒感，蠻特別的。

山豬肉沾那特調的醬汁我覺得很好吃，每一片山豬肉都夾一片白蘿蔔，既夠味又清爽，看起來好像有點肥，吃起來卻很Q彈，很下飯的一道菜。

這道菜據說是原住民炸雞，真正的名稱是竹雞，炸得外皮酥酥的，裡面的肉卻很嫩還有汁，連老人小孩都咬得動，覺得好吃。

涼拌菜裡面有玉米筍和秋葵上面還有魚卵，就是一種沙拉還多了點鮮美的味道，也是很特別的菜色。

這湯主要裡面有竹筍和各種野菜，喝起來很清甜，味道也夠，大家都覺得好喝。

這一串裡面有三種口味的香腸，原味、馬告、飛魚卵每種都蠻有不同風味的，做成串燒的樣子蠻可愛的，而且一口一個很好入口。

鹽烤魚很大一隻，外皮滿滿的鹽店員會幫忙把它翻起來，裡面的魚肉吃起來就有自然的鹹味，也可以沾胡椒粉更有味，魚肉飽滿很好夾，肉質也不錯。

炒青菜也有一種特色的味道，跟家裡自己炒的青菜味道不一樣，多了一股鮮味。

最後還上了一盤水果，擺盤蠻不錯的。

吃完真的超飽的，大家也覺得菜蠻好吃的。吃無菜單料理就是每上一道菜都是一次驚喜，也可能是驚嚇？！哈哈～還好我們這次的都是驚喜，料理都很有創意又精緻，我覺得來慶祝節日或是想吃個大餐蠻適合的！

地址：花蓮市府前路95-5號

電話：0918-248563

Follow me

@Facebook粉絲頁



@ instagram (ID:bonjourcala)