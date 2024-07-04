【王品牛排】對我們家人來說意義非凡，因為這裡承載了許多兩個寶貝女兒快樂的童年回憶。從她們兩、三歲的時候，每隔一段時間，我們就會帶她們到【王品牛排-和平東店】吃大餐。原因無他，只因【王品牛排-和平東店】的服務太好了，親切的大姐姐，每次都把她們服侍得非常開心！即使她們因為年紀小，不用付費，服務生還是不斷的拿出各種食物請她們吃，甜點、小菜、飲料...川流不息，甚至還會把蝦子切成小塊，親手餵她們吃。還記得當時她們最喜歡吃的，就是裝在大貝殼裡的布丁甜點，小小年紀就能獨自完食一整個。

雖然現在「和平東店」已經不在，但就是這些美好的記憶，讓我們一家人成為王品集團的忠實粉絲。直到現在，即使女兒們已經長大成人，我們還是只要聽說王品出了什麼新品牌，就一定會找時間去捧場品嚐；倒是王品牛排反而較少光顧，也許是因為現在王品集團的品牌太多的緣故吧！

這次趁著新辦「星展饗樂生活卡」，享有王品集團首年生日，平日買一送一的優惠，來到南京東店，享用久違的【王品牛排】。

【王品牛排】只款待心中最重要的人，而我心中最重要的人，當然就是最親愛的老婆！

第一次來南京東店，卻有似曾相識的感覺，因為王品的裝潢、格局，一貫就是走沈穩雅緻的路線。雖然不會讓你第一眼就為之驚豔，但是用料考究，質感高雅，別具用心的座位擺設，輕柔流瀉的背景音樂，就是會讓人打從心底舒服起來。

「只款待心中最重要的人」不僅可以解釋成您請的客人，是你心中最重要的人，也可以解釋為王品視每一個上門的顧客，都是他們心中最重要的人！秉持「以客為尊」的信念，王品膾炙人口的服務，完全不用刻意營造堆砌，因為早已寫入王品服務人員的基因裡。我喜歡這種自然不做作的尊重，例如每張桌上都會有的來賓名牌，還有當日用餐期間，專責服務您的分區主管大名。

專人點餐不是落伍，而是尊重。微微躬身的服務人員先解說菜色，然後回答來賓的提問，再適時提供建議。相比起掃碼後自行點餐，在人與人的交流中完成的點餐方式，更有溫度，至少不用看著菜名，憑空想像菜色。

王品最有名的當然是台式口味的台塑牛排，取自牛隻最精華的第六至第八對肋骨，以特殊佐料醃浸兩天兩夜，再以 250 度烤箱慢火烘烤 1.5 小時。出餐時盛於高溫食盤，以保持牛排的香嫩風味。一頭牛僅能提供 6 客王品牛排，珍貴可想而知！

全熟牛小排份量相當驚人，上桌之後，服務人員會幫忙去骨，趁熱吃口味非常棒！尤其在香氣上，大勝西式牛排，油香脂滑，芳香逼人！不過因為份量實在太大，而且帶著筋膜，需要多加咀嚼；溫度隨著時間下降之後，口味會大幅下降，油膩感倍增，咀嚼起來也會更費勁。所以如果您是雙人以上用餐，建議其中一份點全熟牛小排，大家一起分吃即可。

王品的套餐是以主餐來區分價位，副餐部分都是相同的。「王品牛排主餐」單人/客 NT.1590，主菜 4 選 1 ；「王品盛宴主餐」單人/客 NT.1790，主菜 4 選 1；「王品盛宴主餐」單人/客 NT.1990，主菜 3 選 1。每客主菜搭配一種配菜，配菜4 選 1 。另有「美國嚴選安格斯肋眼牛排」雙人主餐，NT.3980。

副餐品項豐富，有餐前氣泡飲、麵包、沙拉(3選1)、湯(4選1)、輕飲、甜點(3選1)、飲料(冰：3選1、熱：3選1)。如果你仍然覺得不夠，還有單點可以加選哦。

若是你想大肆慶祝，以餐佐酒也沒有問題，雙人限定套餐任君挑選。

今天我們享用的兩款套餐內容如下：(副餐相同的部分略去)

王品盛宴套餐 單人/客 NT.1790 主菜：澳洲和牛法蘭克牛排

配菜：經典配菜

沙拉：香煎鴨腿佐蘿美沙拉

湯：起司南瓜酥皮濃湯

甜點：熔岩巧克力冰淇淋

飲料：脆焦糖鮮奶茶 王品盛宴套餐 單人/客 NT.1790 主菜：法式小羊排佐海大蝦

配菜：蒜香綜合蕈菇

沙拉：煙燻鮭魚佐鮮蝦

湯：海鮮清湯

甜點：黑森林提拉米蘇干層

飲料：鮮榨果汁

餐前氣泡飲是無酒精香檳，冰冰涼涼的氣泡口感，香香甜甜的滋味，不僅大人喜歡，更是小朋友的最愛。雖名為「餐前氣泡飲」，但其實貫穿整個餐期，服務人員都會隨時為你斟滿。

麵包搭配鹹香口味的奶油，這道副餐可以續點，但是因為麵包都是現點現烤，所以需要等候 3 分鐘。值得一提的是每續一次麵包，服務人員就會為你送上一份新的奶油，不用擔心奶油不夠用，而刻意節省用量。

現烤出爐的雜糧麵包，質地鬆軟，麵香四溢。我喜歡將它剝開，豪邁的塗滿奶油，然後稍等一下，讓麵包的溫度將奶油融化。等奶油滲入麵包的氣室裡，大口咬下，慢慢咀嚼，麵香、堅果香紛至沓來，尤其是葡萄乾特別搶戲，清甜、鹹香多層次的滋味，會讓你忍不住一嚼再嚼。轉眼間一個麵包已悄然下肚，仍然意猶未盡，這時候還有別的選擇嗎？當然是招來服務人員，再續一個。

這道菜叫「墨西哥牛肉塔」，不在我們的點菜單中，因為它是＂星展銀行饗樂卡＂的贈菜。

這道菜類似 TACO 的「墨西哥牛肉塔」，並不是使用薄脆的玉米餅皮，而是酥脆的麵皮，所以沒辦法捲起來吃。燉得軟嫩的牛肉丁，搭配小黃瓜、番茄、墨西哥香料做成的醬汁，爽口不膩，非常好吃！

王 品 盛 宴 套 餐 之一

「香煎鴨腿佐蘿美沙拉」很好拍，王品雖是老字號，但很能跟得上時代，上菜時，在沙拉的中央擺上一小杯乾冰，裊裊煙霧繚繞，婀娜多姿，仙氣滿滿，還沒吃就感覺一身清涼。服務人員會提醒你拍照打卡，讓相機先吃，等你拍夠了，就會撒走乾冰方便食用。

翠綠的蘿美生菜、金黃色的南瓜、黃澄澄的柑橘、白裡紅邊的櫻桃蘿蔔，搭配表皮煎得金黃的鴨腿肉，五色繽紛惹人垂涎，這才是真的＂秀色可餐＂！

淋上小杯裡的凱撒醬，拌勻，即可開始享用。

生菜沙拉十分新鮮，清新爽口，脆甜兼具，我很喜歡。鴨腿肉就不太合我們的胃口，表皮焦香酥脆，好吃，但鴨腿肉有點韌，咀嚼費力。不過，這也許是我們原本就不太愛吃鴨肉的緣故。

上湯時刻，桌邊服務又來了！熱騰騰的「起司南瓜酥皮濃湯」上桌，服務人員會詢問要將酥皮擠入湯中，或是另行掀開分切？我們選擇後者，服務人員取來一個小盤子，掀開酥皮，疊成三摺，用刀分切成三等分。

接著詢問是否要加些黑胡椒提味？答案顯而易見！這個木製的黑胡椒罐，讓我想起在 JUST GRILL ，第一次被巨無霸胡椒罐嚇到的情景。與之相比，這個黑胡椒罐雖然形似，但是尺寸顯然是小巫見大巫，大概只及一半吧！

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酥皮另行分切的好處是＂一皮雙享＂，可以單吃酥皮，品嚐麵香；也可以浸入湯中再食用，若是控制浸湯的時間，更可嚐試多種不同口感。

我喜歡起司南瓜濃湯恰到好處的濃度，香氣濃郁，口感絲滑，完全沒有卡喉的顆粒。碗底竟然隱藏彩蛋，雞腿塊軟嫩可口，令人意猶未盡。

＂經典配菜＂有青梅、蜜地瓜、蘆筍，醃漬青梅果肉軟 Q ，酸味自然；蜜地瓜甜而不膩，軟糯不黏牙。酸梅湯有上下兩層，飲用時上層冰沙與下層湯汁一起入口，酸甜冰涼，爽口開胃，令人百喝不厭！這道也是可以續的品項，比起無油精香檳，我更喜歡酸梅湯，因為口感更豐富多元。

「澳洲和牛法蘭克牛排」取自澳洲和牛腹脅部位，主廚在精準的溫度控制下，以精湛技法烹飪，搭配特製奶油白醬，佐焦糖柑橘及烘烤大蒜。出餐時以高溫鐵盤承裝以保持溫度，每日限量供應，我們是第一批客人，當然先搶為快。

法蘭克牛排緊實精瘦，肉質軟嫩適中，服務人員建議最佳風味是五分熟，且食用時最好逆著肉的紋理分切，口感較佳。法蘭克牛排脂肪較少，奶油白醬的作用是讓口感更軟嫩滑順；當然也可沾少許隨餐附上的海鹽，突顯澳洲和牛本身的風味。

「熔岩巧克力冰淇淋」由兩個部分組成，左側是巧克力布朗尼，上面淋上鮮奶油，再以糖片點綴；右側是香草冰淇淋，淋上莓果醬，下襯巧克力餅乾碎片。

巧克力布朗尼也有機關，切開後巧克力融漿流淌而出，與鮮奶油混合成鮮奶巧克力醬，和著布朗尼一起吃，甜得足以激發少女心；尾韻的微苦，更突顯巧克力的濃香甜蜜。這時候來一口香草冰淇淋，冰涼的滋味瞬間解膩，再加入香草、莓果的香氣，以及巧克力餅乾碎片的口感，舌頭味蕾彷彿沐浴在幸福的海洋裡，讓人沉醉其間！

「脆焦糖鮮奶茶」是熱飲，一杯無糖鮮奶茶，配幾塊脆焦糖。脆焦糖就是久違的童年零食-椪糖，蓬鬆的質地，咬起來毫不費力；可以直接含在口中，讓唾液自然將它融化，化成一股甜蜜的汁液滑入食道，這是小朋友不可抗拒的美食。不過，比較正確的用法，應該是用來調整鮮奶茶的甜度。比起使用其他糖種，脆焦糖不只清甜，更多了一股迷人的焦香味，惹人喜歡！

巧克力蛋糕是王品的生日禮之一，服務人員為我們點上蠟燭，並且送上祝福。可惜沒有唱生日快樂歌，少了一點儀式感，我記得同集團的「陶板屋」，就有活潑的慶祝儀式，也許是餐廳調性不同，王品屬性較為內斂吧！

不唱生日快樂歌沒關係，拍張合照是一定要的；因為除了餐後會送上照片留念之外，還有另一個大驚喜！

王 品 盛 宴 套 餐 之二

「煙燻鮭魚佐鮮蝦」份量不多，但海鮮、陸珍兼具。一尾鮮蝦，下襯番茄丁，調味清淡，突顯的是蝦子本身的鮮甜。杏鮑菇一面畫上菱格紋，烘烤上色，搭配奶油醬，吃來香氣迷人、口感軟 Q ，汁液鮮甜。

不過，最精彩的是煙燻鮭魚，塑成半球形的煙燻鮭魚下，竟然包裹著調味過的鮪魚醬！酸甜的滋味，襯托出鮭魚迷人的煙燻味，這絕對是我吃過最好吃的煙燻鮭魚！比起「香煎鴨腿佐蘿美沙拉」，我更推這道沙拉，建議食用的順序是先吃清淡的鮮蝦，接著吃杏鮑菇，最後再享用煙燻鮭魚，必有倒吃甘蔗漸入佳境的感覺。

「海鮮清湯」應該是這餐最令人失望的一道菜色，湯汁鮮甜，海味滿滿，非常好喝；但是鮮蝦、淡菜、花枝、干貝柱的肉質都煮得過老，口感不佳，不推。

第二套王品盛宴的主菜是「法式小羊排佐海大蝦」，以主廚特製香料烘烤的鮮嫩小羊排，佐馬鈴薯泥；海大蝦抹上義式香料、奶油後放進烤箱，以高溫鎖住海大蝦鮮甜。隨餐附上三個小碟，由左至右分別是鮮榨檸檬汁、主廚特製薄荷醬，以及用來包裹骨頭，方便食用的鋁箔紙。

小羊排外表烤得焦香撲鼻，風味雖佳，但是口感較韌，咀嚼費勁。依照骨頭的數量切成三隻，中段最好吃，肉質軟嫩，膻味幾無。薄荷醬最讓我驚豔，完全沒有我預期中的嗆鼻味，先沾一點薄荷醬，再沾一點檸檬汁，芳香酸甜，解膩增味，瞬間將小羊排的風味提升了好幾級，堪稱神醬！

「蒜香綜合蕈菇」裡面有好幾種菇類，味道鮮美，蒜香濃郁。

小羊排的佐醬我很喜歡，薄荷醬、檸檬汁沒用完，覺得有點可惜。這時突發奇想，將它們拌入綜合蕈菇裡面，沒想到意外合拍，非常好吃！

倒是海大蝦不如預期，雖然有奶油和義式香料的加持，香氣十足，鮮甜度也有，可惜口感偏乾。

「黑森林提拉米蘇干層」擺盤甚美，一副秀色可餐的模樣，引人垂涎。

這款「黑森林提拉米蘇干層」完全沒有酒味，餅皮也稍厚稍硬，由上往下切時得費點勁，我們沒有很愛。

「鮮榨果汁」是新鮮水果現榨，裡面有奇異果、鳳梨、蘋果等，100% 無添加，自然濃郁又鮮甜。

王品總是不會讓我失望，就在我們準備離座買單的時候，服務人員送來一個大驚喜：一張加了紙框的雙人照，還有一杯鮮奶茶。重點是鮮奶茶奶泡上面的拉花，竟然是剛才幫我們拍的雙人照！

第一次看到這麼特別的拉花，雖然可以猜出應該是電腦做的拉花，但是無損心中的感動！

王品的用心，是可以看得見的，不管在哪一個細節，哪一個角落。連廁所都裝潢精美，維護得非常乾淨，連空氣也香噴噴，讓如廁成為一種享受。還有少見的水龍頭整合噴射氣流乾手機，洗手、吹乾，一氣呵成，令人擊節讚賞！

🎀王品 台北南京東店

🏡店址：台北市松山區南京東路四段169號

☎️電話：02-87707989

🕐營業時間：

週一~週五

午間：11:30~14:30(最後點餐時間14:00)

晚間：17:30~22:00(最後點餐時間21:00)

週六、週日

午間：11:00~14:30(最後點餐時間14:00)

晚間：17:00~22:00(最後點餐時間21:00)

👉官網：https://www.wangsteak.com.tw/

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