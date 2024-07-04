再來分享一間位於東興市場的大飯糰，從中清路轉進太平路的地方，就在路口處有一間古早味大飯糰！人來人往，沒有google地標，但生意超好欸！

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古早味大飯糰 位置環境

古早味大飯糰就在中清路、五義街、太平路的路口處附近。從中清路轉到太平路的路口就會看到它！店面的招牌、菜單都是顯眼的黃底，雖說在菜市場裡面，但也是非常顯眼好找喔！

網路介紹的文章不多，這天純粹是因為買了斜對面的饕之鄉小籠湯包之後，發現這邊有一攤古早味飯糰，我怎麼會錯過呢？所以就買啦！

古早味飯糰 菜單

價目表全部都在攤位上面，燒餅油條也有賣，飯糰的口味有傳統的飯糰，還有肉排飯糰和紅燒肉飯糰等，除此之外，還有賣現做的豆漿米漿、豆花等等，都一袋一袋的用塑膠袋包著。

古早味的黑糖豆花，裡頭有加花生，看得我也好想買一包吃。

袋裝的豆漿米漿分大小包，大包50元、小包30元，豆花一包50元。

燒餅油條是包好的，也是一袋一袋放在檯面上，想吃可以直接拿，很方便。

古早味大飯糰 付款方式

這邊的付款方式除了現金之外，攤位上面還有LINE PAY可以付款，超方便欸！

古早味大飯糰 肉排飯糰(小) 45元

我點了一顆小份的肉排飯糰，小顆的飯糰SIZE已經超過我的手掌，這驚人的SIZE確定老闆有賺錢？

整體吃起來糯米Q彈好吃，配料也非常古早味，不外乎菜脯、酸菜、花生粉、肉鬆，還有酥脆的油條，和豆干喔！可以加點辣，還蠻好吃的喔！

肉排的部份，我覺得切得不算太大塊，在眾多料中間，存在感有點低啊…但整體來說，還是好吃的啦！

古早味大飯糰 豆米漿 50元

順面買了一份大份的豆米漿，這就可以帶回家分享給家人一起喝啦，米漿的話香醇好喝。整體上這間古早味大飯糰的部分，我覺得口味上還OK，SIZE也蠻大顆的，另外紅燒肉口味的部分和原味我沒吃，下次有機會也想嘗試看看，分享給喜歡吃飯糰的你喔！

店名：古早味大飯糰

地址：台中市北區太平路194號對面

電話：無

公休日：每個月第2與第4個禮拜一

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