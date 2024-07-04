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屏東縣琉球鄉(屏東/小琉球) 洪媽媽早餐店-小琉球30年以上的好滋味，現已第二代經營

2024-07-04 16:50:05 Coco Lin 人氣：112
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窩客好文

Coco Lin

發表篇數：193篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：屏東縣 > 琉球鄉

造訪商家：

洪媽媽早餐
place屏東縣琉球鄉和平路28-5號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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來到小琉球沒有人不知道洪媽媽早餐店，而且洪媽媽超熱情的跟相當多在地的旅宿都有合作，讓我們這幾天入住的民宿也都有跟洪媽媽合作
所以我們帶著民宿提供的早餐券來到這裡享用早餐
不過來到這裡他的步調真的相當快，而且原本還在想說早上很早來到這裡買早餐，人應該比較少，確實一開始人很少，結果不知不覺人潮湧入，真的會買的有點手忙腳亂
全都是自助式所以看到什麼就拿什麼，而且這一間店幾乎很多東西都是自己做，要吃什麼買就對了
而且他們現場的蒜頭辣椒一定要用超香的
現場上面懸掛的品項也都相當的明確，而且還有超人氣排行榜可以供你參考
看看我們的早餐選擇多豐盛，買了很多足足吃了一個早上然後休息一下下午的時間才外出去玩水
最左邊還有「蔥油條」，他就是蔥跟麵粉去炸過，細細品嚐可以吃得到蔥的甜味跟香味，很像大陸的油條比較厚實
「琉球粿」最特別的就是只有米跟花生但他是花生直接都打碎在裡頭所以你是吃不到花生本尊，整體口感相當的扎實
現場有超多琉球櫃的做法不過我個人比較喜歡炸的口感
這樣子炸的酥酥脆脆的好好吃喔
「香腸碗粿」
但我覺得這根本就是琉球粿加香腸，這也太妙了吧，只是他有多了蘿蔔絲還是南瓜絲的感覺，最吃起來加上他的醬汁格外的甜蜜，鹹甜鹹甜的還不錯
不過香腸的部分我還是比較喜歡吃烤起來的，像這樣子的口感有點偏軟我不愛
油條蛋餅
沒有意外，就是油條被蛋餅包裹著，好奇心太重，但這樣子反而很方便帶著外出嘴饞吃

洪媽媽早餐店
（沒有電話預訂的服務，只有現場點餐排隊）
地址： 屏東縣琉球鄉和平路28-5號
營業時間： 05:00–11:00
電話號碼： 08-861 4105




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