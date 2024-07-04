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前陣子端午連假前夕時，找到機會和朋友一起去了龍潭遊玩~

在煩惱要吃甚麼時，透過googlemap找到了一間在地的早午餐餐廳｜森莯Brunch

地點方便，附近又有停車場！很適合旅遊時過來用餐😋

而且餐點選擇還很多樣性，不管是想吃西式還是中式的餐點都有👍

下面就跟著企鵝一起來看看這間龍潭高人氣餐廳

龍潭高人氣早午餐｜森莯Brunch

森莯Brunch是一間龍潭高人氣的早午餐，每到了用餐時間都是人潮滿滿

因為沒有提供訂位，基本上要用餐都要排隊的啦😜

從這裡就可以感覺到不僅龍潭人喜歡吃這間，連觀光客也是愛不釋手！

他們家主打的是炙烤手拍牛肉漢堡和精緻的早午餐拼盤

不管是喜歡吃肉還是想要好好享受午餐時光的朋友都很適合來這坐坐

而且地點也位於龍潭大池附近，吃飽喝足後想去走走散步也OK

森莯Brunch 店面、停車資訊

森莯Brunch的詳細地址為桃園市龍潭區中正路172號1F～

店面的招牌以藍寶色搭配白色為主，顏色還滿明顯好看的！

一經過附近就會注意到它

這邊的地點也算是龍潭市中心的地段，附近有菜市場、龍潭國小和運動公園等等……

不管是假日或是平日都很熱鬧❤️



在森莯Brunch的對面也有收費的汽機車停車場~

對於出遊開車的民眾來說非常方便👍不太需要擔心停車問題

森莯Brunch 用餐環境

森莯的用餐環境是很舒適和明亮的，用餐過程會讓人覺得很舒服沒有壓力！

用餐桌椅以2-4人的方桌為主，如果用餐人數比較多的話可能就要等一下才會有位置～

如果有時間壓力的朋友建議一開門就來，這樣時間會比較剛好🥰

森莯的餐具和醬料皆為自取，自助去就位於結帳點餐區旁邊～

可以點完餐後就順便拿，這樣就不用再多跑一趟😂

此外他們家還有貼心的提供手套，如果有點漢堡的朋友也不用客氣哦！可以放心拿來用

森莯Brunch 菜單

森莯的菜單非常豐富，有各式各樣的餐點

從平凡蛋餅小吃到早午餐拼盤再到手打肉漢堡通通有👍

連小朋友最愛吃的烤果醬土司都有！

想吃什麼都有的選，很適合帶朋友或小朋友一起來這聚餐❤️

另外我自己滿喜歡他們第二頁的拼盤菜單

不止有誘人的圖片還有詳細的內容物說明～讓人看了一目了然！

森莯Brunch 餐點分享

企鵝和朋友各點了一份主餐和飲品~

包含KING肉食主義、玫瑰鹽起司手拍牛、森莯炙烤燒肉以及網友最愛的蘿蔔糕！

餐點一端上桌，聞著那淡淡的肉香，還沒吃就先讓企鵝口水直流🤤

尤其是KING肉食主義餐盤，三種不同的肉食組合加上薯條，看了就讓人覺得超心動！

玫瑰鹽起司手拍牛

他們家的漢堡餅皮可以有三種口感可以選~

分別是港式手工波蘿堡、脆皮布里歐堡、黑傑克竹炭堡三選一！

大家可以依照自己的口味來做選擇哦

企鵝自己是很喜歡脆皮布里歐堡，酥酥脆脆又帶著蛋香，搭配肉排最好吃了😋

他們家的肉排都是店家自己製作的，吃一口就能感受到多汁且扎實的口感！

口口都能感覺到滿滿的肉汁在嘴裡散開，好吃又滿足😍

喜歡吃肉的朋友一定要點他們家的手拍牛漢堡來試試🍔

而且除了肉量外，蔬菜的份量也不少👍大口吃肉的同時也能吃到新鮮的蔬菜

森莯炙烤燒肉

喜歡日式燒肉口味的朋友首推森莯炙烤燒肉🍔

燒肉表面微微焦脆，內部卻保持了多汁柔嫩的口感~

吃的時候能感受到炭火炙烤的香氣！

搭配上特製的醬料，整體吃起來鹹香入味不膩口😋

這款燒肉漢堡的份量也是很足夠，滿滿的肉片都快把起司和蔬菜蓋住了😲

不要看它小小的，吃起來是很有飽足感的！

KING肉食主義餐盤

另一個大推的也是企鵝最愛的就是他們家的餐盤啦！

這道肉食餐盤簡直是肉食愛好者的天堂😍

在這一餐盤裡同時有雞翅、雞腿、帶骨香腸、德式香腸四種肉類🤤

給你大大的滿足，再加上薯條，吃完這一盤感覺都可以不用吃晚餐了🤣

企鵝很喜歡他們家的帶骨香腸🥰

香腸的外皮烤得恰到好處，帶有一層金黃的焦脆感~

咬下去時能聽到清脆的聲音和肉汁在嘴裡四射的感覺！

內部的肉質則是扎實多汁有充滿嚼勁，吃起來口感不但很讚，還有豐富層次感😆

這個雞翅也很厲害！除了雞翅的肉香外還帶著淡淡的檸檬香~

跟一般平常在吃的雞翅風味完全不同！很像是國小營養午餐再吃的那種檸檬雞翅😍

吃起來不但有鮮嫩的肉質還有著檸檬的酸香，口感很豐富🤤

喜歡吃雞翅的朋友點這道就對了！大力推薦

酥皮蘿蔔糕

森莯Brunch 的酥皮蘿蔔糕是網友很推薦的一道餐點~

剛端上桌就散發出濃郁的香氣，酥皮的黃油香和蘿蔔糕的米香交織在一起~

就算前面吃了一整份的漢堡，聞到這香味又餓了🤣

這份蘿蔔糕外皮炸的金黃酥脆，內裡的蘿蔔糕則保持了原有的軟嫩口感，吃起來是滑順且開胃！

他們家的醬也是經過特別設計~有一點果香又有一點金桔的酸甜，非常好吃又特別👍

而且整體不會太過油膩，就算是長輩和小朋友都可以吃

森莯Brunch 評價

這間的早午餐真的是企鵝的愛！餐點好吃又有特色👍

而且店員服務也還滿不錯的~可惜的就是生意太好了🤣🤣

一點到的時候飲料基本上都售完了，很多餐點也快賣完了！！真的是很誇張😂

看來想吃美食還是要早點起床早點出門啊~

推薦給喜歡吃早午餐的朋友，以後來龍潭不用再煩惱吃甚麼啦

森莯Brunch 詳細資訊

地址：桃園市龍潭區中正路172號

停車：森莯對面有收費停車場

電話：03-4796260

營業時間：平日7-13:30、假日7-13:30售完會提早打烊，不提供訂位

（每週一公休，例假日另行公告，無提供訂位服務唷）

📩粉絲團：森莯Brunch粉絲團

💰付款方式：可現金、信用卡結帳



