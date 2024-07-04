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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新竹市北區【新竹】北區｜老黃豬腳大王，當歸豬腳麵線，滿滿膠質清甜湯頭，新竹必吃美食湯推薦

新竹市北區【新竹】北區｜老黃豬腳大王，當歸豬腳麵線，滿滿膠質清甜湯頭，新竹必吃美食湯推薦

2024-07-04 17:02:39 ✡水晶安蹄✡ 人氣：143
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窩客好文

✡水晶安蹄✡

發表篇數：1343篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 北區

造訪商家：

老黃豬腳大王
phone03-5266188
place新竹市北區北門街89號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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新竹城隍廟美食推薦，北門街上的「老黃豬腳大王 」算是每次到新竹常常會造訪的店家，最愛他們家的豬腳湯，夏天店裡有冷氣，冬天吃更是喝完暖呼呼，當歸與清燉兩種口味其實都蠻好吃的，想要吃到更原汁原味的豬腳湯記得點餐時要說不要加味精！

內容目錄

地圖 )
  • 電話：03 526 6188
  • 營業時間 
    星期一: 14:30 – 00:00,
    星期二: 14:30 – 00:00,
    星期三: 14:30 – 00:00,
    星期四: 14:30 – 00:00,
    星期五: 14:30 – 00:00,
    星期六: 14:30 – 00:00,
    星期日: 14:30 – 00:00
  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

    • 老黃豬腳大王位置｜環境

    老黃豬腳大王 」的位置就在熱鬧的北門街上，環境蠻乾淨的，室內室外都有座位，而且晚上開到半夜十二點，當宵夜的話還不錯。「老黃豬腳大王 」門口有豬腳湯的攤車，經過就會聞到當歸香氣，天氣冷的話聞到真的秒餓。

     

    老黃豬腳大王菜單

    除了豬腳湯其實也可以點豬腳切盤，另外還有燙青菜、原汁麵線等，豬腳湯也都可以搭配麵線。

     

    老黃豬腳大王餐點

    當歸豬腳麵線｜原汁豬腳麵線

    每次點餐時都會跟先說不要加味精，吃起來的味道會比較沒那麼甜，但其實味道就已經蠻足夠的，品嚐起來比較清淡一點就是了。兩種口味湯頭其實都算好吃，當歸的味道比較香，原味湯頭不加味精的話比較更淡。

     
     

    豬腳的口感真的很棒，無骨的豬腳肉，膠質滿滿又不會柴柴，咬起來Q彈又嫩，真的好好吃，記得加一點辣椒醬油沾豬腳跟麵線吃會更夠味，其實他們家的滷肉飯也不錯，看心情是要豬腳當配白飯或是麵線都可以。

    這家「老黃豬腳大王」從二十幾年前到新竹時就已經在了，冬天一定會報到的新竹老店推薦！

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