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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 南投縣魚池鄉南投日月潭二日遊｜搭台灣好行暢遊日月潭，玩九族、搭纜車＆遊湖船一次搞定！

南投縣魚池鄉南投日月潭二日遊｜搭台灣好行暢遊日月潭，玩九族、搭纜車＆遊湖船一次搞定！

2024-07-04 17:02:40 好好玩 FUNIT 人氣：107
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窩客好文

好好玩 FUNIT

發表篇數：996篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：南投縣 > 魚池鄉

週末想來個愜意的南投二日遊，又不想開長途車嗎？這時候就非常適合選擇台灣好行暢遊日月潭，大家只要搭乘高鐵到台中高鐵烏日站，接著轉搭台灣好行日月潭線，就能直奔日月潭囉！來到日月潭最經典的玩法就是搭纜車搭遊湖船，接著暢玩九族文化村，就讓我們先來看看，這個超經典的日月潭二日遊行程可以怎麼玩吧！

【台灣好行線嗶卡輕鬆玩，半價跟著來】自2023/5/20~2025/8/31止，使用電子票證（含行動支付）搭乘全臺45條台灣好行路線，即享不分平假日票價5折優惠

重點整理：

南投日月潭二日遊｜台中搭台灣好行直達日月潭

不想開車、不會開車？沒關係，有台灣好行！

本篇小編將介紹如何搭乘台灣好行遊玩日月潭不管你是從台灣的哪一座城市出發來南投，都可以簡便地搭乘台灣好行前往南投日月潭遊玩唷！台灣好行滿足想深度探訪臺灣的旅遊交通需求，讓我們能盡情感受台灣的獨特魅力，小編覺得是目前規劃最貼心最完善的旅遊巴士喔！台灣好行日月潭線有A～F路線，不論是哪一條路線都是從台中出發，非常方便。

圖片來源：台灣好行日月潭線公車客運

日月潭二日遊｜九族文化村，南投必玩遊樂園

推薦閱讀：九族門票｜九族優惠門票怎麼買最划算？【九族＋日月潭纜車】經典玩法推薦給你

▼台灣最大的歐式花園，總占地約六公頃，展現歐洲宮廷的花園風情，也是台灣許多偶像劇拍攝地。▼
圖片來源：好好玩

說到最能代表台灣的遊樂園，你心中會浮現哪些呢？台灣的遊樂園雖然沒有像迪士尼、環球影城那樣的大規模，但卻有代表台灣原住民特色且無可取代的的『九族文化村』！九族文化村開園至今已經有30多個年頭了，園區內有『原住民部落』可以讓遊客認識台灣各族原住民文化，並提供遊客欣賞原住民特色表演，更有適合全年齡層的各項遊樂設施，2001年更加入九族櫻花祭九族空中纜車，並在2013年獲得日本櫻花協會認證為『櫻花名所優選之地』，為日本唯一海外認證的賞櫻名所喔！2018年底開幕全新園區『西班牙海岸』，以西班牙高第建築風格增添了不少度假氣息！

▼復古的蒸氣小火車，讓遊客們享受一下浪漫的歐洲風情。▼

圖片來源：好好玩

九族文化村【必玩設施】

老少咸宜的遊樂設施＋全新園區西班牙海岸

九族文化村除了有原住民表演體驗以外，來到遊樂園就是一定要玩遊樂設施啊！『阿拉丁廣場』裡的音樂馬車、侏羅紀探險、單軌電車等等，絕對是小朋友的首選，也因為是室內的關係，就算是下雨天也可以盡情遊玩喔！想要挑戰刺激體驗的大朋友們，馬雅探險、金礦山探險、UFO自由落體等都是超人氣的排隊設施！

小編推薦必玩 1 : 大漩渦

雖然是急流泛舟，但是圓形的船體行駛在湍急河流上，突然之間就被吸入但漩渦中，是台灣遊樂園少有的設施，來到九族真的非玩不可呀！

圖片來源：好好玩

小編推薦必玩 2 : 飛行船

老少皆宜的飛行船可以帶著遊客們輕鬆遊覽九族的『西班牙海岸』園區。

圖片來源：好好玩

小編推薦必玩 3 : 無敵艦隊

最後，就是從空中搭纜車就可以看到的無敵艦隊(水上雲霄飛車)了，爬升30公尺高，先後退倒衝，再轉正下衝，激起巨大的水花！喜歡刺激的你們可不能錯過這項設施。

圖片來源：好好玩

九族文化村【必看表演】

原住民特色表演

來到九族文化村，小編覺得一定要體驗的就是有原住民的表演了！如果沒有來九族文化村，應該很少有機會可以現場看到道地的原住民舞蹈，甚至是一起跳上一小段舞呢？

▼很值得一看的原住民特色舞蹈表演▼

圖片來源：好好玩

在九族文化村一天共有約六種不一樣的原住民特色表演，每一場都有不同族群的表演者為大家載歌載舞，最後還有機會受邀上台一同尬舞喔！連外國人都抵擋不了原住民舞蹈的魅力呢！下次來九族文化村千萬不要錯過這個難得的機會。

圖片來源：好好玩

九族文化村【必賞花季】

一年一度的櫻花祭典與薰衣草季

圖片來源：好好玩

每年一月底二月初時，九族文化村的年度重要盛事之一就是『九族櫻花祭』了，九族文化村的櫻花祭，是受到日本櫻花協會海外唯一認證的賞櫻名所喔！不用到日本就可以欣賞到跟日本一樣的品質。屆時會有平常沒有的夜間營業，園區會為櫻花們打上各種燈光，形成白天看不到的『夜櫻』，這可是網美們爭相拍照的熱門景點呢！另外九族文化村也會跟日本的祭典一樣，邀請道地的日本屋台到現場，大家也可以在賞櫻的同時吃到跟日本一樣的章魚燒、唐揚炸雞等等，再穿上浴衣整個彷彿置身日本了！接著到了三四月，九族薰衣草季會繼續接棒，頓時園區搖身一變，從粉紅大地變成紫色浪漫，陪伴你與另一半度過難忘的情人節！

圖片來源：好好玩

日月潭二日遊｜搭日月潭纜車，欣賞米其林三星級湖景

推薦閱讀 : 日月潭纜車 【票價+搭乘攻略】高空美景盡收眼底 | 最美水晶纜車

圖片來源：好好玩

九族文化村位於南投山區，所以有許多需要爬坡的地方，自從2001年起園區有了自己的纜車，可以直接從園區最下方往返最頂端，更值得開心的是2009年日月潭纜車興建完畢，路線直接延伸到九族裡面，所以從九族文化村到日月潭伊達邵，只需要在園區最頂端搭纜車就可以直達了，全程只要10分鐘，非常方便！，除了快速以外，從九族到日月潭的這段纜車路線，更被米其林譽為三星級湖景喔，一輩子是不是一定要來搭一次呢？

圖片來源：好好玩
圖片來源：好好玩

日月潭二日遊｜搭船遊湖征服日月潭、吃美食

推薦閱讀 : 日月潭遊湖｜船票優惠＋搭船攻略

下了纜車後，步行一小段就可以到達伊達邵碼頭囉，在伊達邵碼頭就可以搭到傳說中的日月潭環湖遊艇了。環湖遊艇共有三個停靠碼頭，除了伊達邵碼頭，還會停靠玄光寺碼頭以及水社碼頭。實際搭乘過後，真心建議大家一定要來搭一圈，除了有美不勝收的湖景，搭船的途中船長也沒有閒著，在每一個停靠點，船長都會廣播做導覽解說，第一次來日月潭的朋友，你也不會因為沒做功課而錯過任何一片風景，而且就算你沿途都不拍照，光是聽一圈導覽真的就值回票價了！

圖片來源：好好玩

因為日月潭是淡水湖，搭船不會有像海水黏黏的感覺，風吹起來非常舒服，而且湖面很穩，只有會船時會稍微晃動而已。環湖跑景點是最快的方式，因為在湖上行駛都是一直線的最短距離，如果自行開車或搭公車的話，因為要繞著行駛，可能會花上兩倍以上的時間喔！

▼熱鬧的伊達邵老街上有許多的邵族美食、日月潭伴手禮▼

圖片來源：好好玩

景點部分，可以到玄光寺碼頭去朝聖一下超人氣的阿婆茶葉蛋，有時間的話可以接著到水社碼頭租台自行車，騎到向山遊客中心，欣賞路上這段上過CNN報導的自行車步道，最後再回到最熱鬧到的伊達邵碼頭，吃道地的邵族美食買日月潭紅茶小米酒小米酥等伴手禮。最後偷偷告訴大家，接近末班船時一定要來湖上看夕陽真的超美的！

▼最後來欣賞一下日月潭的夕陽，當作這次一日遊的完美結尾～▼

圖片來源：好好玩
日月潭乘船券調整公告
配合日月潭船隊規定，即日起調整為環湖券（限環湖一圈，回到初始搭船碼頭），如您有多點搭乘需求者，須依現場規定加價購票，請依店家現場公告為主。

日月潭二日遊｜優惠交通、門票

這趟行程看似跑了很多地方，搭了很多交通工具，感覺很麻煩，其實只要在線上訂票就能搞定日月潭交通及門票囉！除了省去現場購票時間，還不能大排長龍等買票，真的超便利，完全符合小編的懶人個性啊！

日月潭旅遊優惠

【日月潭A基本款】船+纜車+遊湖巴士【日月潭B樂活款】台中日月潭來回車票(電子票證)+船+自行車+遊湖巴士【日月潭C好行款】台中日月潭來回車票(電子票證)+船+纜車+遊湖巴士【日月潭D暢遊款】台中日月潭來回車票(電子票證)+船+九族+遊湖巴士

日月潭＋阿里山旅遊優惠

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日月潭旅遊攻略

日月潭怎麼玩

日月潭美食攻略

日月潭住宿攻略

日月潭活動攻略

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