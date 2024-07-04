週末想來個愜意的南投二日遊，又不想開長途車嗎？這時候就非常適合選擇台灣好行暢遊日月潭，大家只要搭乘高鐵到台中高鐵烏日站，接著轉搭台灣好行日月潭線，就能直奔日月潭囉！來到日月潭最經典的玩法就是搭纜車、搭遊湖船，接著暢玩九族文化村，就讓我們先來看看，這個超經典的日月潭二日遊行程可以怎麼玩吧！

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南投日月潭二日遊｜台中搭台灣好行直達日月潭

不想開車、不會開車？沒關係，有台灣好行！

本篇小編將介紹如何搭乘台灣好行遊玩日月潭。不管你是從台灣的哪一座城市出發來南投，都可以簡便地搭乘台灣好行前往南投日月潭遊玩唷！台灣好行滿足想深度探訪臺灣的旅遊交通需求，讓我們能盡情感受台灣的獨特魅力，小編覺得是目前規劃最貼心最完善的旅遊巴士喔！台灣好行日月潭線有A～F路線，不論是哪一條路線都是從台中出發，非常方便。

圖片來源：台灣好行日月潭線公車客運

日月潭二日遊｜九族文化村，南投必玩遊樂園

▼台灣最大的歐式花園，總占地約六公頃，展現歐洲宮廷的花園風情，也是台灣許多偶像劇拍攝地。▼

圖片來源：好好玩

說到最能代表台灣的遊樂園，你心中會浮現哪些呢？台灣的遊樂園雖然沒有像迪士尼、環球影城那樣的大規模，但卻有代表台灣原住民特色且無可取代的的『九族文化村』！九族文化村開園至今已經有30多個年頭了，園區內有『原住民部落』可以讓遊客認識台灣各族原住民文化，並提供遊客欣賞原住民特色表演，更有適合全年齡層的各項遊樂設施，2001年更加入九族櫻花祭與九族空中纜車，並在2013年獲得日本櫻花協會認證為『櫻花名所優選之地』，為日本唯一海外認證的賞櫻名所喔！2018年底開幕全新園區『西班牙海岸』，以西班牙高第建築風格增添了不少度假氣息！

▼復古的蒸氣小火車，讓遊客們享受一下浪漫的歐洲風情。▼

圖片來源：好好玩

九族文化村【必玩設施】

老少咸宜的遊樂設施＋全新園區西班牙海岸

九族文化村除了有原住民表演體驗以外，來到遊樂園就是一定要玩遊樂設施啊！『阿拉丁廣場』裡的音樂馬車、侏羅紀探險、單軌電車等等，絕對是小朋友的首選，也因為是室內的關係，就算是下雨天也可以盡情遊玩喔！想要挑戰刺激體驗的大朋友們，馬雅探險、金礦山探險、UFO自由落體等都是超人氣的排隊設施！

小編推薦必玩 1 : 大漩渦

雖然是急流泛舟，但是圓形的船體行駛在湍急河流上，突然之間就被吸入但漩渦中，是台灣遊樂園少有的設施，來到九族真的非玩不可呀！

圖片來源：好好玩

小編推薦必玩 2 : 飛行船

老少皆宜的飛行船可以帶著遊客們輕鬆遊覽九族的『西班牙海岸』園區。

圖片來源：好好玩

小編推薦必玩 3 : 無敵艦隊

最後，就是從空中搭纜車就可以看到的無敵艦隊(水上雲霄飛車)了，爬升30公尺高，先後退倒衝，再轉正下衝，激起巨大的水花！喜歡刺激的你們可不能錯過這項設施。

圖片來源：好好玩

九族文化村【必看表演】

原住民特色表演

來到九族文化村，小編覺得一定要體驗的就是有原住民的表演了！如果沒有來九族文化村，應該很少有機會可以現場看到道地的原住民舞蹈，甚至是一起跳上一小段舞呢？

▼很值得一看的原住民特色舞蹈表演▼

圖片來源：好好玩

在九族文化村一天共有約六種不一樣的原住民特色表演，每一場都有不同族群的表演者為大家載歌載舞，最後還有機會受邀上台一同尬舞喔！連外國人都抵擋不了原住民舞蹈的魅力呢！下次來九族文化村千萬不要錯過這個難得的機會。

圖片來源：好好玩

九族文化村【必賞花季】

一年一度的櫻花祭典與薰衣草季

圖片來源：好好玩

每年一月底二月初時，九族文化村的年度重要盛事之一就是『九族櫻花祭』了，九族文化村的櫻花祭，是受到日本櫻花協會海外唯一認證的賞櫻名所喔！不用到日本就可以欣賞到跟日本一樣的品質。屆時會有平常沒有的夜間營業，園區會為櫻花們打上各種燈光，形成白天看不到的『夜櫻』，這可是網美們爭相拍照的熱門景點呢！另外九族文化村也會跟日本的祭典一樣，邀請道地的日本屋台到現場，大家也可以在賞櫻的同時吃到跟日本一樣的章魚燒、唐揚炸雞等等，再穿上浴衣整個彷彿置身日本了！接著到了三四月，九族薰衣草季會繼續接棒，頓時園區搖身一變，從粉紅大地變成紫色浪漫，陪伴你與另一半度過難忘的情人節！

圖片來源：好好玩

日月潭二日遊｜搭日月潭纜車，欣賞米其林三星級湖景

圖片來源：好好玩

九族文化村位於南投山區，所以有許多需要爬坡的地方，自從2001年起園區有了自己的纜車，可以直接從園區最下方往返最頂端，更值得開心的是2009年日月潭纜車興建完畢，路線直接延伸到九族裡面，所以從九族文化村到日月潭伊達邵，只需要在園區最頂端搭纜車就可以直達了，全程只要10分鐘，非常方便！，除了快速以外，從九族到日月潭的這段纜車路線，更被米其林譽為三星級湖景喔，一輩子是不是一定要來搭一次呢？

圖片來源：好好玩

圖片來源：好好玩

日月潭二日遊｜搭船遊湖征服日月潭、吃美食

下了纜車後，步行一小段就可以到達伊達邵碼頭囉，在伊達邵碼頭就可以搭到傳說中的日月潭環湖遊艇了。環湖遊艇共有三個停靠碼頭，除了伊達邵碼頭，還會停靠玄光寺碼頭以及水社碼頭。實際搭乘過後，真心建議大家一定要來搭一圈，除了有美不勝收的湖景，搭船的途中船長也沒有閒著，在每一個停靠點，船長都會廣播做導覽解說，第一次來日月潭的朋友，你也不會因為沒做功課而錯過任何一片風景，而且就算你沿途都不拍照，光是聽一圈導覽真的就值回票價了！

圖片來源：好好玩

因為日月潭是淡水湖，搭船不會有像海水黏黏的感覺，風吹起來非常舒服，而且湖面很穩，只有會船時會稍微晃動而已。環湖跑景點是最快的方式，因為在湖上行駛都是一直線的最短距離，如果自行開車或搭公車的話，因為要繞著行駛，可能會花上兩倍以上的時間喔！

▼熱鬧的伊達邵老街上有許多的邵族美食、日月潭伴手禮▼

圖片來源：好好玩

景點部分，可以到玄光寺碼頭去朝聖一下超人氣的阿婆茶葉蛋，有時間的話可以接著到水社碼頭租台自行車，騎到向山遊客中心，欣賞路上這段上過CNN報導的自行車步道，最後再回到最熱鬧到的伊達邵碼頭，吃道地的邵族美食買日月潭紅茶、小米酒、小米酥等伴手禮。最後偷偷告訴大家，接近末班船時一定要來湖上看夕陽真的超美的！

▼最後來欣賞一下日月潭的夕陽，當作這次一日遊的完美結尾～▼

圖片來源：好好玩

日月潭乘船券調整公告

配合日月潭船隊規定，即日起調整為環湖券（限環湖一圈，回到初始搭船碼頭），如您有多點搭乘需求者，須依現場規定加價購票，請依店家現場公告為主。

日月潭二日遊｜優惠交通、門票

這趟行程看似跑了很多地方，搭了很多交通工具，感覺很麻煩，其實只要在線上訂票就能搞定日月潭交通及門票囉！除了省去現場購票時間，還不能大排長龍等買票，真的超便利，完全符合小編的懶人個性啊！

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