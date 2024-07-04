這間隱藏在休閒漁池上的三步五食餐廳，真的是蓋在釣魚池上，周邊山明水秀風景極美，還可以看到鴨群悠遊超愜意，就連平日釣客和用餐人潮也是不少，建議平日也要事先預約訂位，我們是平日午餐時段來用餐，沒想到生意好到都客滿，內用座位都是已經預約訂位的客人，餐點有牛肉麵、打拋豬販、水餃、熱炒、活魚、雞料理等，價位落在$80~$900之間，建議訂位時活魚料理與雞料理都要一起事先預訂，現場不一定會有唷！！

三步五食 在哪？

三步五食位在龍潭龍心路三和段，google導航建議導航即可，周邊有青山吉田、三和青創基地、多肉植物園、佳和錦鯉園等，來這兒走走也可以連同周邊一起逛逛唷！！開車可以停放在三步五食旁的停車場，或者是佳和錦鯉園前的停車場在走過來，停車相當便利

釣魚池

一開過來就可以看到超大的釣魚池，魚池相當寬敞，中間有座小島，是鴨鴨們悠閒踏足的地方，整個景色是山明水秀，給人舒服放鬆的氛圍感，平日這裡的釣客也不少，完全就是釣客放鬆的好地方，餐廳就建在魚池上方，沒有過多的裝潢

半戶外座位區

從餐廳入口進來就有半戶外的座位，店內座位已經都預訂滿了，沒有預訂的話就只能選擇門口的空間，來到這裡真的需要防蚊液噴好噴滿，不然回家肯定成為紅豆冰唷！！

餐廳對面還有一個休閒的空間～

室內座位區

店內空間以大圓桌為主，沒有過多裝潢，餐廳內部是有冷氣的，我們平日中午來，真的是完全客滿狀態，每一桌都有人已經預訂了，真的強烈建議一定要事先預約訂位唷！！

這裡也有販售冰飲以及酒類，有興趣也可以看看

這裡採自助式，碗盤餐具等有需要都可以自己拿取

菜單MENU

菜單有牛肉麵、打拋豬販、水餃、熱炒、活魚、雞料理等，價位落在$80~$900之間，活魚料理以及雞料理都需要事先預訂唷！！

還好我們當天還能夠點魚，魚都是現撈的，新鮮看得見～

餐點

牛肉麵

牛肉麵是紅燒湯頭，肉塊給的滿多的，一份$150，湯頭偏鹹一些，是濃郁鹹香的口感～

打拋豬乾麵

打拋豬肉給的很大方，裡面加入了半熟蛋，蛋液融入打拋豬麵相當好吃，鹹香帶辣開胃又滿足

客家燜筍

客家燜筍也很不錯，筍子清甜爽脆，簡單調味就很美味，也滿下飯的～

梅干扣肉(片)

梅干扣肉是以片計算，一片70元滿大片的，滷得相當入味，鹹香軟嫩，也是白飯殺手啊！！

酥炸鮮蚵

酥炸鮮蚵就中規中矩了，我們可能也拍得比較久，冷掉了也不夠酥，不過鮮蚵顆顆飽滿肥美，相當加分

時令蔬菜

龍鬚菜清炒就很美味，有加酒下去拌炒，多了特殊的香氣

鹽烤魚(中)

真的是魚池現抓的新鮮活魚下去鹽烤，我們的是中型魚價格$480，鹽薄薄一層裡面塞上大蒜鹽烤過後輕鬆扒皮，撒上點胡就很美味，魚的肉質相當鮮嫩多汁，還沒有土味，真的是超級好吃，超級推薦大家來這一定要吃活魚料理唷！！

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店家/景點資訊

店家名稱：三步五食

所在地址：臺灣桃園市龍潭區龍新路三和段1369巷60弄15號

營業時間：日 一 三 四 五 六 06:00-18:00

店家電話：0932166998

評價：★★★★★ Google即時導航

交通資訊

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