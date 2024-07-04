今天再來挑戰小港找美食
這家有來過一次 印象不錯 只是每次來都客滿
這次已經特別提早來 裡面位子還是一下就坐滿了 (所以就沒拍裡面囉)
個人整體評價是⭐⭐⭐⭐
環境乾淨整潔 有冷氣可以吹 還有電視可以看
店員服務態度親切 上菜速度也快
只是有時候會送錯菜要說一下 次數有點頻繁 @@"
餐具需自取 價格平價 CP值不錯
難怪才4點多就人滿為患啦 🤩
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以下是吃後感想:
肉燥飯
肉燥飯還蠻大一碗的 一上桌就超級香的
是肥瘦均勻的細碎肉末 混合油蔥跟豬油香
充滿濃濃家常味 好吃 ~
乾麵
原以為乾麵會像一般陽春麵那樣
老頭子說除了有淋肉燥外 裡面還加了芝麻醬?
他覺得麵條雖然一般 但是味道和份量都讓他很滿意 🤤
皮蛋豆腐
皮蛋蛋黃是我最喜歡的流心~
滷菜
滷味是先燙過再淋醬油膏 價格也平價 👍
燙青菜
空心菜好嫩 好好吃 😄
貢丸湯
吃完來點清爽的湯做完美的收尾
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這一餐吃的飽又滿足 果然名不虛傳
每次美食探險挖到好店 真是人生小確幸
有機會經過小港還會再來的 👌👋
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