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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 食記 - 高雄 小港區 祥宏麵飯食堂

食記 - 高雄 小港區 祥宏麵飯食堂

2024-07-04 21:23:00 湯小君 人氣：127
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窩客好文

湯小君

發表篇數：97篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 小港區

造訪商家：

祥宏麵飯食堂
phone07-8070213
place高雄市小港區水秀路103號
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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今天再來挑戰小港找美食

這家有來過一次 印象不錯 只是每次來都客滿

這次已經特別提早來 裡面位子還是一下就坐滿了 (所以就沒拍裡面囉)

 

個人整體評價是⭐⭐⭐⭐

 

 

環境乾淨整潔 有冷氣可以吹 還有電視可以看

店員服務態度親切 上菜速度也快

只是有時候會送錯菜要說一下 次數有點頻繁 @@"

餐具需自取 價格平價 CP值不錯

 

難怪才4點多就人滿為患啦 🤩

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以下是吃後感想:

 

肉燥飯

 

肉燥飯還蠻大一碗的 一上桌就超級香的

是肥瘦均勻的細碎肉末 混合油蔥跟豬油香

充滿濃濃家常味 好吃 ~

 

乾麵

 

 

原以為乾麵會像一般陽春麵那樣

老頭子說除了有淋肉燥外 裡面還加了芝麻醬?

他覺得麵條雖然一般 但是味道和份量都讓他很滿意 🤤

 

皮蛋豆腐

 

皮蛋蛋黃是我最喜歡的流心~

 

滷菜

滷味是先燙過再淋醬油膏 價格也平價 👍

 

燙青菜

空心菜好嫩 好好吃 😄

 

貢丸湯

吃完來點清爽的湯做完美的收尾

 

 

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這一餐吃的飽又滿足 果然名不虛傳 

每次美食探險挖到好店 真是人生小確幸

有機會經過小港還會再來的 👌👋

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