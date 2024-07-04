逢甲夜市週邊暇嗑石鍋-台中少見三杯雞火鍋香氣爆棚推推

逢甲夜市週邊這家火鍋很厲害！暇嗑石鍋七種爆炒湯頭外加精燉高湯選擇超多！外面少見三杯雞鍋底桌邊翻炒香氣爆棚，現切肉盤、彈牙海鮮～連職棒球星都愛的火鍋就在逢甲夜市暇嗑石鍋！現在開放宵夜場囉～

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暇嗑石鍋的位置就在逢甲夜市附近的福星北路上，距離星享道飯店不會太遠～從洲際棒球場開車過來只要15分鐘以內，一開門就看到超多職棒球星的簽名～搞不好下次來吃火鍋就可以遇到明星球員！

暇嗑石鍋招牌爆炒三杯雞石頭鍋

三杯雞這樣的料理在平常餐廳不少見～但是出現在火鍋鍋底的選擇阿季還是第一次看到！而且還真的拿出老薑、麻油、蠔油和花雕酒～加上雞腿之後直接在桌邊爆炒！

先把鐵鍋燒到高溫~接著放入洋蔥、老薑、麻油下去拌炒，這樣就已經香氣爆表了！接著再加入雞腿、蠔油～那鹹香的味道真的讓人口水差點流出來！最後再加入暇嗑石鍋特別熬煮的大骨高湯～

暇嗑石鍋店裡給的菜盤也非常的豐盛～多種新鮮的當季蔬果都幫大家準備好了，搭配三杯雞鍋真的是色香味俱全～營養也是滿點啦！

阿季推薦這一鍋一定要搭配店裡的店裡的乾拌麵線！因為合適度真的百分百，推薦可以夾一點麵線、加一點三杯雞的湯底、再來一塊香噴噴的雞腿肉～完美！

海鮮三寶搭配麻辣牛奶暇嗑石鍋必點好料

麻辣鍋怕太刺激、牛奶鍋又怕太膩～說到阿季最愛的火鍋口味“麻辣牛奶鍋”絕對有排在阿季的前三名！暇嗑石鍋的麻辣鍋底是自家用了22種辛香料和四川豆瓣醬來拌炒～這就已經夠厲害了，裡面的牛奶用的竟然是北海道來的十勝鮮奶！這也太不計成本了吧～

最後還要加入店家自己熬製的高湯～每一口都是用心，難怪這湯頭喝起來奶香濃郁但卻不會膩口、又麻又香但喝起來卻不會讓肚子不舒服，馬上列在阿季的麻奶鍋推薦名單了啦！

這湯頭不管要拿來搭配海鮮還是肉品都非常適合！阿季就是先點了海鮮系的特選三寶鍋～再搭配這麻奶湯頭，海鮮三寶裡面有白蝦、蛤蜊、鯛魚～滿滿一大碗超級澎湃！

海鮮的味道原本是屬於比較清淡的，但是加上麻奶鍋整個讓人胃口大開阿！暇嗑石鍋的海鮮新鮮程度很可以～蝦子彈牙、鯛魚細嫩、每一顆蛤蜊超大超甜！看到照片阿季又餓了啦～

現切牛肉、手切肉燥飯~更多好料推推

吃火鍋怎麼能少了肉片呢？阿季要大推暇嗑石鍋的現切肉片～每一盤都是用原塊肉來切的唷！看看這無骨牛小排的油花超美～讓人食指大動阿！

現切的牛肉只要簡單燙一下吃原味就好吃，肉汁超甜、超享受，也可以搭配店裡特調的特製醬料～裡面基底的和風醬也是老闆自己調配冷製的唷！

店裡的滷肉飯也是特別找來的！手切肉塊來滷製～不只看得到也吃得到，鹹香中帶著一點甜味～一不小心就會吃完一整碗的那種！什麼減肥計畫通通先放在一邊啦～

既然店裡的麻辣醬這麼厲害～怎麼可以不試試暇嗑石鍋的麻辣鴨血豆腐呢?!在火鍋煮熟前先來上一盤～絕對會是最棒的開胃菜，豆腐鴨血細細嫩嫩的口感加上香噴噴帶點辛辣的醬香～大大來一口超過癮的啦！

李振輝扁食拼盤阿季也要私心推推～這也是老闆特別從彰化二林找來的好料，火鍋料裡面阿季最愛的就是這種餃類、丸子，這樣一盤就有三種不同的口味～口感紮實有彈性，和一般的火鍋料真的不一樣耶！喜歡的朋友千萬不要錯過～

暇嗑石鍋環境介紹與營業資訊

一開始看到暇嗑石鍋的店名阿季還有點不瞭解～走到門口看到可愛的鯊魚就真相大白了啦！店裡的座位很有彈性～想要一個人來吃火鍋還是一群人一起來聚餐吃起來飽飽暇嗑石鍋都是好選擇！而且現在還從中午一路營業到凌晨兩點～看完球賽宵夜場要來吃也沒問題！

來店裡吃火鍋還有飲料任你選喝到飽！大家最愛的果汁、菊花茶～還是現在吃火鍋的標配“冬瓜檸檬冰沙”，暇嗑石鍋這裡通通都有～而且是無限量的唷！

暇嗑石鍋目前在台中只有一家店～雖然還不是大型連鎖品牌但是用心程度、美味好吃感動人的程度真的完全不輸大型火鍋店耶！真的要大大推薦喜歡吃火鍋的朋友們來試試～不一樣的石頭爆炒鍋就在逢甲夜市暇嗑石鍋唷！

====店家資訊====

暇嗑石鍋-逢甲福星店

地址：台中市西屯區福星北路33號

營業時間：11:30–02:00

電話：04 2452 9048

粉絲專頁：暇嗑石鍋粉絲頁

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