金門住宿 推薦體驗古色古香的閩式建築，位在瓊林聚落的壹樓文旅，去年翻新開幕，保有獨特古厝韻味，更兼具現代住宿便利，房間內陳設簡約文青，乾濕分離的衛浴，飲品、手沖咖啡、零食無限供應，還有好吃的金門道地早餐，整體幽靜雅致讓我們都相當喜歡

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壹樓文旅 金門住宿推薦

壹樓文旅 座落在金門規模最大的古厝聚落瓊林聚落中，去年才翻新完成開幕，鄰近金門尚義機場，想往金城、金寧、金沙、金湖玩都很便利，跟著入口停車場的指引牌，隨著小徑轉個彎就抵達，靜謐氛圍讓我們彷彿來到另個時空，前庭有個寬敞庭院，能讓小孩跑跳玩耍，一旁擺設搖椅可在此放空休憩

壹樓文旅 金門古厝民宿

地址：金門縣金湖鎮179號

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壹樓文旅 民宿環境

壹樓文旅為一落四櫸頭帶後裙房的格局，前後方都有具體的院牆圍塑，特別是木構件上方彩色為青藍色，帶著特殊含義或官宦人家才會使用的特殊色，民宿主人種植許多盆栽裝點綠意，多份溫馨感，修復後的古厝保留完整百年前的老宅格局，就讓我們入住古厝，好好體驗當時的官宦人家的生活：）

率先看到民宿大廳，也是以前住戶祠堂，也是提前或回程要來寄放行李所在，一旁擺著雅緻長桌，是每天享受早餐的地方，因這次金門行多天遇到下雨，也成為我和好友的辦公所在

一旁擺放不少金門旅遊資訊，都能參考

位於左側的廂房，規劃成茶水間，提供零食、手沖咖啡、茶飲、及飲水機，像早上時我們都會來這手沖咖啡來醒醒腦

公共冰箱內每房有專屬格子，這點也覺得相當貼心

閣樓家庭房

壹樓文旅共有五間客房，這次入住閣樓家庭房，採樓中樓格局，挑高寬敞的空間，分成上下兩層，房型相較更寬敞，一樓有張雙人床，躺感與枕頭都相當舒適，一旁還有張梳妝台，備有鏡子及三段調光的檯燈

每房都備有飲品、眼罩、及面膜，真的貼心到不行

備有室內拖鞋及穿鞋椅

乾濕分離的衛浴，備有洗髮精、沐浴乳、毛巾、牙刷等備品

對於漂染的我，很在意民宿準備的吹風機，壹樓文旅選用日系吹風機，讓我增加洗頭意願XD

入住即贈壹樓文旅自製帆布袋，簡約樣式很好搭配，更適合背出去添購伴手禮

接著踏著木階梯攀上小閣樓

二樓是小閣樓榻榻米地舖，至多可入住四位，尤其是二樓有種秘密小空間的設置，不管是小小孩要來翻滾跑跳，或像好友有從事頌缽，這個場域都很適合

小閣樓一旁有著木窗，拍起來氛圍感拉滿，打開窗戶探出去欣賞古厝別又一番韻味

民宿老闆讓我們參觀其他房型，像位於後側的雙人房，一樣雅緻舒適

也有兩單床的雙人房型，床鋪靠牆處都鋪上了防撞墊，空間精巧可愛

壹樓文旅 金門特色早餐

民宿老闆每日都會準不同的金門特色早餐，像第一天是石蚵手工麵線，搭配閩式燒餅及我最愛的金門油條，讓我每天都很期待早餐的到來

金門豐富人文風情和獨特美食，很適合慢遊深度體驗，自駕交通工具推薦金豐租車，在金門尚義機場即可取車，還有甲地乙還服務，入住壹樓文旅閩式建築古厝，感受幽靜美好，養精蓄銳享受美好早餐，再來好好出發暢遊金門

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使用期限：2025.12.31

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主！

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