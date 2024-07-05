暢遊金門怎麼玩？首選租機車趴趴走最便利，金門租車推薦 金豐租車，機場即可取車，附贈金門好厲害地圖好吃好玩一網打盡，在圓頭肉乾金門農牧概念館大啖全台唯一溫體全牛火鍋吃到飽，前往金合利鋼刀觀光工廠欣賞鋼刀鍛造過程解說，還有DIY金工小刀體驗，伴手禮首選好吃不黏牙的金門貢糖，聖祖食品讓你貢糖試吃吃到飽，還有絕美海景私廚料理海角之東36，入住金門閩式古厝壹樓文旅體驗幽靜美好，下次來金門就這樣安排

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【金豐租車】

輸入折扣碼 【sali25km】全車系9折優惠 （請點我）

使用期限：2025.12.31

金門租車推薦 金豐租車

去年兩趟金門旅遊，讓我深深愛上金門美好，這次和好友再訪金門三天兩夜，決定以機動性高的機車租賃，選擇評價極佳【金豐租車】，一起暢遊玩嗨金門！

【金豐租車】租車流程相當便利，一到金門尚義機場，往大廳方向就可看到【金豐租車】服務櫃檯，提前於官網預訂車輛，避免現場無車或需要久候，現場臨櫃填寫資料完成，即可至機場對面取車，有大件行李也能使用付費方式，請【金豐租車】送至民宿或飯店

像這次來金門僅有安排一天行程，其他天走隨性路性，剛好就能參考【金豐租車】的金門好厲害地圖，上面有行程推薦，還能集點還車換好禮！拿這張地圖前往上面配合店家，都有不同優惠，好吃好玩也能省荷包

接著走到機場對面【金豐租車】即可領車！【金豐租車】現場車輛齊全，車況也都很新，車廂置物空間寬廣，完全能放下我的電腦包，備有兩件雨衣、兩頂安全帽及安全帽拋棄內襯，也能加價選擇手機架，在行程中更便利找路

【金豐租車】在金門共有三間，像我去機場店取車，途中去金城店換安全帽，還有位在市區的金湖店，貼心是【金豐租車】能甲店租借乙店還車，取車時就能預定還車點，相當便利，想租借高級車款在【金豐租車】也都有！

金豐租車 ｜官網

機場店 金門縣金湖鎮尚義機場2號 營業時間： 08:30-18:30

金城店 金門縣金寧鄉伯玉路一段359-1號 營業時間： 08:30-18:30

金湖店 金門縣金湖鎮太湖路二段201號 營業時間： 08:30-17:30

圓頭肉乾金門農牧概念館 金門牛吃到飽

來金門必吃美食就選這間，全台唯一溫體全牛火鍋吃到飽 圓頭肉乾金門農牧概念館，首創鮮沖溫體酒糟牛肉麵再進化，酒糟牛肉無限續盤， 搭配 30 種以上全牛部位只要888元，主角酒糟牛自產自銷，還有金門唯一溯源身分證牛肉乾，安心品嚐產地直送餐桌的絕佳美味

金門酒糟牛教父之稱的「薛承琛」先生，是圓頭肉乾創始者，鮮沖溫體牛肉麵也是創辦人獨創研發，因自家養殖與熟悉酒糟牛料理部位運用經驗，現推出溫體全牛火鍋，不僅溫體酒糟牛肉無限續盤，還有30種以上的全牛部位，來圓頭肉乾金門農牧概念館當牛肉富翁，就算專程搭飛機來金門品嚐都可以

圓頭肉乾金門農牧概念館 座位區採半開放式，空間明亮寬敞，用餐方式分成牛肉麵及溫體全牛火鍋兩部份，不加收一成服務費

另一側為特色金門伴手禮展售區，有金門唯一溯源身分證牛肉乾，還有常溫牛肉麵料理包、精釀啤酒、金門高粱等，為延續社會責任，現場設置晨光基金會妙妙屋庇護工場公益專櫃，能買到合作的專屬金門紀念品

圓頭肉乾金門農牧概念館 菜單

圓頭肉乾金門農牧概念館 用餐分成兩種方式，牛肉麵採單點方式，附贈小菜，自助吧茶水、醬料、冰淇淋可無限享用：選擇溫體全牛火鍋吃到飽，自助吧所有食材都能無限取用，若不吃牛的朋友，也能選擇黃魚海鮮鍋+豬肉盤吃到飽，溫體全牛火鍋吃到飽又分成一盤溫體牛肉鍋為599元，無限續盤溫體牛肉為888元，下午離峰時段還有85折優惠，當然是直攻無限續盤最划算！

自助吧茶水、醬料、冰淇淋可無限享用

全台唯一溫體全牛火鍋吃到飽就在 圓頭肉乾金門農牧概念館，多達30種以上的全牛部位，各種意想不到的部位在這都有，可以每種都先拿一種嚐鮮看看，不吃內臟的朋友也有牛肉丸、牛頭肉、牛米血

無限供應的小菜系列，有嫩烤牛小排、台式牛米血、涼拌牛腱、涼拌牛肚、涼拌牛肝、紅燒牛蹄等，都有一定水準，滋味都很不錯都

金門酒糟牛以高粱酒糟飼養，肉質緊實鮮嫩鮮甜，現點現切，像我們選擇吃到飽方案，吃完一盤後再拿空盤去切肉區換肉，部位沒有特定但都軟嫩好吃

建議一次涮一片肉就好，略變色即可開吃，以最佳狀態享受金門酒糟牛的美味

圓頭肉乾金門農牧概念館

地址：金門縣金寧鄉伯玉路二段169號

電話：08 232 9918

時間：10:30-20:00 *週三公休

官網｜ＦＢ

金合利鋼刀觀光工廠

選購金門特產，怎能錯過用砲彈殼鍛造的純正鋼刀！金合利鋼刀觀光工廠 不僅能購買實用與機能兼具的金門鋼刀，還有觀看每日兩場 11:00、14:00的鋼刀鍛造過程解說，從將砲彈切割，到鍛造至刀具成品，讓人大開眼界，現場還有DIY體驗課程，能鍛造專屬的小金刀鑰匙圈，相當有趣

金工體驗課程 DIY小刀鑰匙圈

來金合利鋼刀觀光工廠 還能體驗自製小刀鑰匙圈，每天有10:00與14:30兩個場次，流程約一個小時，能事前預約，一個人費用880元，從小孩到成人都很適合的金工體驗

小刀鑰匙圈從刻字、打磨到拋光、親手自作完成真的超有成就感，更是滿滿心意的伴手禮

金合利鋼刀觀光工廠

地址：臺灣金門縣金寧鄉伯玉路一段236號

時間：09:00–18:00

電話：082-323-999

官方line：@maestrowu

官網｜ＦＢ

聖祖食品觀光工廠 金門老字號貢糖

選購金門伴手禮，當然要來點好吃不黏牙的金門貢糖！聖祖食品觀光工廠 貢糖口味多達十二款，來這試吃貢糖吃到飽，還有免費提供茶飲，聖祖食品觀光工廠 一樓為展售中心，二樓可觀看貢糖製作過程，友人極力推薦聖祖的豬腳貢糖，香甜軟Ｑ有夠涮嘴，我也深深愛上

聖祖食品在金門分店很多，但聖祖食品觀光工廠最具規模，在這不僅有貢糖，還有牛肉乾、蛋捲、麵線、想一網打盡金門各式伴手禮，很適合直接前往，現場還免費供應茶水搭配解膩，難怪遊覽車直接一車一車來，讓遊客們方便買起來，若買太多也別擔心，聖祖食品提供直送機場或直接宅配到指定地點的服務，相當貼心

聖祖食品販售12種口味的貢糖，芙蓉酥、采玉酥、海蘭酥、花生貢糖、豬腳貢糖、原味貢糖、能量果子、軟貢糖、芝麻貢糖、鹽酥貢糖、甜酥貢糖、蒜味貢糖、每種口味都具特色，但我還是鍾愛豬腳貢糖，香甜Ｑ軟的口感讓人著迷

空氣中飄散著濃郁花生香，可走上二樓觀看貢糖製作過程，貢糖每日新鮮手工現做，看著工作人員費力著，才知道每塊貢糖都得來不易，只好走刀速再多買幾包 哈哈

聖祖食品觀光工廠 ｜官網

地址：金寧鄉伯玉路二段301號

時間：09:00-18:00

電話：08 232 3456

海角之東36 金門私廚 直火燒烤料理

位在金門最東邊，坐擁絕美的海景餐廳 海角之東36，供應金門少見的高級私廚料理，以直火700度料理原汁原味的新鮮食材，像大蝦、牛排、伊比利豬、牛橫隔膜等，香氣十足滋味絕佳，想品嚐不一樣的金門美食浪漫一下，記得事先預約起來

外觀氣派的海角之東36，座落金門最東邊的復國墩聚落，今年正式開幕，以精緻的直火私廚料理融入在地特色，加上絕美海景場域，迅速打響人氣，店門口擺放21個金門鋼砲，代表迎接貴賓的21響禮砲概念，對面也設有超大停車場，開車前往停車不成問題

一到先前往海角之東36三樓觀景台，眺望360度絕美海景，可惜當天氣候欠佳，不然一定會更美

接著前往二樓用餐區，空間優雅寬敞，使用大片落地窗，採光極佳也能輕鬆眺望金門美景，身為金門首間精緻的私廚料理，在裝潢空間上的設計真的很講究

海角之東36 菜單

海角之東36坐擁絕美海景的精緻用餐空間，搭配上嚴選各式食材的700度直火料理，價格其實不算貴，我們這次四個人來攻略，各點選一種主食，美妙滋味讓我們意猶未盡

經典手作麵包：松露麵包、和風沙拉

烤得香酥的自製手作麵包，夾入滿滿松露醬，一旁附贈馥郁鹹香的松露奶油，不管是單吃或沾著吃，柔和芬芳的滋味，搭配麵包酥鬆的扎實口感，真的豪好吃，一旁的生菜沙拉新鮮爽口

雞白湯

使用老母雞燉煮6小時的雞白高湯，風味濃郁鮮香，湯中蔬菜有過炭火使其帶有炭香味，可見主廚的用心，小細節也照料到

炭火直烤的烤大蝦，是嚴選金門鹽水養殖的草蝦，經歷8小時的SPA處理，完全吃不到腸泥，純粹享受大蝦的緊實彈牙的鮮美滋味

重頭戲登場，以700度直火炙烤，澳洲M9紐約客牛排，緊實肉質與火燄交織著，不僅香氣爆棚，視覺也超震撼

澳洲M9紐約客牛排

一口咬下肉汁大爆發，軟嫩鮮甜的肉質，搭著炙烤的焦香氣，沾點鹽之花就相當美味，也能搭配一旁黑蒜醬，讓風味更為厚實

伊比利豬

身為豬豬屆的勞斯萊斯，有著橡實的淡雅香氣，軟嫩鮮甜絲毫沒有豬腥味，搭配鹽之華提升肉質的鮮甜感，完全不輸高級牛肉，十分迷人

海角之東36

地點：金門縣金湖鎮36號

時間：二至五18:00–21:00；六日11:30–14:30, 18:00–21:00

電話：0963 555 588

壹樓文旅民宿 金門古厝住宿推薦

金門行住宿當然要體驗古色古香的閩式建築，這次選擇座落在瓊林聚落的壹樓文旅，於去年翻新開幕，保有獨特的古厝韻味，並兼具現代住宿便利，房間內陳設簡約文青，乾濕分離的衛浴，飲品、手沖咖啡、零食無限供應，當然還有我們期待的好吃早餐，整體幽靜雅致讓我們都相當喜歡

位在瓊林聚落的壹樓文旅，隨著小徑轉個彎就抵達，靜謐氛圍讓我們彷彿來到另個時空，前庭有個寬敞庭院，能讓小孩跑跳玩耍，一旁擺設搖椅可在此放空休憩

壹樓文旅 擁有四方格局的天井，民宿主人種植許多盆栽裝點綠意，多份溫馨感

這次入住舒適家庭房，採樓中樓格局，挑高寬敞的空間，分成上下兩層，一樓為雙人床，及乾濕分離的衛浴設備，二樓是小閣樓榻榻米地舖，至多可入住四位，尤其是二樓有種秘密小空間的設置，不管是小小孩要來翻滾跑跳，或像好友有從事頌缽，這個場域都很適合

廳堂為用餐區，兩日的早餐都會在此享受，從這處走往後方也還有其他雙人房行，著古厝有種像每天在穿梭迷宮的錯覺，相當有趣

壹樓文旅 金門特色早餐

民宿老闆每日都會準不同的金門特色早餐，像第一天是石蚵手工麵線，搭配閩式燒餅及我最愛的金門油條，讓我每天都很期待早餐的到來

金門豐富人文風情和獨特美食，很適合慢遊深度體驗，自駕交通工具推薦金豐租車，在金門尚義機場即可取車，還有甲地乙還服務，入住閩式建築古厝，感受幽靜美好，養精蓄銳享受美好早餐，再來好好出發暢遊金門

【金豐租車】

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使用期限：2025.12.31

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主！

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