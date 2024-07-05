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車庫娛樂邀約搶先看首映場 #找死凶宅

劇情：自認帥哥的兄弟二人組的載弼（李星民 飾）和尚九（李熙峻 飾）搬到夢想中的田園小鎮，並救起落水的美娜（孔升妍 飾），但美娜的朋友卻誤以為二人是變態連續殺人魔，並呼救崔所長（朴智煥 飾）、南巡警（李奎炯 飾）來救援，引發被喚醒受封印的山羊鬼，當黑暗來臨惡靈甦醒…

#犯罪都市4 .的張夷帥（朴智煥飾）終於在 #找死凶宅 當上警察啦！

#找死凶宅 劇中看似不相干的三派人馬：青春無敵的朋友們、想過農村生活的最醜帥男兄弟、老鳥帶菜鳥的警察二人組，聚在同一個小鎮，卻因為美國牧師的舊居，惡靈的甦醒，引發一連串令人捧腹大笑又不可思議的死亡事件，近期最爆笑的恐怖片，超級大推！

冤枉啊，人不是我殺的，#找死凶宅7月5日（五），全台爆笑中怖恐上映！

感謝 #GaragePlay #車庫娛樂 #MAGICHOUR邀約搶先看首映場 #找死凶宅

祝福好人一生平安

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