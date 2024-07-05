花蓮美食推薦這家六里屯麵食專家，在地超過70年歷史有著超高在地聲量的六里屯麵食專家，有『花蓮必吃牛肉麵』之稱，雖然不像一些花蓮觀光名店那麼熟人知，但它的牛肉麵實力之堅強，甚至拿下2023年台北牛肉麵節紅燒組銀牌！對於愛吃牛肉麵的我們來說，豈有放過他的道理，馬上安排！

六里屯麵食專家 美崙旗艦店｜交通方式、停車資訊

六里屯麵食專家在花蓮有兩間店，分別是位於吉安鄉的花蓮總店，以及我們今天造訪的六里屯麵食專家美崙旗艦店，門外有一棵大樹！店面就在樹下，周邊有蠻多空位可以停車，店面旁也有大概三個停車位可以停，很方便

六里屯麵食專家 美崙旗艦店｜用餐環境

六里屯麵食專家 美崙旗艦店的用餐環境有別於一般的牛肉店，走的是工業風格，加上大面玻璃窗印照外面的綠茵，真的很像網美咖啡廳，隨便拍都超美的，而且座位數相當多，看很多在地人都是攜家帶眷來這用餐

櫃檯上還有台北國際牛肉麵節銀牌的獎狀，能在這個比賽得獎的牛肉麵都很強ㄟ！

醬料區有酸菜、蒜末跟各式辣椒醬料可以自己加，酸菜也是他們自己炒的，不會太酸而且蠻脆的當成小菜吃也很不錯

小菜區，點來才會從冷藏櫃中取出，除了各式小菜外，還有招牌炙燒魚卵，真的是當場炙燒的那種，不過我們沒點

六里屯麵食專家 美崙旗艦店｜菜單

六里屯麵食專家的牛肉麵是一定要點，強烈建議點紅燒半筋半肉！真的很好吃，清燉的也蠻多人點的，除了牛肉麵外，羊肉麵也有很多在地人推崇，小菜種類也不少，整體看下來價位也不算太貴

六里屯麵食專家 美崙旗艦店｜推薦必點

我們點了紅燒半筋半肉麵跟麻辣炸醬混雙蛋麵，上桌我們傻眼，端上一個跟小臉盆差不多大的超大瓷碗，份量也太多吧！

紅燒半筋半肉麵，六里屯麵食專家的紅燒半筋半肉麵不是一般看到那種肉帶筋，而是真的一半是肉一半是筋，筋肉分離！然後份量也不少，筋跟牛肉加起來大概有8~9塊

不虧是紅燒牛肉麵組銀牌，紅燒牛肉的湯頭喝起來非常濃厚但完全不會油膩，香料氣息是那種很清新的那種，而且入喉還有牛肉鮮味的回甘，再來是他的牛肉滷得非常透徹，入口軟嫩好吃，麵體是拉麵，不僅容易吸附湯汁吃起來還很有彈性呢

牛筋，這個超好吃！Ｑ嫩Ｑ嫩的非常有彈性，重點是它還帶有牛肉的滷汁鮮味，應該是目前吃過數一數二好吃的牛筋！

再來在地人推薦的吃法是再加入酸菜跟大量的蒜末，可以先吃原味後再這樣加，瞬間就變成蒜味牛肉麵，一麵兩吃！

麻辣炸醬混雙蛋麵，會點這道完全是因為好奇，沒想到還點對了呢，外觀看起來跟一般炸醬麵無誤，因為是麻辣炸醬，表面帶有一點紅油跟辣粉，加上肉末及配料，色彩看起來很漂亮，然後直接給了兩顆完整的皮蛋！

吃的時候先把皮蛋剁碎再跟麵拌在一起，但皮蛋是一整顆的不太容易剁碎，建議皮蛋先用筷子剪開再開始拌比較輕鬆

麻辣炸醬拌皮蛋與Q彈拉麵的奇妙組合，麻辣炸醬由多種香料和辣椒粉混合，帶有辣香氣和刺激的辣味，與Ｑ嫩的皮蛋相結合，皮蛋的獨特風味和微妙的鹹味能夠中和辣醬的猛烈，讓人一口接一口，另一方面麵體彈牙有勁，與麻辣炸醬和皮蛋的結合更是添增層次感

六里屯麵食專家真的很厲害！畢竟是拿到台北國際牛肉麵節銀牌的狠角色，本身也是在地近80年的老店，不少人可是從小吃到大，好味道淵遠流長，下回有機會來花蓮，不妨到六里屯麵食專家來碗得獎的紅燒牛肉麵吧

六里屯麵食專家 美崙旗艦店

地址：花蓮縣花蓮市中美路303巷2號

電話：03 822 7766

營業時間： 11:00–14:30, 17:00–20:30

延伸閱讀