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【捷絲旅台南十鼓館】復古典雅有質感的裝潢設計，融入在台南及十鼓文創園區的特色，24小時開放的鼓逸廊氣氛很棒還融入了自助販賣機、洗衣機的實用功能，方便出外的旅人使用，還有大人小孩都會開心的露天游泳池，【捷絲旅 台南虎山館】附近景點有十鼓仁糖文創園區、奇美博物館、台南三井Outlet、觀光工廠林立。沒有開車的朋友，搭乘高鐵也適合入住

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捷絲旅台南十鼓館 資訊

地址：717台南市仁德區文華路二段300號

電話：06-2662528

辦理入住時間16:00，退房時間: 隔天中午12:00



捷絲旅台南十鼓館 交通停車

【自行開車】 Google導航輸入 【捷絲旅 台南虎山館】 即可到達

Google導航輸入 即可到達 【停車場】有附設免費停車場，開車來很方便

捷絲旅台南十鼓館 空間環境

相信很多人跟我們一樣，一走進捷絲旅台南館的大廳，真的會被眼前這片美景吸引住，設計的真的好棒!!

以木頭及磚塊幾何花磚等設計~~加上藤編椅、磨石子、幾何花磚，低調中帶點奢華。

還有鼓的意象元素與一旁的十鼓仁糖文創園區相互呼應

同時，實用的功能也不少，大廳內也放置不少沙發單椅等，可以讓賓客們可以休息

來的當天下午，台南的冬陽灑落在大廳之中，溫暖又慵懶

我們真的拍不停啊，不管任何角落，都是無死角的美啊

就連晚上燈光亮起也別有一番韻味~~

融入糖廠元素的天花板也這麼有戲!!



奈良美智的圖像總是讓人不禁的會心一笑

電梯間的門口也設計的非常有意思，帶入了很多台南文化古都的意象

捷絲旅台南十鼓館 Mini Mart

Mini Mart 主要提供台南特色零食，有些產品的包裝可是台南獨有的哦，非常可愛



冰箱內也有販售飲品及啤酒等，想要購買的朋友需要直接詢問餐廳相關人員。

(喝酒不開車、未成年請勿飲酒)

捷絲旅台南十鼓館 免費下午茶

Mini Bar

供應時間為13:00-00:00

位在一樓大廳旁，有簡單的餅乾、糖果點心、咖啡機(美式、拿鐵、卡布奇諾等)供房客免費取用

也貼心的準備了洗手檯哦

捷絲旅台南十鼓館 24H 鼓逸廊交誼廳

鼓逸廊 (開放時間為24小時)

這個交誼廳也和大廳一樣非常舒服的環境，也融合了咖啡機、微波爐，自動販賣機和洗衣機等實用功能

裝潢設計採輕工業風格，感覺有點像美國影集六人行的場景呢

主要提供給旅人們有個舒適的休憩空間，可在這聊天、閱讀等，而且24小時開放

飲料機、販賣機

自助洗衣房

戶外的露台開放時間則為上午8點之後

戶外空間也很棒

也可以躺一下仰望星空呢

捷絲旅台南十鼓館 露天泳池

游泳池

開放時間為09:00-11:30 / 13:00-17:30（開放時間要依飯店公告為主）

游泳池位在一樓戶外，有長25米，深1米1的常溫泳池以及水深50公分的兒童戲水池

台南冬天的氣候還滿溫暖的，所以在日照之下，玩個水是沒問題

泳池旁也有樹林，清風吹來，樹葉沙沙作響，非常令人放鬆

捷絲旅台南十鼓館 房間介紹

鼓趣客房 四小床(上下舖)

這是個很熱門的房型，很難搶喔！

也是四人房，但是二張單人床＋一張大床

這種房型非常適合比較大的小孩，或是夫妻二人想要分開好好睡一個晚上，值得推薦啊～

如果小孩比較小、又很喜歡親近大自然，可以考慮這間「露營房」。

這間一進門，蠻有「背包旅館」的感覺，二張上下鋪分列左右。

配上頂上特有的三葉旋扇還有牆上的圖案，似乎又像是登高山前的「基地營」

這裡有點像是「炊事帳」，大夥坐在這裡聊天談地

不只室內有feel，外面還有獨享的露台，配上滿滿的綠意，露營咖也會滿意

這間房相當熱門，趕緊排好行程訂房吧

鼓迎家庭客房(四人房)

捷絲旅的房型有分為客房(無浴缸)及套房(有浴缸)

這次入住的是鼓迎家庭客房(11.2坪)，其中像是鼓趣客房還是上下舖呢，非常可愛

入住時間為下午4點，退房則為隔日中午12點

入口有一排長椅，可以擺放行李!! 下方也可以置放鞋子

特別是上方用了水管的龍頭，工業風的五金設計，非常方趣

客房與大廳都是相同的設計風格，氛圍典雅溫馨，加上燈光的顏色，讓人有一進來就有舒服放鬆的感覺

整體的協調度非常棒

兩張軟硬適中的大床，非常非常好睡!! 真的是舒服啊！

一旁也用了鼓來當床頭櫃使用，滿有創意的

桌上還有迎賓小點心哦

這裏的硬體設施應有盡有，小冰箱、快煮壺，附贈的茶包、咖啡、礦泉水皆可飲用

而小冰箱內還有放置兩罐迎賓氣泡茶也是免費直接飲用

這是晶英系列旗下新開發的氣泡茶-晶泡茶，紅茶+氣泡水的概念，微微細緻的氣泡非常順口好喝

晶華菁華，這本也不錯看哦，可以了解晶華一路走來的歷程

衛浴設計也有幾分復古氣氛，磨石子的洗手台面視覺感非常棒啊，不過，它不是真的磨石子!! 很厲害吧

藍綠色的磁磚搭配黑框鏡子，質感一流

乾濕分離且還設計了雙洗手台及淋浴間和廁所，備品應有盡有

乾濕分離的簡潔設計

房間也有陽台!!

不論是眺望遠方，或是往下看就是露天游泳池以及2樓露台的休憩區

看得到樓下泳池區

捷絲旅台南十鼓館 晚餐

▼吃火鍋 送住宿｜A5和牛波龍松露鍋住房專案～太讚了

詳細介紹請點 : https://bjsmile.tw/ten-drums-special

官網內容 :

捷絲旅台南十鼓館 早餐



捷絲旅台南館早餐用餐的餐廳就在1樓大廳旁的”捷食藝”早餐06:30-10:30

這裏也有提供午餐11:30-14:30 及晚餐17:30-21:30

早餐是自助式Buffet餐點

中西式的早餐多元又豐富，冷食、熟食應有盡有

水果及生菜沙拉

連台南著名的牛肉湯都有哦

湯品及粥品

早餐的優格也很好吃

這次入住捷絲旅十鼓館，整體的感受非常舒適！各方面的經驗都非常棒，幾乎無可挑剔了

捷絲旅台南十鼓館 心得評價

來到南台灣旅遊當然要選有露天泳池的飯店囉！這裡有常溫泳池以及水深50公分的兒童戲水池，很適合親子同樂，二樓的24H開放的文青空間，和免費的下午茶點心，餐廳也提供優雅舒適的環境和美食，入住後真的就想懶在飯店裡。鄰近台南好玩的景點交通都很方便，超級推薦的台南住宿地點啊！

捷絲旅台南十鼓館 附近景點美食

這裏的立地條件也很棒，雖然離市區不算近，但附近就有十鼓仁糖文創園區，其他的奇美博物館、奇美觀光工廠、萬國通路觀光工廠、台南三井Outlet、保安車站等都不算遠，市區重點景點像是安平古堡、安平老街、億載金城、安平定情碼頭德陽艦園區、台南美術館、司法博物館、藍晒圖文創園區等也不會很遠，車程大約20~30分鐘左右，對開車的朋友來說很方便。如果搭配高鐵專案，這裏離台南高鐵站更是只有十來分的車程而已

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