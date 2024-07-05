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> 圖文創作 > 旅遊 > 旅宿開箱 > 台南市仁德區捷絲旅台南十鼓館》露天泳池,免費小午茶,露營風四人房好吸睛, 24H文青空間,鄰近十鼓仁糖文創園區、奇美博物

台南市仁德區捷絲旅台南十鼓館》露天泳池,免費小午茶,露營風四人房好吸睛, 24H文青空間,鄰近十鼓仁糖文創園區、奇美博物

2024-07-05 10:55:06 紫色微笑 人氣：102
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紫色微笑

發表篇數：1455篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：台南市 > 仁德區

造訪商家：

捷絲旅台南十鼓館
place台南市仁德區717台灣文華路二段300號300號
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
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捷絲旅台南十鼓館復古典雅有質感的裝潢設計，融入在台南十鼓文創園區的特色，24小時開放的鼓逸廊氣氛很棒還融入了自助販賣機、洗衣機的實用功能，方便出外的旅人使用，還有大人小孩都會開心的露天游泳池【捷絲旅 台南虎山館】附近景點有十鼓仁糖文創園區奇美博物館台南三井Outlet、觀光工廠林立。沒有開車的朋友，搭乘高鐵也適合入住

 

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捷絲旅台南十鼓館 資訊

  • 地址：717台南市仁德區文華路二段300號
  • 電話：06-2662528
  • 辦理入住時間16:00，退房時間: 隔天中午12:00
  •  

捷絲旅台南十鼓館 交通停車

  • 【自行開車】Google導航輸入【捷絲旅 台南虎山館】即可到達
  • 【停車場】有附設免費停車場，開車來很方便

捷絲旅台南十鼓館 空間環境

相信很多人跟我們一樣，一走進捷絲旅台南館的大廳，真的會被眼前這片美景吸引住，設計的真的好棒!!
以木頭及磚塊幾何花磚等設計~~加上藤編椅、磨石子、幾何花磚，低調中帶點奢華。
還有鼓的意象元素與一旁的十鼓仁糖文創園區相互呼應
同時，實用的功能也不少，大廳內也放置不少沙發單椅等，可以讓賓客們可以休息

來的當天下午，台南的冬陽灑落在大廳之中，溫暖又慵懶

我們真的拍不停啊，不管任何角落，都是無死角的美啊

就連晚上燈光亮起也別有一番韻味~~

融入糖廠元素的天花板也這麼有戲!!


奈良美智的圖像總是讓人不禁的會心一笑

電梯間的門口也設計的非常有意思，帶入了很多台南文化古都的意象

捷絲旅台南十鼓館 Mini Mart

Mini Mart 主要提供台南特色零食，有些產品的包裝可是台南獨有的哦，非常可愛


冰箱內也有販售飲品及啤酒等，想要購買的朋友需要直接詢問餐廳相關人員。
(喝酒不開車、未成年請勿飲酒)

捷絲旅台南十鼓館 免費下午茶

Mini Bar
供應時間為13:00-00:00
位在一樓大廳旁，有簡單的餅乾、糖果點心、咖啡機(美式、拿鐵、卡布奇諾等)供房客免費取用
也貼心的準備了洗手檯哦

捷絲旅台南十鼓館 24H鼓逸廊交誼廳

鼓逸廊 (開放時間為24小時)

 

這個交誼廳也和大廳一樣非常舒服的環境，也融合了咖啡機、微波爐，自動販賣機和洗衣機等實用功能

裝潢設計採輕工業風格，感覺有點像美國影集六人行的場景呢

主要提供給旅人們有個舒適的休憩空間，可在這聊天、閱讀等，而且24小時開放

飲料機、販賣機

自助洗衣房

戶外的露台開放時間則為上午8點之後

戶外空間也很棒

也可以躺一下仰望星空呢

捷絲旅台南十鼓館 露天泳池

游泳池
開放時間為09:00-11:30 / 13:00-17:30（開放時間要依飯店公告為主）

游泳池位在一樓戶外，有長25米，深1米1的常溫泳池以及水深50公分的兒童戲水池

台南冬天的氣候還滿溫暖的，所以在日照之下，玩個水是沒問題

泳池旁也有樹林，清風吹來，樹葉沙沙作響，非常令人放鬆

捷絲旅台南十鼓館 房間介紹

鼓趣客房 四小床(上下舖)

這是個很熱門的房型，很難搶喔！

也是四人房，但是二張單人床＋一張大床

這種房型非常適合比較大的小孩，或是夫妻二人想要分開好好睡一個晚上，值得推薦啊～

如果小孩比較小、又很喜歡親近大自然，可以考慮這間「露營房」。

這間一進門，蠻有「背包旅館」的感覺，二張上下鋪分列左右。

配上頂上特有的三葉旋扇還有牆上的圖案，似乎又像是登高山前的「基地營」

這裡有點像是「炊事帳」，大夥坐在這裡聊天談地

不只室內有feel，外面還有獨享的露台，配上滿滿的綠意，露營咖也會滿意

這間房相當熱門，趕緊排好行程訂房吧

 

鼓迎家庭客房(四人房)

捷絲旅的房型有分為客房(無浴缸)及套房(有浴缸)

這次入住的是鼓迎家庭客房(11.2坪)，其中像是鼓趣客房還是上下舖呢，非常可愛

入住時間為下午4點，退房則為隔日中午12點

 

入口有一排長椅，可以擺放行李!! 下方也可以置放鞋子
特別是上方用了水管的龍頭，工業風的五金設計，非常方趣

 

客房與大廳都是相同的設計風格，氛圍典雅溫馨，加上燈光的顏色，讓人有一進來就有舒服放鬆的感覺
整體的協調度非常棒

兩張軟硬適中的大床，非常非常好睡!! 真的是舒服啊！

一旁也用了鼓來當床頭櫃使用，滿有創意的

桌上還有迎賓小點心哦

這裏的硬體設施應有盡有，小冰箱、快煮壺，附贈的茶包、咖啡、礦泉水皆可飲用
而小冰箱內還有放置兩罐迎賓氣泡茶也是免費直接飲用

這是晶英系列旗下新開發的氣泡茶-晶泡茶，紅茶+氣泡水的概念，微微細緻的氣泡非常順口好喝

晶華菁華，這本也不錯看哦，可以了解晶華一路走來的歷程

衛浴設計也有幾分復古氣氛，磨石子的洗手台面視覺感非常棒啊，不過，它不是真的磨石子!! 很厲害吧
藍綠色的磁磚搭配黑框鏡子，質感一流
乾濕分離且還設計了雙洗手台及淋浴間和廁所，備品應有盡有

乾濕分離的簡潔設計

房間也有陽台!!

不論是眺望遠方，或是往下看就是露天游泳池以及2樓露台的休憩區

看得到樓下泳池區

捷絲旅台南十鼓館 晚餐

吃火鍋 送住宿｜A5和牛波龍松露鍋住房專案～太讚了

詳細介紹請點 : https://bjsmile.tw/ten-drums-special

官網內容 :

捷絲旅台南十鼓館 早餐


捷絲旅台南館早餐用餐的餐廳就在1樓大廳旁的”捷食藝”早餐06:30-10:30

這裏也有提供午餐11:30-14:30 及晚餐17:30-21:30

早餐是自助式Buffet餐點

中西式的早餐多元又豐富，冷食、熟食應有盡有

水果及生菜沙拉

連台南著名的牛肉湯都有哦

湯品及粥品

早餐的優格也很好吃

這次入住捷絲旅十鼓館，整體的感受非常舒適！各方面的經驗都非常棒，幾乎無可挑剔了

捷絲旅台南十鼓館 心得評價

來到南台灣旅遊當然要選有露天泳池的飯店囉！這裡有常溫泳池以及水深50公分的兒童戲水池，很適合親子同樂，二樓的24H開放的文青空間，和免費的下午茶點心，餐廳也提供優雅舒適的環境和美食，入住後真的就想懶在飯店裡。鄰近台南好玩的景點交通都很方便，超級推薦的台南住宿地點啊！

捷絲旅台南十鼓館 附近景點美食

這裏的立地條件也很棒，雖然離市區不算近，但附近就有十鼓仁糖文創園區，其他的奇美博物館奇美觀光工廠萬國通路觀光工廠台南三井Outlet保安車站等都不算遠，市區重點景點像是安平古堡安平老街億載金城安平定情碼頭德陽艦園區台南美術館司法博物館藍晒圖文創園區等也不會很遠，車程大約20~30分鐘左右，對開車的朋友來說很方便。如果搭配高鐵專案，這裏離台南高鐵站更是只有十來分的車程而已

 

 

 

 

 

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