這間隱藏在書局裡的Rose House Cafe，擁有180度絕美的窗邊海景，是古典玫瑰園旗下精品咖啡品牌，也是全台第一家可以觀海閱讀的咖啡廳，平日不限時的空間更是Chill，主打採用日本原料製作的超厚三層舒芙蕾更是必點，還有採用日本UCC咖啡豆的咖啡也是相當受歡迎，菜單有咖啡、氣泡飲、茶飲、舒芙蕾、甜點等，價位落在$70~$270之間，逛完街累了不妨來到療癒的海景咖啡廳坐坐休息一下唷！！

Rose House Cafe 在哪？

Rose House Cafe位於台中三井OUTLET內，走進誠品書局往內走就可以看到，地理位置相當好找尋，開車OUTLET也很好停車唷！！

真的是有點小小的隱密感，不過還算是好找，整個咖啡廳座落在大片落地窗的位置，擁有絕佳的海港景色，25公尺寬的落地窗景色怡人，週邊則是書架，多了分文藝氣息，從店裝到咖啡外帶杯均由藝術家黃騰輝操刀設計，以船舵、船艙、甲板、海浪意象巧妙融入，呼應海港的設計～

座位空間

店內座位不少，靠窗的座位區更是熱門首選，超級適合帶上筆電喝杯咖啡，偶爾轉頭看看漁港風景也是很不錯的選擇，逛累了不妨來這走走唷！！

櫃檯

點餐部分採自助式的方式，直接到櫃台點餐結帳，會領取逼逼叩，響的時候再自行來取餐，這裡是沒有收取服務費的

用完餐再自行放到回收台即可唷！！

菜單MENU

菜單有咖啡、氣泡飲、茶飲、舒芙蕾、甜點等，價位落在$70~$270之間，免收服務費唷！！

餐點

經典原味拿鐵

Rose House Cafe的咖啡是選用日本UCC高品質的瓜地馬拉莊園咖啡豆、衣索匹亞耶加雪夫莊園咖啡豆，尤其是藝妓咖啡更是使用被評為“世界十大昂貴咖啡”的衣索匹亞咖啡豆，愛喝咖啡的人絕對不能錯過，我選擇一般的拿鐵就相當好喝，有著咖啡的炭香風味，搭配香濃的鮮奶更加順口好喝

京都宇治抹茶紅豆

舒芙蕾可是必點的明星甜點，原料全來自於日本，使用日本神奈川縣的鑽石低筋麵粉以及北海道十勝產區酪農製作奶霜，連砂糖都是來自沖繩、鹿兒島等地，總共有四種口味，舒芙蕾烤到厚度5公分以上，共有三層，雙面金黃色的舒芙蕾超療癒

抹茶控的我肯定不能放過抹茶舒芙蕾啦！！口感真的是鬆軟綿密，有著香濃的蛋香，奶霜則是入口即化甜而不膩口，抹茶使用的也是京都宇治抹茶粉，清香味很足夠，可以搭配上紅豆佐料或蜂蜜都很不錯，CP值相當高

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