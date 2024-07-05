【青沙浦天空步道＋APCK世峰樓】是釜山海雲台的知名景點，其中青沙浦是東海南部沿海岸線的鐵道，是全韓國僅有的兩條濱海鐵路之一，釜山電影《我和我的女友》曾在此拍攝，因而吸引遊客到訪，此處以盛產海帶聞名，又以絕美日出而成為遊客必訪之地，一旁就是要搭乘海雲台膠囊列車的青沙浦車站。而APCK世峰樓則位在冬柏公園內，是在2005年於此召開亞太地區峰會，有21國領袖聚集，是一處山明水秀鄰海的風景區。

【青沙浦天空步道】

地 址：釜山廣域市海雲臺區中洞

電 話：

開放時間： 09:00-18:00

官方網站：海雲臺區文化觀光



【APCK世峰樓】

地 址： 釜山廣域市海雲臺區冬柏路116

電 話：

開放時間： 09:00-17:00(每月第一週週一公休)

官方網站：https://www.busan.go.kr/nurimaru/tchinese.jsp



青沙浦天空步道鄰海而建，這裡是個小漁村，因為有絕美的日出美景，加上又是東海南部線的海岸鐵道，擁有美麗的景色，又緊鄰青沙浦火車站，在政府的規劃下建構了青沙浦天空步道和海雲台膠囊列車，也帶動了漁村的發展，變成熱門的旅遊景點。

從青沙浦火車站沿著鐵道邊走過來約10分鐘就能抵達青沙浦天空步道，到訪時發現這個步道還持續在增建中，目前只開放原有的一小段，後來可能是遊客日益增多，而拉長了整個步道，成了一個半環型的步道，假以時日竣工後應該會更完善。

整個青沙浦天空步道是往海面延伸，目前只開放短短的幾百公尺，以藍色鋼鐵為主體打造和海洋相呼應，步道的中段以透明強化玻璃為走道；為避免遊客的鞋子破壞玻璃步道，因此在入口處每個人都得穿上鞋套才能走進步道。

從玻璃步道往下看便是藍色海洋，但其實底下看不見什麼海中生物，我們走到步道盡頭看一看一望無際的大海後就離開了，短短停留約20分鐘。

大部份遊客的行程規劃會把青沙浦步道和海雲台膠囊列車在同一天走完，但因為考量天氣因素及膠囊列車需事先預約的關係，所以我們是隔天才搭膠囊列車。

海雲台地區是近幾年來建設的釜山指標，從一棟又一棟高樓大廈林立，也讓人感受到此處為釜山重要的休閒渡假盛地；此處的美麗海景讓人心曠神怡，彷若世外桃源，也因此吸引了許多名人在此置產，聽說裴勇俊和金秀賢也在此有房產呢！

APEC世峰樓是一棟三層樓的建築以現代手法展現韓國傳统“亭子”的樣貌，屋頂線條以冬柏島輪廓構成，使建築與周圍環境自然融合，而外部的12個柱子象徵充滿活力的釜山形象，內部裝潢則以韓國傳統文化為表徵，由於世峰樓面海，海景風光秀麗，也讓當時亞太區21國領袖留下了深刻的印象。

由於我們到達的時間世峰樓已關閉，平常也顯少有遊客入內參觀，行程的安排主要是到冬柏公園欣賞海雲台的美麗海景，除了世峰樓外在冬柏公園內面海處也設了幾處的觀景台，可飽覽釜山海景；這次的釜山行天天看山看海，釜山果然是一個美麗的海洋城市。

在這裡也可以看到海雲台另一處的風景，遠方最高的大樓就是有100層樓高的X The sky摩天大樓，我下一篇文章再和大家分享。

冬柏松園的海邊觀景台規劃的很不錯，可一眼望去對面的景觀，難怪到了傍晚時分，有不少的市民在公園裡跑步運動，如果我住在附近，我也會想常常來這裡運動。

另一處景觀台有一座吊橋，也成為我們拍照取景的好地方。

其實釜山行程走下來時間都蠻充裕，小景點大約會有30-40分鐘停留，大景點停留的時間超過1小時，像我們那麼愛拍照的，還算蠻有時間取景，也不會太走馬看花。

過了吊橋往下走到海邊，這裡有座美人魚的雕像，美人魚坐在礁石上手中捧著一顆球在胸口，不知有何典故。

我也學學姿勢擺拍

喜歡海雲台的冬柏公園，此處依山傍水景色怡人，難怪APEC世峰樓會選在此召開會議，也讓人看見釜山海雲台之美！

PS. 文章相關資料參考韓國觀光公社

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