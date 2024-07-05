【新竹食記】籽田野菜屋

吃膩了大魚大肉想來點不一樣的清新日式風味，很推薦這間籽田野菜屋，餐廳外觀打造成昭和風的日式小屋，內部裝潢也將日本傳統食堂的元素完全複製，他們的湯頭堅持使用天然蔬果熬煮，不加任何罐頭或化學調味食品，雖然是素食，但不管是拉麵、沾麵或泡飯，餐點內有滿滿五顏六色的精緻天然蔬菜，不論是視覺或味覺都是享受！

開車前往可停附近的北大路停車場或俥亭停車府後地下停車場，步行約7分鐘可抵達。

▲每次經過世界街都會被這棟日式木屋所深深吸引，仔細上屋簷上還有一隻小貓，店內還有一隻真正的店貓，看得出來老闆非常愛貓。

▲籽田野菜屋菜單：每人低消一份主食，主餐有拉麵、沾麵、丼飯、泡飯、咖哩蛋包飯和炊飯，甜點類的水果優格和烤麻糬也是很受歡迎的品項。

▲店內用餐空間不大，但整體氛圍營造得非常棒，很有日本漫畫"深夜食堂"的感覺，有一個L型的吧台座位區，也有2~4人的方桌座位區。

▲同樣是貓咪控的女兒發現店內有許多貓咪的擺飾和佈置。

▲餐具和衛生紙在桌底下的抽屜，難怪桌面可以保持這麼乾淨。

▲黑芝麻豆漿 50元：豆漿香醇有濃濃芝麻香氣，是杯健康養身的飲品，比較可惜的是使用外帶紙杯裝，質感瞬間少掉許多。

▲泡菜拉麵 180元：泡菜湯底的拉麵，微微的辣度喝起來瞬間醒胃，碗內有滿滿的各式蔬菜超級豐盛。

▲其中一個亮點就是豆腐皮，豆腐皮有事先煎過，酥酥多層次的口感，有著濃郁的黃豆香氣。

▲拉麵麵條使用細白麵，軟硬適中很吸湯頭的味道。

▲相撲茶泡飯 200元：泡飯上有一顆大米果，上面灑了五香粉、芝麻和蔥花，可先品嘗加入茶湯之前脆脆的口感。

▲將茶湯倒入後，豐盛的茶泡飯就完成了，在台灣很少吃到正宗的日式茶泡飯。



▲蔬果昆布沾麵 200元：套餐附了茶湯、沾醬和主食沾麵。

▲沾麵的配菜有醃番茄、海苔、炙燒過的米果、豆皮、糖心蛋、蔥花，種類很多真的超級豐盛的！

▲沾醬內有香菇、白蘿蔔和紅蘿蔔，表面灑上花生粉提升香氣。

▲麵體使用全麥麵，吃起來清爽滑順，沾上醬汁後味道整個吃進麵條中非常夠味。

▲吃完沾麵後，可將茶湯倒進沾醬中，一碗湯就完成了，真是一麵多吃阿。

▲水果優格 60元：吃飽飯一定要來個甜點做結尾，今天的水果優格是桑葚口味，吃起來酸酸甜甜很迷人。

▲牛奶烤麻糬 60元：麻糬使用黑糖和麵茶做搭配，脆脆的口感越吃越刷嘴。





雞蛋糕短評：很有日本風味的小店，店內用餐座位不多建議避開熱門時段前往，這次少數沒有吃到肉卻讓我吃得很滿足的餐廳，不管是拉麵、沾麵、泡飯、烤麻糬到桑葚優格都很有水準，看得出來老闆對於食材和店內環境的用心，是間會讓人想再訪的店！



用餐環境★★★★☆

餐點★★★★☆

服務★★★★

CP值★★★★



【籽田野菜屋美食資訊】

地址：新竹市東區世界街93號

電話：035355880

官網：facebook

營業時間：11:30–14:00、17:30–20:00(周一、周四公休)

外送：foodpanda、

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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