為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【新竹食記】籽田野菜屋 - 隱藏在新竹市區的昭和風日式小屋，整碗滿滿的蔬菜超豐盛

【新竹食記】籽田野菜屋 - 隱藏在新竹市區的昭和風日式小屋，整碗滿滿的蔬菜超豐盛

2024-07-05 12:08:00 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：102
share
窩客好文

雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：715篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

籽田野菜屋
phone03-5355880
place新竹市北區世界街93號
作者本次評價：
4.35
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

【新竹食記】籽田野菜屋

 

吃膩了大魚大肉想來點不一樣的清新日式風味，很推薦這間籽田野菜屋，餐廳外觀打造成昭和風的日式小屋，內部裝潢也將日本傳統食堂的元素完全複製，他們的湯頭堅持使用天然蔬果熬煮，不加任何罐頭或化學調味食品，雖然是素食，但不管是拉麵、沾麵或泡飯，餐點內有滿滿五顏六色的精緻天然蔬菜，不論是視覺或味覺都是享受！

開車前往可停附近的北大路停車場或俥亭停車府後地下停車場，步行約7分鐘可抵達。

【新竹食記】籽田野菜屋

 

【新竹食記】籽田野菜屋

▲每次經過世界街都會被這棟日式木屋所深深吸引，仔細上屋簷上還有一隻小貓，店內還有一隻真正的店貓，看得出來老闆非常愛貓。

 

【新竹食記】籽田野菜屋

 

【新竹食記】籽田野菜屋

 

【新竹食記】籽田野菜屋

▲籽田野菜屋菜單：每人低消一份主食，主餐有拉麵、沾麵、丼飯、泡飯、咖哩蛋包飯和炊飯，甜點類的水果優格和烤麻糬也是很受歡迎的品項。

 

【新竹食記】籽田野菜屋

【新竹食記】籽田野菜屋

 

【新竹食記】籽田野菜屋

▲店內用餐空間不大，但整體氛圍營造得非常棒，很有日本漫畫"深夜食堂"的感覺，有一個L型的吧台座位區，也有2~4人的方桌座位區。

 

【新竹食記】籽田野菜屋

 

【新竹食記】籽田野菜屋

【新竹食記】籽田野菜屋

▲同樣是貓咪控的女兒發現店內有許多貓咪的擺飾和佈置。

 

【新竹食記】籽田野菜屋

▲餐具和衛生紙在桌底下的抽屜，難怪桌面可以保持這麼乾淨。

 

【新竹食記】籽田野菜屋

黑芝麻豆漿 50元：豆漿香醇有濃濃芝麻香氣，是杯健康養身的飲品，比較可惜的是使用外帶紙杯裝，質感瞬間少掉許多。

 

【新竹食記】籽田野菜屋

泡菜拉麵 180元：泡菜湯底的拉麵，微微的辣度喝起來瞬間醒胃，碗內有滿滿的各式蔬菜超級豐盛。

 

【新竹食記】籽田野菜屋

 

【新竹食記】籽田野菜屋

▲其中一個亮點就是豆腐皮，豆腐皮有事先煎過，酥酥多層次的口感，有著濃郁的黃豆香氣。

 

【新竹食記】籽田野菜屋

▲拉麵麵條使用細白麵，軟硬適中很吸湯頭的味道。

 

【新竹食記】籽田野菜屋

 

【新竹食記】籽田野菜屋

相撲茶泡飯 200元：泡飯上有一顆大米果，上面灑了五香粉、芝麻和蔥花，可先品嘗加入茶湯之前脆脆的口感。

 

【新竹食記】籽田野菜屋

▲將茶湯倒入後，豐盛的茶泡飯就完成了，在台灣很少吃到正宗的日式茶泡飯。
 

【新竹食記】籽田野菜屋

蔬果昆布沾麵 200元：套餐附了茶湯、沾醬和主食沾麵。

 

【新竹食記】籽田野菜屋

▲沾麵的配菜有醃番茄、海苔、炙燒過的米果、豆皮、糖心蛋、蔥花，種類很多真的超級豐盛的！

 

【新竹食記】籽田野菜屋

 

蘿蔔.jpg

▲沾醬內有香菇、白蘿蔔和紅蘿蔔，表面灑上花生粉提升香氣。

 

【新竹食記】籽田野菜屋

▲麵體使用全麥麵，吃起來清爽滑順，沾上醬汁後味道整個吃進麵條中非常夠味。

 

【新竹食記】籽田野菜屋

▲吃完沾麵後，可將茶湯倒進沾醬中，一碗湯就完成了，真是一麵多吃阿。

 

【新竹食記】籽田野菜屋

 

【新竹食記】籽田野菜屋

【新竹食記】籽田野菜屋

水果優格 60元：吃飽飯一定要來個甜點做結尾，今天的水果優格是桑葚口味，吃起來酸酸甜甜很迷人。

 

【新竹食記】籽田野菜屋

牛奶烤麻糬 60元：麻糬使用黑糖和麵茶做搭配，脆脆的口感越吃越刷嘴。


 

 

 

雞蛋糕短評：很有日本風味的小店，店內用餐座位不多建議避開熱門時段前往，這次少數沒有吃到肉卻讓我吃得很滿足的餐廳，不管是拉麵、沾麵、泡飯、烤麻糬到桑葚優格都很有水準，看得出來老闆對於食材和店內環境的用心，是間會讓人想再訪的店！


用餐環境★★★★☆
餐點★★★★☆    
服務★★★★
CP值★★★★


【籽田野菜屋美食資訊】

地址：新竹市東區世界街93號
電話：035355880
官網：facebook
營業時間：11:30–14:00、17:30–20:00(周一、周四公休)
外送：foodpanda
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：有
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】


檢視較大的地圖

 

 

延伸閱讀：

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

新竹美食懶人包.jpg

【台北食記】三芝公雞咖啡

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團

文章標籤
籽田野菜屋 籽田野菜屋菜單 新竹美食 新竹餐廳 新竹日式料理 新竹日式餐廳 新竹蔬食 新竹素食
創作者介紹
創作者 雞蛋糕Jeffery 的頭像
雞蛋糕Jeffery

雞蛋糕生活美學專題報告




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#新竹美食
morechevron_right
文章關鍵字
籽田野菜屋 籽田野菜屋菜單 新竹美食 新竹餐廳 more
檢舉
share
chevron_left

【桃園食記】一心蔥油餅-又酥又香陪伴中壢人搭

【宜蘭食記】一香飲食店-隱藏在北館市場內，在

chevron_right
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up