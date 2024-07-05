台中 『４』必要吃：酥皮千層蛋塔 真的很邪惡，蛋塔之亂開始狂燒至今，PAPA女王 推薦這四家，價格約$75~90/單顆,可以透過預約訂購，不用現場排隊，只有一家需要拚手速…下單的速度要快啊，另外三家都很好買。（至少目前是這樣）

台中｜ 千層蛋塔-4家必吃名單揭曉

選手1 ｜ 巴蕾麵包 :號稱有著最佳「酥皮層數+奶香內餡」

使用蒙太古奶油、日本中澤鮮奶油，讓塔皮與內餡更香濃不膩，試賣期間每日下午15:00出爐限量100顆，目不用排隊，直接預約下單就可以!越做越美了，拍攝的照片是試賣期間買的。(大業店的櫥窗很美)

/店家資訊 / 巴蕾麵包 :舊文

大業店：台中市南屯區大業路188號

美村店：台中市西區美村路一段598號

試賣期間限購2顆!!

酥脆外觀看的出來很酥酥的，外觀乍看跟K牌蛋塔似乎蠻像的! 一刀分開…當天的酥皮沒有烤的透，不過內餡奶香甜甜滋味介於乳酪與布丁之間那種軟嫩口感，有點邪惡。

迷人斷面：塔餡比例很勻稱，當天塔皮底層的還沒烤透，有點可惜。

選手 2｜邦穀烘焙製造所: 用烘焙對話生活ㄟ”蛋塔”

這家蛋塔是朋友買來分享的，單顆$75 ，單就外型來看是很奔放風格，邦穀稱之為可頌蛋塔/義式蛋塔 表面的焦痕讓人心動，一咬就能聽到沙沙碎裂的聲音..帶有焦糖脆脆的那種甜味香氣

近拍，酥脆的層次嶄露無遺，外觀上沒有很完美，蛋塔內餡奶香濃郁，透著清新的氣息值得推薦。

迷人斷面：從邊緣直達塔底的酥之外，塔餡軟綿軟綿入口即化．．．甜香啊！

/店家資訊 / 邦穀烘焙製造所

地址: 台中市西區博館路212號 /營業時間: 11:00–19:00 (週一 二 日 公休)

選手3 ｜Terrier Sweets 小梗甜點咖啡 : 法式手法展現謎樣蛋塔層次！！

小梗應該是目前4家蛋塔裡面最難搶，只能預約+每周只營業一天取貨限定!!(高難度)外觀也是四家裡面最美的，油脂含量最高，冷凍後回烤的狀態下，塔皮的酥脆與蛋塔餡的奶香甜度都是達到一個邪惡高點。

【香草千層蛋撻】一盒4個/360元！

Terrier Sweets 小梗甜點咖啡

地址：台中市北區興進路178號電話：04-22385178 營業時間: 15:30–18:00 周五(只開張一天)

感謝閨蜜 鳥夫人33 ，33小姐:『我絕對不會放過任何餵食你的機會』，她笑說PA小姐很帶賽要靠PA搶單成功難度指數大約80分，遜斃了！

迷人斷面：到底有多酥，烤箱的溫度控制…斷面後的呈現！真的有厲害。

選手４ ｜麥嵐綺 XLibreadry巢屋 聯名「義式蛋塔」

台北－Libreadry 巢屋「義式蛋塔」引爆排隊狂潮與全台10家聯名合作推出的千層蛋塔，台中-麥嵐綺麵包(向上南路)是合作夥伴之一，下午3點出爐，接受預約訂購。

■千層蛋塔:80元/單顆(限購4入)

採用法國蒙太古AOP發酵奶油以及日本中沢奶霜等原物料，如雲朵花般、三十六階層次的酥脆塔皮

Mélanger Bakery 麥嵐綺麵包

地址: 台中市南屯區向上南路一段243號1樓 /營業時間: 11:30–20:30 / 電話: ( 04) 24711198

『麥』PA前後跑了三次!!直到第三次我才買到，第一次前往店員說下午三點才出爐必須現場排隊，下午3點多再訪，店員:抱歉!完售! 閨蜜33笑翻，直接打電話預約兩天後蛋塔成功!!(PA嘟嘴為什麼我都出現還不讓我預購，電話預購竟然可以-那天沒拍照賭氣吃吃掉) ，6/17 路過 竟然買到了這是轉運了嗎?!

斷面秀:雲朵花形的可頌塔皮維持著一定的美感，36層堆疊迷人曲線，塔餡非常細膩，好吃塔皮很酥，口感上比較甜膩啊！

每次拎回家大貓先生都會說 靠!又是蛋塔..然後10秒消失！這四家以PAPA個人喜好來來排行 ，各家千層蛋塔累計至今出爐超過上萬顆，每次都會進行不一樣的比例調整，只會更完美保證不雷。

小梗最邪惡(外型美90+特濃奶香氣交雜乳酪綿密帶著甜甜誘人香氣) 邦穀 (外型美學70分+酥脆塔皮搭配清爽中帶著焦糖奶氣的塔餡) 麥嵐崎 (外型美學85分+塔皮層次分明與順滑塔餡融合的) 巴蕾 (外型80分+塔皮與內餡交融程度是中規中矩的)

千層蛋塔/義式蛋塔/花圈蛋塔 今天想吃哪一顆

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